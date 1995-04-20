Micro M and Micro W patterns Pro m
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.7
- アクティベーション: 12
Crypto_Forex MT4用インジケーター「Micro M and Micro W Patterns Pro」は、リペイントや遅延なしで動作します。
- インジケーター「Micro M and Micro W Patterns Pro」は、プライスアクション取引に非常に効果的なインジケーターです。
- インジケーターはチャート上のMicro MパターンとMicro Wパターンを検出します。
- 強気のMicro Wパターン - チャート上に青い矢印シグナルを表示します（画像参照）。
- 弱気のMicro Mパターン - チャート上に赤い矢印シグナルを表示します（画像参照）。
- PCとモバイルの両方でアラート機能を搭載しています。
- インジケーター「Micro M and Micro W Patterns Pro」は、サポート/レジスタンスレベルとの組み合わせにも最適です。
- どの時間足でも使用できます。
- トレンドの転換やトレンド調整の終了を検知するのに最適なインジケーターです。
- インジケーターには情報表示機能があり、接続された通貨ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- 画面には口座残高、エクイティ、証拠金も表示されます。
- 情報表示はチャートの任意の場所に配置できます。
0 - 左上隅、1 - 右上隅、2 - 左下隅、3 - 右下隅。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。