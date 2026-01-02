The magiciann

THE MAGICIAN - Indicador Profissional de Zonas de Oferta e Demanda

Transforme o Caos do Mercado em Oportunidades de Trading Cristalinas nos Gráficos de Ouro de 15 Minutos

Você Está Tendo Dificuldades com Trading de Ouro?

Cansado de adivinhar onde entrar em operações no XAU/USD?

Confuso sobre se deve COMPRAR, VENDER ou FICAR DE FORA?

Perdendo configurações de alta probabilidade no timeframe de 15 minutos?

"THE MAGICIAN" revela as forças invisíveis de oferta e demanda que movem os mercados!

O Que Torna THE MAGICIAN Único?

📊 ANÁLISE MULTITEMPORAL

Analisa timeframes H4, Diário e Semanal simultaneamente

Identifica zonas confluentes onde múltiplos timeframes se alinham

Mostra zonas confirmadas por HTF para negociações de maior probabilidade

Elimina automaticamente sinais de baixa qualidade

⚡ APENAS ZONAS FRESCAS (NÃO QUEBRADAS)

Nunca mostra zonas quebradas - apenas níveis pristinos, não testados

Cada zona marcada com indicador ⚡FRESCA

Limiar de penetração de 50% garante detecção de qualidade

Rastreia toques de zona sem quebrar

🎯 ORIENTAÇÃO DE TRADING INTELIGENTE

O indicador diz EXATAMENTE POR QUE negociar ou esperar:

Quando Aparece Sinal de COMPRA:

Fortes zonas de demanda HTF abaixo protegendo a queda

Preço EM uma zona de demanda (rebote esperado)

Confirmado momentum altista e estrutura de mercado

Quando Aparece Sinal de VENDA:

Fortes zonas de oferta HTF acima limitando a subida

Preço EM uma zona de oferta (rejeição esperada)

Confirmado momentum baixista e estrutura de mercado

Quando o Mercado está INCERTO:

SINAIS CONFLITANTES - aguarde clareza

Sem zonas HTF fortes fornecendo estrutura

Preço longe de zonas-chave

📈 CALCULADORA COMPLETA DE CONFIGURAÇÃO DE TRADE

Nunca mais se pergunte onde colocar ordens!

PREÇO DE ENTRADA: Nível exato no limite da zona

Nível exato no limite da zona STOP LOSS: Calculado além da zona

Calculado além da zona ALVO 1: 1.5x Risco-Retorno (Conservador)

1.5x Risco-Retorno (Conservador) ALVO 2: 2.5x Risco-Retorno (Moderado)

2.5x Risco-Retorno (Moderado) ALVO 3: 4.0x Risco-Retorno (Agressivo)

4.0x Risco-Retorno (Agressivo) RISCO EM PIPS: Para dimensionamento preciso de posição

Todos os níveis desenhados no seu gráfico com linhas codificadas por cores!

🎨 DESIGN VISUAL PROFISSIONAL

Fundo preto limpo - fácil para os olhos

Sem linhas de grade - gráficos sem distrações

Zonas codificadas por cores: 🔵 Azul (Demanda) | 🔴 Vermelho (Oferta)

⭐ Classificação por estrelas (1-5) mostra força da zona

✓MTF distintivo para zonas confirmadas multitemporais

Explicações grandes e em NEGRITO - impossível perder

🧠 DETECÇÃO INTELIGENTE DE ZONAS

Reconhecimento de padrões de rejeição (análise de pavios)

Confirmação de pico de volume (1.3x da média)

Requisito de movimento forte (mínimo 30 pips)

Filtragem de tamanho ótimo de zona (5-200 pips)

Remoção automática de duplicatas

Força baseada em tamanho do movimento, velocidade e volume

Perfeito para Trading de Ouro em 15 Minutos

Por Que THE MAGICIAN Funciona Melhor no Ouro M15:

Equilíbrio Ótimo - Filtra ruído enquanto captura movimentos de qualidade

- Filtra ruído enquanto captura movimentos de qualidade Timing Perfeito - Nem muito rápido (M5), nem muito lento (H1)

- Nem muito rápido (M5), nem muito lento (H1) Confirmação HTF - Zonas H4, Diário, Semanal se alinham perfeitamente

- Zonas H4, Diário, Semanal se alinham perfeitamente Múltiplas Configurações - 2-5 oportunidades de alta qualidade por dia

- 2-5 oportunidades de alta qualidade por dia Oscilações Limpas - O ouro respeita as zonas lindamente no M15

- O ouro respeita as zonas lindamente no M15 Melhor Risco/Retorno - Zonas maiores = alvos de lucro maiores

- Zonas maiores = alvos de lucro maiores Menos Sinais Falsos - Mais confiável que timeframes inferiores

- Mais confiável que timeframes inferiores Ritmo Gerenciável - Perfeito para traders com empregos diurnos

Configurações Recomendadas para OURO M15:

LookbackBars: 500-800

MinZoneBodyPips: 8-15 pips

MaxZoneBodyPips: 150-200 pips

HTF Timeframes: H4, Diário, Semanal

ZonePenetrationPercent: 50%

A Magia do M15:

Eficiência de Tempo - Verifique gráficos a cada 15 minutos, não a cada tick

- Verifique gráficos a cada 15 minutos, não a cada tick Qualidade Sobre Quantidade - Menos mas MELHORES configurações

- Menos mas MELHORES configurações Alvos Maiores - Maior potencial de lucro

- Maior potencial de lucro Menos Estresse - Não precisa observar cada vela

- Não precisa observar cada vela Clareza de Tendência - Direção do mercado é mais clara

Por Que se Chama "THE MAGICIAN" (O MÁGICO)?

Como um mágico habilidoso revelando segredos, este indicador:

🔍 REVELA zonas ocultas de oferta/demanda que movem mercados

zonas ocultas de oferta/demanda que movem mercados 🎯 PREVÊ onde o preço irá rebotar ou reverter

onde o preço irá rebotar ou reverter 📊 MOSTRA níveis exatos de entrada, stop e lucro

níveis exatos de entrada, stop e lucro 💬 EXPLICA o "porquê" por trás de cada sinal em linguagem simples

o "porquê" por trás de cada sinal em linguagem simples ✨ TRANSFORMA gráficos confusos em oportunidades claras

Truques de Mágica:

O Ato de Desaparecimento - Faz zonas quebradas desaparecerem

- Faz zonas quebradas desaparecerem A Leitura Mental - Diz o que o mercado está pensando

- Diz o que o mercado está pensando A Bola de Cristal - Análise multitemporal prevê movimentos

- Análise multitemporal prevê movimentos A Ilusão Perfeita - Transforma complexidade em simplicidade

Preços e Teste Gratuito

OFERTA POR TEMPO LIMITADO

TESTE GRATUITO: De agora até 1º de fevereiro de 2026

Funcionalidade completa desbloqueada

Não requer cartão de crédito

Sem taxas ocultas

Teste em contas REAIS ou DEMO

Após o Teste Gratuito:

Apenas $45 USD por ano!

✓ Menos de $4 por mês

✓ Preço de um café por mês

✓ Pague uma vez, negocie o ano todo

✓ Sem assinaturas mensais

✓ Sem cobranças recorrentes

Para Quem é THE MAGICIAN?

Perfeito Para:

Traders de swing/intraday em gráficos de ouro de 15 minutos

Traders de meio período que não podem acompanhar gráficos o dia todo

Iniciantes que precisam de orientação clara

Traders experientes querendo melhor detecção de zonas

Traders com empregos diurnos (verificar a cada 15-30 minutos)

Qualquer um cansado de entradas ruins e sinais confusos

NÃO Para:

Investidores de longo prazo (isto é para trading ativo)

Scalpers que preferem gráficos M1 ou de ticks

Pessoas procurando esquemas de "enriquecimento rápido"

Aqueles esperando taxa de vitória de 100%

Apostadores - isto é para traders sérios

Isenções de Responsabilidade Importantes

Aviso de Risco:

Negociar ouro e instrumentos financeiros envolve risco substancial de perda. Este indicador auxilia na análise mas NÃO garante lucros. Sempre:

✓ Use gerenciamento de risco adequado

✓ Ajuste o stop loss à SUA tolerância ao risco

✓ Teste primeiro em conta DEMO

✓ Nunca negocie com dinheiro que não pode perder

Desempenho:

Desempenho passado NÃO garante resultados futuros

Resultados variam com base em condições de mercado e habilidade do trader

O indicador identifica zonas de alta probabilidade - não vencedores garantidos

Seu sucesso depende da SUA disciplina de trading

Aviso sobre Stop Loss:

VOCÊ deve ajustar stops à sua própria tolerância ao risco

VOCÊ decide o tamanho da posição baseado no tamanho da conta

VOCÊ é responsável por suas decisões de trading

O indicador não gerencia negociações automaticamente

Considerações Finais

Negociar ouro com sucesso requer:

Níveis precisos de entrada ✓ (Zonas frescas)

Confirmação de timeframe superior ✓ (Análise MTF)

Compreensão do contexto do mercado ✓ (Orientação de trading)

Ferramentas profissionais ✓ (THE MAGICIAN)

Você obtém TUDO isso por:

🎁 GRÁTIS até 1º de fevereiro de 2026

💰 Depois apenas $45/ano

Isso é menos que uma negociação perdedora com entrada ruim, mas pode transformar seus resultados de trading para sempre.

Comece a Negociar com Mais Inteligência com THE MAGICIAN Hoje!