Hedging Cycle Pro





Expert Advisor di copertura e inversione automatizzato (o manuale, se lo desideri) che utilizza ATR e Bande di Bollinger





Hedging Cycle Pro è un EA completamente automatizzato, progettato per i trader che desiderano un approccio disciplinato e basato su regole per catturare le inversioni di mercato a breve termine. Il sistema utilizza l'Average True Range (ATR) e le Bande di Bollinger per identificare i "punti di pressione" sul mercato, posizionando gli ordini stop di acquisto e vendita pendenti in prossimità delle soglie di volatilità chiave.





Caratteristiche principali:

• Ancoraggio alle Bande di Prossimità: gli ordini vengono piazzati solo quando il prezzo è vicino alle Bande di Bollinger superiori o inferiori, riducendo gli ingressi di mercato non necessari.

• Dimensionamento dinamico dei lotti e copertura: i lotti iniziali sono configurabili, con ridimensionamento dei lotti personalizzabile per ciclo di inversione per gestire il rischio e l'esposizione.

• Filtraggio basato su ATR: le operazioni vengono piazzate solo quando la volatilità del mercato rientra in soglie definite, contribuendo a evitare periodi di bassa liquidità o condizioni eccessivamente instabili. • Motore di Ciclo e Inversione: supporta più cicli di copertura con un limite massimo di ciclo, garantendo una gestione strutturata delle negoziazioni.

• Controllo Flessibile della Sessione: avvio automatico della sessione con finestre di negoziazione predefinite (Tokyo, New York o UTC personalizzata), durata della sessione regolabile e filtri di sessione per lunedì/venerdì.

• Opzione "Una Operazione al Giorno": evita l'overtrading limitando il posizionamento iniziale a un singolo ciclo per sessione/giorno, se desiderato.

• Gestione Automatica delle Operazioni Opposte: chiude facoltativamente le operazioni opposte quando viene raggiunto lo stop loss, riducendo i drawdown non necessari.

• Etichetta di Stato sul Grafico: mostra il conteggio dei cicli correnti, la dimensione del lotto e lo stato dell'EA per un facile monitoraggio.





Strategia di Trading:

• L'EA monitora le Bande di Bollinger superiore e inferiore come livelli dinamici di supporto/resistenza.

• Gli ordini in sospeso vengono posizionati in prossimità di queste bande quando vengono soddisfatte le condizioni di volatilità basate sull'ATR.

• La logica di inversione consente all'EA di ridimensionare le posizioni in modo intelligente se vengono attivati ​​gli ordini iniziali, seguendo un ciclo di copertura definito.





Gestione del rischio:

• Stop loss (SL) e take profit (TP) configurabili in pip.

• Il gating basato su ATR esclude le operazioni in periodi di volatilità estrema o bassa.

• Singola operazione iniziale opzionale per sessione/giorno per ridurre l'esposizione.

• I cicli massimi impediscono posizioni di copertura fuori controllo.





Parametri di sistema:

• Lots: dimensione iniziale del lotto

• ReversalScalePercent: ridimensionamento del lotto per inversione (%)

• TP_Pips / SL_Pips: take profit e stop loss in pip

• Gap_Pips: distanza tra ordini stop buy/sell

• MaxCycles: cicli di copertura massimi per sessione

• ATR_Period e ATRLow/HighThreshold: parametri del filtro di volatilità

• BB_Period, BB_Deviation: impostazioni delle Bande di Bollinger

• PROX_THRESH: soglia di prossimità per l'ancoraggio delle bande

• BandBufferPercent: buffer di distanza oltre le bande per il piazzamento degli ordini

• SessionGMT / StartDelayMinutes / SessionWindowMinutes: tempi della sessione di trading

• OneTradePerDay: abilita/disabilita la restrizione del piazzamento iniziale





Coppie e intervalli di tempo consigliati:

• EURUSD, USDJPY, GBPUSD, altre principali coppie di valute

• Ottimizzato per H1, H4 e D1 Intervalli di tempo





Note aggiuntive:

• Completamente configurabile e adattabile al tuo stile di trading.

• Richiede un broker con spread stabili e slippage basso per prestazioni ottimali.





Cosa testare subito dopo l'acquisto

1. Verificare il lotto minimo/lo step di lotto del broker e impostare FixedLot di conseguenza.

2. Eseguire forward/backtest su almeno due regimi di mercato (settimane tranquille e di tendenza).

3. Verificare il MaxSpread in relazione agli spread tipici del tuo broker durante l'apertura della sessione.

4. Se noti un blocco a chiusura posticipata, conferma la semantica OneTradePerDay (l'EA utilizza l'orario di collocamento iniziale).





Questo EA è fornito esclusivamente a scopo didattico e informativo. Non costituisce una consulenza di investimento né una raccomandazione a fare trading su alcun strumento finanziario. Il trading di prodotti con leva finanziaria come il Forex comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Dovresti fare trading solo con fondi che puoi permetterti di perdere e operare sempre entro la tua tolleranza al rischio personale e i tuoi limiti finanziari. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.