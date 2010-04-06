CCI with Dynamic OSB zones mp
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "CCI con zone di ipervenduto/ipercomprato dinamiche" per MT4, senza ridisegno.
- Il Commodity Channel Index (CCI) è eccellente per il trading di momentum nella direzione del trend.
- È ottimo per prendere posizioni di vendita dalla zona di ipercomprato dinamica e posizioni di acquisto dalla zona di ipervenduto dinamica nella direzione del trend principale.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con posizioni di price action.
- Zona di ipercomprato dinamica - sopra la linea gialla.
- Zona di ipervenduto dinamica - sotto la linea blu.
- L'oscillatore CCI misura la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo medio storico.
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.