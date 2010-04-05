Dynamic MT4 Agus Santoso Experts

Supporto e resistenza dinamici VERSIONE Versione MT4 | Versione MT5 L'Expert Advisor (EA) "Dynamic" è uno strumento di trading all'avanguardia progettato per il mercato Forex. A differenza degli EA tradizionali che si basano su livelli di supporto e resistenza statici, l'EA dinamico utilizza una metodologia dinamica di supporto-resistenza per adattarsi alle condizioni di mercato in continua evoluzione. Questa caratteristica unica gli consente di seguire i movimenti delle candele in tempo r