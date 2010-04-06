Micro M and Micro W patterns Pro m

MT4 için "Micro M ve Micro W Patterns Pro" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok, Gecikme Yok.





- "Micro M ve Micro W Patterns Pro" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.

- Gösterge, grafikte Micro M ve Micro W formasyonlarını tespit eder:

- Boğa Mikro W - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).

- Ayı Mikro M - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).

- Dahili PC ve Mobil uyarılarla.

- "Micro M ve Micro W Patterns Pro" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.

- Herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.

- Trend değişimini veya trend düzeltmesinin sonunu tespit etmek için harika bir göstergedir.

- Göstergenin Bilgi Ekranı vardır - Eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap'larını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Bilgi Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.