Hedging Cycle Pro

Expert Advisor di copertura e inversione automatizzato (o manuale, se lo desideri) che utilizza ATR e Bande di Bollinger

Hedging Cycle Pro è un EA completamente automatizzato, progettato per i trader che desiderano un approccio disciplinato e basato su regole per catturare le inversioni di mercato a breve termine. Il sistema utilizza l'Average True Range (ATR) e le Bande di Bollinger per identificare i "punti di pressione" sul mercato, posizionando gli ordini stop di acquisto e vendita pendenti in prossimità delle soglie di volatilità chiave.

Caratteristiche principali:
• Ancoraggio alle Bande di Prossimità: gli ordini vengono piazzati solo quando il prezzo è vicino alle Bande di Bollinger superiori o inferiori, riducendo gli ingressi di mercato non necessari.
• Dimensionamento dinamico dei lotti e copertura: i lotti iniziali sono configurabili, con ridimensionamento dei lotti personalizzabile per ciclo di inversione per gestire il rischio e l'esposizione.
• Filtraggio basato su ATR: le operazioni vengono piazzate solo quando la volatilità del mercato rientra in soglie definite, contribuendo a evitare periodi di bassa liquidità o condizioni eccessivamente instabili. • Motore di Ciclo e Inversione: supporta più cicli di copertura con un limite massimo di ciclo, garantendo una gestione strutturata delle negoziazioni.
• Controllo Flessibile della Sessione: avvio automatico della sessione con finestre di negoziazione predefinite (Tokyo, New York o UTC personalizzata), durata della sessione regolabile e filtri di sessione per lunedì/venerdì.
• Opzione "Una Operazione al Giorno": evita l'overtrading limitando il posizionamento iniziale a un singolo ciclo per sessione/giorno, se desiderato.
• Gestione Automatica delle Operazioni Opposte: chiude facoltativamente le operazioni opposte quando viene raggiunto lo stop loss, riducendo i drawdown non necessari.
• Etichetta di Stato sul Grafico: mostra il conteggio dei cicli correnti, la dimensione del lotto e lo stato dell'EA per un facile monitoraggio.

Strategia di Trading:
• L'EA monitora le Bande di Bollinger superiore e inferiore come livelli dinamici di supporto/resistenza.
• Gli ordini in sospeso vengono posizionati in prossimità di queste bande quando vengono soddisfatte le condizioni di volatilità basate sull'ATR.
• La logica di inversione consente all'EA di ridimensionare le posizioni in modo intelligente se vengono attivati ​​gli ordini iniziali, seguendo un ciclo di copertura definito.

Gestione del rischio:
• Stop loss (SL) e take profit (TP) configurabili in pip.
• Il gating basato su ATR esclude le operazioni in periodi di volatilità estrema o bassa.
• Singola operazione iniziale opzionale per sessione/giorno per ridurre l'esposizione.
• I cicli massimi impediscono posizioni di copertura fuori controllo.

Parametri di sistema:
• Lots: dimensione iniziale del lotto
• ReversalScalePercent: ridimensionamento del lotto per inversione (%)
• TP_Pips / SL_Pips: take profit e stop loss in pip
• Gap_Pips: distanza tra ordini stop buy/sell
• MaxCycles: cicli di copertura massimi per sessione
• ATR_Period e ATRLow/HighThreshold: parametri del filtro di volatilità
• BB_Period, BB_Deviation: impostazioni delle Bande di Bollinger
• PROX_THRESH: soglia di prossimità per l'ancoraggio delle bande
• BandBufferPercent: buffer di distanza oltre le bande per il piazzamento degli ordini
• SessionGMT / StartDelayMinutes / SessionWindowMinutes: tempi della sessione di trading
• OneTradePerDay: abilita/disabilita la restrizione del piazzamento iniziale

Coppie e intervalli di tempo consigliati:
• EURUSD, USDJPY, GBPUSD, altre principali coppie di valute
• Ottimizzato per H1, H4 e D1 Intervalli di tempo

Note aggiuntive:
• Completamente configurabile e adattabile al tuo stile di trading.
• Richiede un broker con spread stabili e slippage basso per prestazioni ottimali.

Cosa testare subito dopo l'acquisto
1. Verificare il lotto minimo/lo step di lotto del broker e impostare FixedLot di conseguenza.
2. Eseguire forward/backtest su almeno due regimi di mercato (settimane tranquille e di tendenza).
3. Verificare il MaxSpread in relazione agli spread tipici del tuo broker durante l'apertura della sessione.
4. Se noti un blocco a chiusura posticipata, conferma la semantica OneTradePerDay (l'EA utilizza l'orario di collocamento iniziale).

Questo EA è fornito esclusivamente a scopo didattico e informativo. Non costituisce una consulenza di investimento né una raccomandazione a fare trading su alcun strumento finanziario. Il trading di prodotti con leva finanziaria come il Forex comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Dovresti fare trading solo con fondi che puoi permetterti di perdere e operare sempre entro la tua tolleranza al rischio personale e i tuoi limiti finanziari. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
