Prometheus AI Gold

- Aleksei Butler
- Versione: 4.93
- Aggiornato: 10 ottobre 2025
- Attivazioni: 10
L'esperto fa trading utilizzando una strategia basata sullo stocastico sotto il controllo dell'intelligenza artificiale. Sviluppato utilizzando tecnologie avanzate nel campo dell'intelligenza artificiale e delle reti neurali.
Imposta stop loss e take profit per tutte le operazioni, inoltre utilizza anche un trailing stop loss per ridurre al minimo il rischio e massimizzare il potenziale di ogni operazione.
Non utilizza Martingale, griglia e simili metodi pericolosi di gestione del denaro.
Raccomandazioni
- Coppia di valute: XAUUSD
- Tempi: M15
- Deposito minimo: $ 300
- Tipo di conto: qualsiasi con uno spread minimo (preferibilmente ECN)
- Broker: qualsiasi broker
Hello, I just wanted to say thank you. Your bot is amazing — really impressive and smart. I’ve been testing it and honestly, it’s doing a great job so far. The strategy is very solid, and I love how it adapts to the market. Keep up the great work! 🙌 Looking forward to more updates and improvements!