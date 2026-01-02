The magiciann
- Indicadores
- Abdelhak Benazizi
- Versão: 3.10
Transforme o Caos do Mercado em Oportunidades de Trading Cristalinas nos Gráficos de Ouro de 15 Minutos
Você Está Tendo Dificuldades com Trading de Ouro?
- Cansado de adivinhar onde entrar em operações no XAU/USD?
- Confuso sobre se deve COMPRAR, VENDER ou FICAR DE FORA?
- Perdendo configurações de alta probabilidade no timeframe de 15 minutos?
"THE MAGICIAN" revela as forças invisíveis de oferta e demanda que movem os mercados!
O Que Torna THE MAGICIAN Único?
📊 ANÁLISE MULTITEMPORAL
- Analisa timeframes H4, Diário e Semanal simultaneamente
- Identifica zonas confluentes onde múltiplos timeframes se alinham
- Mostra zonas confirmadas por HTF para negociações de maior probabilidade
- Elimina automaticamente sinais de baixa qualidade
⚡ APENAS ZONAS FRESCAS (NÃO QUEBRADAS)
- Nunca mostra zonas quebradas - apenas níveis pristinos, não testados
- Cada zona marcada com indicador ⚡FRESCA
- Limiar de penetração de 50% garante detecção de qualidade
- Rastreia toques de zona sem quebrar
🎯 ORIENTAÇÃO DE TRADING INTELIGENTE
O indicador diz EXATAMENTE POR QUE negociar ou esperar:
Quando Aparece Sinal de COMPRA:
- Fortes zonas de demanda HTF abaixo protegendo a queda
- Preço EM uma zona de demanda (rebote esperado)
- Confirmado momentum altista e estrutura de mercado
Quando Aparece Sinal de VENDA:
- Fortes zonas de oferta HTF acima limitando a subida
- Preço EM uma zona de oferta (rejeição esperada)
- Confirmado momentum baixista e estrutura de mercado
Quando o Mercado está INCERTO:
- SINAIS CONFLITANTES - aguarde clareza
- Sem zonas HTF fortes fornecendo estrutura
- Preço longe de zonas-chave
📈 CALCULADORA COMPLETA DE CONFIGURAÇÃO DE TRADE
Nunca mais se pergunte onde colocar ordens!
- PREÇO DE ENTRADA: Nível exato no limite da zona
- STOP LOSS: Calculado além da zona
- ALVO 1: 1.5x Risco-Retorno (Conservador)
- ALVO 2: 2.5x Risco-Retorno (Moderado)
- ALVO 3: 4.0x Risco-Retorno (Agressivo)
- RISCO EM PIPS: Para dimensionamento preciso de posição
Todos os níveis desenhados no seu gráfico com linhas codificadas por cores!
🎨 DESIGN VISUAL PROFISSIONAL
- Fundo preto limpo - fácil para os olhos
- Sem linhas de grade - gráficos sem distrações
- Zonas codificadas por cores: 🔵 Azul (Demanda) | 🔴 Vermelho (Oferta)
- ⭐ Classificação por estrelas (1-5) mostra força da zona
- ✓MTF distintivo para zonas confirmadas multitemporais
- Explicações grandes e em NEGRITO - impossível perder
🧠 DETECÇÃO INTELIGENTE DE ZONAS
- Reconhecimento de padrões de rejeição (análise de pavios)
- Confirmação de pico de volume (1.3x da média)
- Requisito de movimento forte (mínimo 30 pips)
- Filtragem de tamanho ótimo de zona (5-200 pips)
- Remoção automática de duplicatas
- Força baseada em tamanho do movimento, velocidade e volume
Perfeito para Trading de Ouro em 15 Minutos
Por Que THE MAGICIAN Funciona Melhor no Ouro M15:
- Equilíbrio Ótimo - Filtra ruído enquanto captura movimentos de qualidade
- Timing Perfeito - Nem muito rápido (M5), nem muito lento (H1)
- Confirmação HTF - Zonas H4, Diário, Semanal se alinham perfeitamente
- Múltiplas Configurações - 2-5 oportunidades de alta qualidade por dia
- Oscilações Limpas - O ouro respeita as zonas lindamente no M15
- Melhor Risco/Retorno - Zonas maiores = alvos de lucro maiores
- Menos Sinais Falsos - Mais confiável que timeframes inferiores
- Ritmo Gerenciável - Perfeito para traders com empregos diurnos
Configurações Recomendadas para OURO M15:
- LookbackBars: 500-800
- MinZoneBodyPips: 8-15 pips
- MaxZoneBodyPips: 150-200 pips
- HTF Timeframes: H4, Diário, Semanal
- ZonePenetrationPercent: 50%
A Magia do M15:
- Eficiência de Tempo - Verifique gráficos a cada 15 minutos, não a cada tick
- Qualidade Sobre Quantidade - Menos mas MELHORES configurações
- Alvos Maiores - Maior potencial de lucro
- Menos Estresse - Não precisa observar cada vela
- Clareza de Tendência - Direção do mercado é mais clara
Por Que se Chama "THE MAGICIAN" (O MÁGICO)?
Como um mágico habilidoso revelando segredos, este indicador:
- 🔍 REVELA zonas ocultas de oferta/demanda que movem mercados
- 🎯 PREVÊ onde o preço irá rebotar ou reverter
- 📊 MOSTRA níveis exatos de entrada, stop e lucro
- 💬 EXPLICA o "porquê" por trás de cada sinal em linguagem simples
- ✨ TRANSFORMA gráficos confusos em oportunidades claras
Truques de Mágica:
- O Ato de Desaparecimento - Faz zonas quebradas desaparecerem
- A Leitura Mental - Diz o que o mercado está pensando
- A Bola de Cristal - Análise multitemporal prevê movimentos
- A Ilusão Perfeita - Transforma complexidade em simplicidade
Preços e Teste Gratuito
OFERTA POR TEMPO LIMITADO
TESTE GRATUITO: De agora até 1º de fevereiro de 2026
- Funcionalidade completa desbloqueada
- Não requer cartão de crédito
- Sem taxas ocultas
- Teste em contas REAIS ou DEMO
Após o Teste Gratuito:
Apenas $45 USD por ano!
- ✓ Menos de $4 por mês
- ✓ Preço de um café por mês
- ✓ Pague uma vez, negocie o ano todo
- ✓ Sem assinaturas mensais
- ✓ Sem cobranças recorrentes
Para Quem é THE MAGICIAN?
Perfeito Para:
- Traders de swing/intraday em gráficos de ouro de 15 minutos
- Traders de meio período que não podem acompanhar gráficos o dia todo
- Iniciantes que precisam de orientação clara
- Traders experientes querendo melhor detecção de zonas
- Traders com empregos diurnos (verificar a cada 15-30 minutos)
- Qualquer um cansado de entradas ruins e sinais confusos
NÃO Para:
- Investidores de longo prazo (isto é para trading ativo)
- Scalpers que preferem gráficos M1 ou de ticks
- Pessoas procurando esquemas de "enriquecimento rápido"
- Aqueles esperando taxa de vitória de 100%
- Apostadores - isto é para traders sérios
Isenções de Responsabilidade Importantes
Aviso de Risco:
Negociar ouro e instrumentos financeiros envolve risco substancial de perda. Este indicador auxilia na análise mas NÃO garante lucros. Sempre:
- ✓ Use gerenciamento de risco adequado
- ✓ Ajuste o stop loss à SUA tolerância ao risco
- ✓ Teste primeiro em conta DEMO
- ✓ Nunca negocie com dinheiro que não pode perder
Desempenho:
- Desempenho passado NÃO garante resultados futuros
- Resultados variam com base em condições de mercado e habilidade do trader
- O indicador identifica zonas de alta probabilidade - não vencedores garantidos
- Seu sucesso depende da SUA disciplina de trading
Aviso sobre Stop Loss:
- VOCÊ deve ajustar stops à sua própria tolerância ao risco
- VOCÊ decide o tamanho da posição baseado no tamanho da conta
- VOCÊ é responsável por suas decisões de trading
- O indicador não gerencia negociações automaticamente
Considerações Finais
Negociar ouro com sucesso requer:
- Níveis precisos de entrada ✓ (Zonas frescas)
- Confirmação de timeframe superior ✓ (Análise MTF)
- Compreensão do contexto do mercado ✓ (Orientação de trading)
- Ferramentas profissionais ✓ (THE MAGICIAN)
Você obtém TUDO isso por:
- 🎁 GRÁTIS até 1º de fevereiro de 2026
- 💰 Depois apenas $45/ano
Isso é menos que uma negociação perdedora com entrada ruim, mas pode transformar seus resultados de trading para sempre.
Comece a Negociar com Mais Inteligência com THE MAGICIAN Hoje!