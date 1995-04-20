Micro M and Micro W patterns Pro m

Indicador Crypto_Forex "Micro M and Micro W patterns Pro" para MT4, sem repintura, sem atraso.





- O indicador "Micro M and Micro W patterns Pro" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action.

- O indicador detecta os padrões Micro M e Micro W no gráfico:

- Micro W de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens).

- Micro M de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).

- Com alertas integrados para PC e dispositivos móveis.

- O indicador "Micro M and Micro W patterns Pro" também é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência.

- Pode ser usado em qualquer período gráfico.

- Este é um ótimo indicador para detectar mudanças de tendência ou o fim de uma correção de tendência.

- O indicador possui um visor de informações - mostra o spread e os swaps atuais do par de moedas em que está associado.

- O visor também mostra o saldo da conta, o patrimônio e as margens.

- É possível localizar a Exibição de Informações em qualquer canto do gráfico:

0 - para canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.





Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.