Micro M and Micro W patterns Pro m

Indicateur Crypto_Forex « Micro M et Micro W Pro » pour MT4, sans repeint ni délai.





- L'indicateur « Micro M et Micro W Pro » est un outil très performant pour le trading Price Action.

- Il détecte les figures Micro M et Micro W sur le graphique :

- Micro W haussier : signal par flèche bleue (voir images).

- Micro M baissier : signal par flèche rouge (voir images).

- Alertes intégrées pour PC et mobile.

- L'indicateur « Micro M et Micro W Pro » est également idéal en combinaison avec les niveaux de support/résistance.

- Utilisable sur toutes les unités de temps.

- Cet indicateur est particulièrement efficace pour détecter les changements de tendance ou la fin d'une correction.

- Affichage des informations : spread et swaps actuels de la paire de devises.

- Affichage du solde du compte, des capitaux propres et des marges. Il est possible de placer l'affichage d'informations dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.