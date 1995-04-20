Micro M and Micro W patterns Pro m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.7
- Активации: 12
Crypto_Forex Индикатор "Micro M and Micro W patterns Pro" для MT4, без перерисовки и задержек.
- Индикатор "Micro M and Micro W patterns Pro" — очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию.
- Индикатор распознаёт паттерны Micro M и Micro W на графике:
- Бычий Micro W — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения).
- Медвежий Micro M — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения).
- Со встроенными оповещениями для ПК и мобильных устройств.
- Индикатор "Micro M and Micro W patterns Pro" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
- Может использоваться на любом таймфрейме.
- Это отличный индикатор для определения смены тренда или завершения коррекции тренда.
- Индикатор имеет информационный дисплей — он отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплён.
- Дисплей также отображает баланс счёта, средства и маржу.
- Информационный дисплей можно разместить в любом углу графика:
0 — для верхнего левого угла, 1 — для верхнего правого, 2 — для нижнего левого, 3 — для нижнего правого.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.