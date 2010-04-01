Rebate Hunter
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 3 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706
Rebate Hunter – EA con griglia di copertura multi-coppia (Dinamico Adattivo)
Rebate Hunter è un Expert Advisor con griglia di copertura multi-coppia progettato per generare un volume di trading costante, puntando al contempo a un profitto controllato del paniere. L'EA apre simultaneamente le posizioni di acquisto e vendita (ingresso coperto), quindi gestisce le posizioni utilizzando una distanza di griglia dinamica-adattiva e un sistema di chiusura automatica del paniere.
Questo approccio è pensato per i trader che desiderano un EA in grado di operare in diverse condizioni di volatilità, concentrandosi al contempo su cicli di profitto costanti e un'elevata attività, ideale per i conti che beneficiano di programmi di rimborso basati sul volume.
Caratteristiche principali
Voce di copertura reale (Acquisto + Vendita)
Rebate Hunter inizia con due posizioni contemporaneamente per mantenere l'esposizione bilanciata e ridurre la dipendenza direzionale.
Griglia Adattiva Dinamica (Distanza Intelligente per la Volatilità)
L'espansione della griglia viene calcolata con una distanza dinamica speciale, quindi l'EA regola automaticamente la distanza dei passi quando il mercato diventa più volatile o più calmo.
Progressione Dinamica dei Lotti (Moltiplicatore o Aggiunta Fissa)
Scegli tra moltiplicatore di lotti o aggiunta fissa di lotti per i livelli successivi. Il sistema è flessibile per stili conservativi o aggressivi.
Take Profit / Stop Loss del Basket (Money o Percentuale)
Chiudi tutte le posizioni per simbolo in base a:
Profitto/Perdita in money
Profitto/Perdita in percentuale
Obiettivo Globale e Protezione (Tutti i Simboli Combinati)
L'EA può chiudere tutte le posizioni quando il profitto/la perdita globale raggiunge l'obiettivo specificato, offrendo il pieno controllo del portafoglio.
Stop Target Giornaliero (Money / Percentuale)
Quando l'obiettivo di profitto giornaliero viene raggiunto, Rebate Hunter può interrompere l'apertura di nuove posizioni per proteggere i guadagni.
Filtro Orario e Chiusura per Ora
Fai trading solo in orari selezionati e, facoltativamente, chiudi tutte le posizioni a un orario specifico (utile per evitare rollover/sessioni di notizie).
Controllo manuale – Pulsante Chiudi tutto
Sicurezza con un clic: chiudi tutte le posizioni EA istantaneamente dal grafico.
Trading multi-coppia
Seleziona fino a 6 simboli da eseguire simultaneamente da un grafico (efficiente e leggero).
Logica della strategia (come funziona)
Ingresso iniziale: apre ACQUISTA + VENDI sui simboli selezionati.
Gestione della griglia: quando il prezzo supera il livello dinamico, l'EA chiude il lato opposto e aumenta il lato dominante utilizzando la progressione del lotto.
Uscita dal paniere: quando viene raggiunto l'obiettivo di profitto del paniere (per simbolo o globale), l'EA chiude le posizioni e si ripristina per il ciclo successivo.
L'EA NON utilizza TP/SL fissi per ordine. Gestisce il rischio utilizzando le regole del paniere, i limiti di livello, i controlli di margine e gli obiettivi di portafoglio.
Input e personalizzazione
Lotto iniziale / Lotto composto automaticamente
Livello massimo della griglia (limitatore di rischio)
Configurazione dei passaggi della griglia
Progressione del lotto (Moltiplicatore / Aggiungi lotto)
TP/SL paniere per simbolo (money o percentuale)
TP/SL paniere globale
Stop di profitto giornaliero
Filtro orario di trading
Orario di chiusura
Condizioni consigliate
Funziona al meglio su spread stabili e broker con buona esecuzione
Adatto a mercati con range/mean-reverting
Può essere utilizzato su valute principali, cross, metalli, indici (a seconda dello spread e della volatilità)
Avvertenza sui rischi (importante)
Il trading comporta un rischio elevato. Le strategie di copertura della griglia possono subire un drawdown significativo durante trend forti o volatilità anomala. Si consiglia sempre di testare prima su un conto demo, utilizzare un saldo adeguato e impostare limiti conservativi (Livello massimo, SL paniere, protezione globale).
Cosa ottieni
EA di hedging multi-pair completamente automatizzato
Distanza adattiva dinamica (in base alla volatilità)
Sistema di obiettivi di basket money/percentuale
Strumenti di gestione del tempo e degli stop giornalieri
Pulsante di sicurezza "Chiudi tutto" manuale