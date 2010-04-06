Micro M and Micro W patterns Pro m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.7
- Activations: 12
Indicateur Crypto_Forex « Micro M et Micro W Pro » pour MT4, sans repeint ni délai.
- L'indicateur « Micro M et Micro W Pro » est un outil très performant pour le trading Price Action.
- Il détecte les figures Micro M et Micro W sur le graphique :
- Micro W haussier : signal par flèche bleue (voir images).
- Micro M baissier : signal par flèche rouge (voir images).
- Alertes intégrées pour PC et mobile.
- L'indicateur « Micro M et Micro W Pro » est également idéal en combinaison avec les niveaux de support/résistance.
- Utilisable sur toutes les unités de temps.
- Cet indicateur est particulièrement efficace pour détecter les changements de tendance ou la fin d'une correction.
- Affichage des informations : spread et swaps actuels de la paire de devises.
- Affichage du solde du compte, des capitaux propres et des marges. Il est possible de placer l'affichage d'informations dans n'importe quel coin du graphique :
0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.
