Prometheus AI Gold

L'esperto fa trading utilizzando una strategia basata sullo stocastico sotto il controllo dell'intelligenza artificiale. Sviluppato utilizzando tecnologie avanzate nel campo dell'intelligenza artificiale e delle reti neurali.

Imposta stop loss e take profit per tutte le operazioni, inoltre utilizza anche un trailing stop loss per ridurre al minimo il rischio e massimizzare il potenziale di ogni operazione.

Non utilizza Martingale, griglia e simili metodi pericolosi di gestione del denaro.

Raccomandazioni

  • Coppia di valute: XAUUSD
  • Tempi: M15
  • Deposito minimo: $ 300
  • Tipo di conto: qualsiasi con uno spread minimo (preferibilmente ECN)
  • Broker: qualsiasi broker
Recensioni 12
19224901
139
19224901 2025.06.18 04:49 
 

Hello, I just wanted to say thank you. Your bot is amazing — really impressive and smart. I’ve been testing it and honestly, it’s doing a great job so far. The strategy is very solid, and I love how it adapts to the market. Keep up the great work! 🙌 Looking forward to more updates and improvements!

ruzgodx
35
ruzgodx 2025.03.01 12:38 
 

Real Backtest and Trades. See more in discussion.

Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere
183
Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere 2025.03.05 06:07 
 

The backtests match reality. The only particularity that makes me think it is indeed an artificial intelligence robot is the fact that there are quite a few updates to the system. So, to me, it seems reliable. I have been testing it in real conditions for a little over a month, and it appears to be quite safe with low risk. However, since it is AI-based, I believe we should not take the backtest results as absolute reality, as the system undergoes constant updates.

Rispondi alla recensione