Micro M and Micro W patterns Pro m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 12
MT4 için "Micro M ve Micro W Patterns Pro" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok, Gecikme Yok.
- "Micro M ve Micro W Patterns Pro" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte Micro M ve Micro W formasyonlarını tespit eder:
- Boğa Mikro W - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Mikro M - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Dahili PC ve Mobil uyarılarla.
- "Micro M ve Micro W Patterns Pro" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
- Herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Trend değişimini veya trend düzeltmesinin sonunu tespit etmek için harika bir göstergedir.
- Göstergenin Bilgi Ekranı vardır - Eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap'larını gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Bilgi Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.