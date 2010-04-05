Rebatron


Rebatron – EA di copertura triangolare per strategie multi-coppia a bassa fluttuazione
Rebatron è un Expert Advisor completamente automatizzato che utilizza un metodo di copertura triangolare su tre principali coppie di valute (esempio):

EURUSD – GBPUSD – EURGBP

Aprendo posizioni sincronizzate su queste coppie, Rebatron forma un triangolo autobilanciante, riducendo l'esposizione complessiva e minimizzando il drawdown fluttuante.

Panoramica della strategia:
Rebatron non si basa sulla direzione del mercato. Al contrario, sfrutta la correlazione tra le tre coppie per mantenere l'equilibrio: quando una coppia si muove, le altre bilanciano l'effetto.

Questo crea un sistema di esposizione neutrale ideale per:

Trader a basso rischio

Implementazione a lungo termine

Volume di trading costante

Caratteristiche principali:
Motore di copertura triangolare

Floating basso per progettazione

Media e recupero dinamici

Logica di auto-aggiustamento – basata sulla deviazione della coppia

Esecuzione non direzionale – funziona in tutte le condizioni di mercato

Configurazione consigliata:
Coppie: EURUSD, GBPUSD, EURGBP

Tipo di conto: ECN o spread basso

Deposito minimo: $100+

VPS: consigliato (24/5)

Note:
Rebatron non è uno scalper e non insegue le tendenze di mercato

Ideale per gli utenti che desiderano un'attività di trading costante con un floating basso e una curva del capitale stabile

Rebatron offre un approccio strutturato e stabile al trading automatizzato attraverso la sincronizzazione intelligente multi-coppia.
