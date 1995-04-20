Micro M and Micro W patterns Pro m

Indicador Crypto_Forex "Patrones Micro M y Micro W Pro" para MT4. Sin repintado ni retraso.





- El indicador "Patrones Micro M y Micro W Pro" es muy potente para operar con Price Action.

- Detecta los patrones Micro M y Micro W en el gráfico:

- Micro W alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Micro M bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas integradas para PC y móvil.

- El indicador "Patrones Micro M y Micro W Pro" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.

- Se puede usar en cualquier marco temporal.

- Es un excelente indicador para detectar cambios de tendencia o el final de una corrección de tendencia.

- El indicador cuenta con una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.

- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta. La pantalla de información se puede ubicar en cualquier esquina del gráfico:

0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.