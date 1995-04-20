Micro M and Micro W patterns Pro m
- 指标
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 1.7
- 激活: 12
适用于MT4的加密货币外汇指标“Micro M and Micro W patterns Pro”，无重绘，无延迟。
- “Micro M and Micro W patterns Pro”指标是一款功能强大的价格行为交易指标。
- 该指标可检测图表上的Micro M和Micro W形态：
- 看涨Micro W形态 - 图表上的蓝色箭头信号（见图）。
- 看跌Micro M形态 - 图表上的红色箭头信号（见图）。
- 内置PC和移动设备警报。
- “Micro M and Micro W patterns Pro”指标非常适合与支撑/阻力位结合使用。
- 可用于任何时间周期。
- 该指标是检测趋势变化或趋势修正结束的绝佳指标。
- 指标带有信息显示功能 - 显示所关联外汇货币对的当前点差和隔夜利息。
- 显示内容还包括账户余额、净值和保证金。
- 信息显示可以放置在图表的任意角落：
0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。
这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。