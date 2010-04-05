Rebatron
- Experts
- Agus Santoso
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 6 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Blog MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900
Rebatron – EA di copertura triangolare per strategie multi-coppia a bassa fluttuazione
Rebatron è un Expert Advisor completamente automatizzato che utilizza un metodo di copertura triangolare su tre principali coppie di valute (esempio):
EURUSD – GBPUSD – EURGBP
Aprendo posizioni sincronizzate su queste coppie, Rebatron forma un triangolo autobilanciante, riducendo l'esposizione complessiva e minimizzando il drawdown fluttuante.
Panoramica della strategia:
Rebatron non si basa sulla direzione del mercato. Al contrario, sfrutta la correlazione tra le tre coppie per mantenere l'equilibrio: quando una coppia si muove, le altre bilanciano l'effetto.
Questo crea un sistema di esposizione neutrale ideale per:
Trader a basso rischio
Implementazione a lungo termine
Volume di trading costante
Caratteristiche principali:
Motore di copertura triangolare
Floating basso per progettazione
Media e recupero dinamici
Logica di auto-aggiustamento – basata sulla deviazione della coppia
Esecuzione non direzionale – funziona in tutte le condizioni di mercato
Configurazione consigliata:
Coppie: EURUSD, GBPUSD, EURGBP
Tipo di conto: ECN o spread basso
Deposito minimo: $100+
VPS: consigliato (24/5)
Note:
Rebatron non è uno scalper e non insegue le tendenze di mercato
Ideale per gli utenti che desiderano un'attività di trading costante con un floating basso e una curva del capitale stabile
Rebatron offre un approccio strutturato e stabile al trading automatizzato attraverso la sincronizzazione intelligente multi-coppia.