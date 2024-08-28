Prometheus AI Gold

Un esperto basato su rete neurale è un programma progettato per il trading automatizzato nel mercato Forex utilizzando tecnologie di rete neurale e intelligenza artificiale. Questo sistema elabora e analizza grandi quantità di dati dal mercato Forex, inclusi movimenti dei prezzi, volumi di scambi, indicatori tecnici e altri fattori, per prendere decisioni di acquisto o vendita e fornire risultati accurati e affidabili. Imposta sempre lo Stop Loss e dispone di diversi algoritmi di Trailing Stop t