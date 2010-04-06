Micro M and Micro W patterns Pro m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 12
Indicatore Crypto_Forex "Micro M e Micro W Patterns Pro" per MT4, senza ridisegnazione, senza ritardo.
- L'indicatore "Micro M e Micro W Patterns Pro" è un indicatore molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva i pattern Micro M e Micro W sul grafico:
- Micro W rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Micro M ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi integrati per PC e dispositivi mobili.
- L'indicatore "Micro M e Micro W Patterns Pro" è eccellente anche da abbinare ai livelli di supporto/resistenza.
- Può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Questo è un ottimo indicatore per rilevare un cambio di tendenza o la fine di una correzione di tendenza.
- L'indicatore ha un display informativo che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare la visualizzazione delle informazioni in qualsiasi angolo del grafico:
0 - angolo in alto a sinistra, 1 - angolo in alto a destra, 2 - angolo in basso a sinistra, 3 - angolo in basso a destra.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.