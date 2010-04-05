Bot Pulse Index Turnaround

Bot Pulse Trading

Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20

Strategia di Trading Automatizzata per US30, NASDAQ e GER40

Sblocca il potenziale di crescita a lungo termine con il nostro avanzato bot di trading, progettato specificamente per gli indici US30, NASDAQ e GER40. Questa strategia è stata rigorosamente testata per molti anni, dimostrando prestazioni coerenti e affidabili.

Il nostro approccio si basa su una solida strategia a lungo termine che dà priorità alla stabilità e alla sostenibilità. Sebbene non promettiamo profitti rapidi, ci concentriamo sulla gestione strategica del rischio e sull'adattamento al mercato per garantire una crescita costante nel tempo.

Perché scegliere questo Bot di Trading?

  • Copertura Multi-Indici: Diversifica il tuo portafoglio con esposizione a US30, NASDAQ e GER40.
  • Strategia a Lungo Termine: Prestazioni storiche comprovate tramite approfonditi backtest.
  • Sicurezza e Stabilità: Focus sulla gestione del rischio per risultati coerenti.
  • Nessuna Promessa Falsa: Privilegiamo aspettative realistiche, concentrandoci sul successo a lungo termine.


Prodotti consigliati
Breakout Momentum
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Experts
Breakout Momentum  is an automated scalper for EURUSD. Its strategy takes advantage of "false breakout", "breakout", and "raids on liquidity" above and below current marketplace prices. It is effective in both raging and trending markets. It shows promising results during backtesting using "every tick based on real tick" mode. it is also proving itself on a real account. Check Live Signal on  Live Signal 1 - EURUSD Where does it work the best?   The default parameters are optimized to suit the
PairTraider EA
Kirill Voytseshchuk
Experts
Парный трейдинг по-прежнему остается самым безопасным видом трейдинга. В советнике используется интересный информационный индикатор, который показывает силу тренда на конкретной паре в процентах. Также применяются другие индикаторы. Пример на скриншоте. На EURUSD сила бычьего тренда 78%. На USDCHF сила бычьего тренда 70%. Советник открывает позиции на обоих инструментах на sell одинаковым лотом. Закрывает когда числовые значения силы тренда обоих инструментов немного подравнялись, чтобы был пол
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
IPeurusd5
ANO IDS
4.11 (9)
Experts
The EA is recommended for trading EURUSD(or EURGBP) M15 or M30. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also h
Investologic
SAUD ALHINDAL
Experts
Investologic Trading robot MetaTrader5 PC platform  The EA is for the  professional traders. Users   MUST do some intensive test   using "strategy tester" to fit user's needs and to confirm that this EA will works for you.  Trend following EA and artificial inelegance that have the ability to trade on motive waves and skip the volatile choppy market, the EA work with any symbol market or timeframe in the MT5 platform ex. FOREX, GOLD, OIL, STOCKS, INDEXES, NASDAQ, SPX500, Bitcoin & Crypto. Th
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Descrizione del consulente Goldix EA è progettato per il trading automatico su qualsiasi strumento valutario, con particolare attenzione al trading dell'oro (XAUUSD). Si basa su una logica combinata di indicatori Keltner Channel ed EMA (Media Mobile Esponenziale), integrata da impostazioni flessibili di gestione del rischio e uno stop loss flottante integrato. Il consulente è in grado di funzionare in qualsiasi momento, se necessario è possibile limitare il trading a determinate ore utilizzando
Eye of Ra
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (1)
Experts
Expert advisor based on a widely tested   price action strategy The EA already incorporates all the variables in its programming, it is enough to let it run on the graph with the values ​​it incorporates by default. ACCOUNT: - This AE has been optimized to work on a STANDARD account - This AE is suitable for accounts of 3,000 USD - Default settings suitable for EUR/USD (any Timeframe) DESCRIPTION OF THE STRATEGY Price action trading analyzes the performance of a currency to predict what it mi
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
GoldHunter EA
Marwane Ishaac Taki
Experts
GoldHunter EA – Precise Gold Trading with Fixed TP/SL GoldHunter EA is a fully automated Expert Advisor, specially designed to trade XAUUSD (gold). It uses a strategy based purely on price action—no indicators, no grid, no martingale. Each trade follows a strict risk management model with fixed levels of Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for maximum consistency. GoldHunter was created by a young 17-year-old developer with no initial capital, driven by passion and precision. This EA aims to mak
Salva EA
Pavel Komarovsky
Experts
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5: L’evoluzione di una strategia collaudata L’EA Trend Hedge Master MT5 è un sistema professionale di grid e hedge, frutto di oltre dieci anni di esperienza. Rileva le tendenze con precisione e gestisce i drawdown per proteggere il capitale, puntando a profitti costanti su Forex e oro. Perché la versione MT5 è migliore: Logica di trend avanzata : segnali più precisi Recupero intelligente : si adatta al mercato, senza aggiunte casuali di posizioni Gestione attiva : protegge i
EA Double Dragon Ultimatum MT5
Ruslan Pishun
Experts
This is a fully automatic system for multi-currency trading (17 currency pairs) on the Forex market. The trading system itself finds the most powerful Price Action patterns in a fully automatic mode! Trading is conducted on 17 currency pairs at the same time and uses timeframes M5. Each pair has a stop loss, take profit, breakeven and trailing stop. Real  m onitoring :  https://www.mql5.com/ru/signals/2238618 Benefits Partial closure to reduce the load on the deposit. Determines the direction o
What The RSI Gold Version
Stephen Gathumbi Ndiba
Experts
What the RSI (Gold) is the enhanced version of the popular RSI mean reversion strategy — now upgraded with professional-grade drawdown protection and risk-reward enforcement. Built on the foundation of RSI reversal signals and ADX trend filtering, this version is designed for traders who demand smarter trade management and consistent long-term performance. Strategy Logic: RSI-Based Mean Reversion: The EA enters trades when price is considered overbought or oversold, based on customizable RSI le
Noloss
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento NOLOSS   un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread). La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile . time frame  M5 Coppia consigliata EURUSD CAPITLE MINIMO 500€  Consigliato Conto  ecn . ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti<  se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€ lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto  A CHI LASCI
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
Grid ATR Bands Midline Trend EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Important Note: This Expert Advisor is Designed for Advanced Traders Who Love to Customize! Introducing the Grid ATR Bands Midline Trend Expert Advisor: Your Flexible Trading Companion Are you a trader who loves precision, adaptability, and intelligent trading strategies? This Expert Advisor is your next trading tool! Strategic Approach: This Expert Advisor utilizes a sophisticated grid trading mechanism combined with Average True Range (ATR) bands, creating a unique approach to market navigati
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operare sull'indice DE40 (spesso indicato come DAX, GER40, ecc., a seconda del broker). L'EA identifica automaticamente opportunità di trading sul mercato e gestisce le posizioni con un approccio basato sul rischio. Offre due modalità di trading : Conservativo – Un approccio più lento e stabile. Aggressivo – Una strategia più rapida progettata per sfruttare i grandi movimenti del mercato (con un rischio maggiore). Questa strategia seleziona le posizion
AstraX EA
Michael Stanic
Experts
AstraX EA is a professional-grade Expert Advisor built for traders who value performance, reliability, and strategic logic. Designed to operate seamlessly on EURUSD (H1) and XAUUSD (D1) , AstraX combines trend-following principles with adaptive money management to help capture high-probability trade setups. The algorithm uses a 200-period moving average to detect prevailing market direction, filtering out noise and entering trades with calculated precision. Its built-in risk control system ensur
Usdcad Smart
Mehdi Ghanadan
Experts
TickAll - Automated Trading Robot Introduction:   TickAll     is an automated trading robot designed to assist both novice traders and professional traders in the Forex market. Utilizing advanced algorithms and up-to-date market analysis,   TickAll         helps you make the best trading decisions. Market Analysis:   TickAll continuously monitors the market, analyzing various indicators, price movements, and patterns to identify potential trading opportunities. Trend Identification:   Using sop
FREE
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.5 (10)
Experts
Questo EA è uno strumento di trading a griglia potente che utilizza un algoritmo sofisticato per calcolare le posizioni di ingresso per ogni singolo trade. Non è adattato eccessivamente ai dati storici, ma utilizza invece la volatilità di mercato per ottimizzarsi. Sfruttando la volatilità di mercato, l'algoritmo è in grado di adattarsi rapidamente ed efficientemente ai cambiamenti del mercato. Ciò significa che è in grado di cogliere le opportunità presenti sul mercato, riducendo al contempo il
The Cycle Seeker
Raza Khan
Experts
This Expert Advisor is a specialized trading bot that operates on a unique price reversal cycle strategy . It's designed to identify and trade reversals that occur within specific time windows, starting at a designated hour and minute (for example, 9:15 AM Pakistan Time). The EA defines trading cycles by a set number of bars and looks for a price to deviate by a set percentage from a reference bar's high or low before opening a position. The bot can also automatically reverse its position if it
GoldScalp Pro
Roman Lomaev
Experts
GoldScalp Pro - Esperto Automatico per il Trading su Oro (XAUUSD)   Caratteristiche Principali Il   GoldScalp Pro   è progettato per operare su   XAUUSD (oro)   utilizzando: Combinazione EMA (10/140)   - per l'identificazione precisa dei trend RSI (3 periodi)   - filtra i falsi segnali Livelli di Fibonacci   - trova i punti di ingresso ottimali Calcolo automatico rischio/rendimento   Vantaggi Chiave   Strategia sicura   (senza martingala, mediazione o grid trading)   Gestione del risch
Gbpusd Smart
Mehdi Ghanadan
3 (2)
Experts
TickAll - Automated Trading Robot Introduction: TickAll   is an automated trading robot designed to assist both novice traders and professional traders in the Forex market. Utilizing advanced algorithms and up-to-date market analysis, TickAll       helps you make the best trading decisions. Market Analysis: TickAll continuously monitors the market, analyzing various indicators, price movements, and patterns to identify potential trading opportunities. Trend Identification: Using sophisticated a
FREE
Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Bollinger Hedge EA: Un Robot di Trading Dinamico e Strategico 1. Strategia Basata su Pattern: Bande di Bollinger + Allineamento con il Trend Bollinger Hedge EA combina le bande di Bollinger con l’analisi della direzione del trend per generare forti segnali tecnici di acquisto/vendita. Bande di Bollinger : Rilevano zone di ipercomprato/ipervenduto in base al comportamento del prezzo vicino alle bande superiore e inferiore. Filtro di Trend : Determina la direzione del mercato utilizzando RSI, m
Trendline MA 200 Optimized
Mohamad Rifandi Djufri
Experts
Gold MA200 Optimized Strategy is a fully automated Expert Advisor (EA) specifically designed for trading the XAUUSD pair on the 15-minute timeframe (M15) . The strategy utilizes the 200-period Moving Average (MA200) as the primary trend filter, enhanced by the combination of William %R , Bullish Power , and Bearish Power indicators for precise trade entry execution. Parameters & Backtest Performance: Instrument: XAUUSD Timeframe: M15 Number of Trades (Dec 1, 2024 – May 16, 2025): 243 trades Ris
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Altri dall’autore
HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
Experts
Introduzione È il momento di sbloccare tutto il potenziale del trading, HiperCube Pro Gale BTC è proprio ciò di cui hai bisogno , grazie all'IA e Chat GPT , combinato con l'esperienza del nostro team di sviluppo, abbiamo creato una risorsa stabile e affidabile, e ora è a tua disposizione! Codice sconto per il 20% di sconto su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Caratteristiche del prodotto: Gestione del rischio con Stop Loss Ogni operazione include uno stop loss incorporato per garantire che il tuo
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Indicatori
HiperCube AutoTrend Lines Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo indicatore ti aiuta a identificare facilmente supporti e resistenze, tracciare linee nel grafico e sapere dove si trova un punto importante nel mercato. Questo strumento è il modo migliore per automatizzare in modo semi automatico il tuo trading, svolgendo parte del lavoro per te. Resistenza o supporto sono livelli importanti che a volte sono difficili da identificare, ma ora non ti creeranno più confusion
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experts
Robot di Trading NASDAQ - Strategia Premium Breakout Opportunità esclusiva! Ottieni ora con 20% di sconto su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Risultati Verificati con Dati Reali Deposito iniziale: $100,000.00 Profitto netto: $198,788.56 (198.7% ROI) Operazioni totali: 981 trade long (62.81% win rate) Fattore di profitto: 1.23 Drawdown massimo: 22.79% Indice di Sharpe: 2.60 Vantaggi Principali Strategia testata in condizioni di mercato reali: Trade vincente più grande: $14,081.13 Fattore di recup
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Experts
Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Salve trader e investitori Siamo lieti di presentarvi HiperCube Innovashion! Questo EA combina Martingala + Grid System ed è progettato per fornire una stabilità a lungo termine Raccomandazioni per l'uso: Coppia di valute: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Intervallo di tempo: 1H Deposito minimo: $ 1000 USD Tipo di account: copertura NON FARSI ABARISCARE, usa profitti giornalieri brevi e TP di almeno 3 pip ma inferiori a 5 pip Specifiche:
FREE
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading – Robot Bande di Bollinger DAX  Sfrutta la volatilità del mercato con un algoritmo di trading basato sulle Bande di Bollinger progettato per il DAX! Questo avanzato robot di trading identifica punti di ingresso e uscita precisi, adattandosi alla dinamica del mercato con un approccio strutturato e disciplinato. Caratteristiche principali: Strategia Intelligente Bande di Bollinger – Identifica estremi di prezzo per operazioni ad alta probabilità. Un'operazione alla volta – Esecu
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube Renko Candles Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore fornisce informazioni reali sul mercato trasformandolo in Renko Candle Style. Definizione I grafici Renko sono un tipo di grafico finanziario che misura e traccia le variazioni di prezzo, utilizzando mattoni (o barre) per rappresentare i movimenti di prezzo. A differenza dei tradizionali grafici a candela, i grafici Renko non visualizzano informazioni basate sul tempo, concentrandosi esc
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Profilo di mercato HiperCube! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Un profilo di mercato è una rappresentazione grafica che combina informazioni su prezzo e tempo sotto forma di distribuzione. Visualizza le informazioni sui prezzi sulla scala verticale (asse y) e le informazioni sul volume sulla scala orizzontale (asse x). Questo tipo di grafico fornisce informazioni sull'attività di mercato, consentendo ai trader di visualizzare e valutare il giusto valore di mercato in tem
FREE
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
Experts
Benvenuti a HiperCube Lynx! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Sviluppato con un focus su basso rischio, stabilità, elevata coerenza e integrità in mente con queste caratteristiche: Nessun lettore di cronologia Breakout a livelli critici e nessun over-trading (apertura di troppe negoziazioni) Stop loss fisso per ogni negoziazione Trailing Stop PRONTO! AutoCompund automaticamente Basso drawdown Chat GPT e AI utilizzati per lo sviluppo Impostazione: Facile da eseguire, non
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
"HiperCube USD INDEX (DXY /USDX) " è un benchmark finanziario che rappresenta la performance di un gruppo specifico di asset, come azioni, obbligazioni o materie prime, con valori denominati in dollari USA. Questi indici aiutano gli investitori a monitorare e confrontare la performance di particolari settori o mercati nel tempo. Essendo espresso in USD, l'indice fornisce una misura coerente per valutare gli investimenti, indipendentemente dalla valuta nativa o dalla posizione geografica degli a
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
HiperCube ADX Histogram è qui! Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore ti aiuta a sapere se potrebbe esserci una forte tendenza nel mercato. ADX è un indicatore molto popolare e utile, quindi molti trader di alto livello consigliano di usarlo come filtro per le cattive operazioni o in combinazione con altre analisi. Con HiperCube ADX sarai un'esperienza premium usando un indicatore bello e fantastico per il tuo trading. CARATTERISTICHE: Completamente personalizz
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
HiperCube Tornado è qui! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado è un indicatore semplice ma efficace che ti aiuta a identificare quando un nuovo potere rialzista o ribassista è vicino. Facile da usare Colori personalizzati Indicatore di finestre separate TEMA è usato per fare calcoli Periodi personalizzati Metodo personalizzato Chat GPT e AI utilizzati per lo sviluppo Strategia Aspetta che TI+ attraversi TI- Ciò significa, segnale di acquisto Aspetta che TI-
FREE
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube DonChian Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo indicatore fornisce informazioni molto utili sul prezzo, mostrando quando il prezzo probabilmente salirà o scenderà. Caratteristiche: Indicatore nelle finestre principali Personalizza i colori delle tue candele Personalizza il periodo dell'indicatore Imposta Off Imposta i parametri Come interpretare: Trend rialzista: se alcune candele salgono dalla banda superiore, significa che è possibile che si s
FREE
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
QUESTO INDICATORE FA PARTE DELL'EA:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Codice sconto del 20% per Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20  Introduzione alla nuova versione dell'indicatore Donchian Siamo entusiasti di presentare la nuova versione dell'indicatore Donchian , progettata con miglioramenti all'avanguardia e una precisione maggiore. Ora completamente adattato per HiperCube Pro Gale , questo strumento aggiornato offre un'esperienza fluida per un trading più efficace. Perché questa versione è rivoluzio
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Ciao trader, HiperCube è lieto di presentarvi un nuovo indicatore MTF MA! Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average o MTF MA è un indicatore che consente di visualizzare la MA da un timeframe superiore a uno inferiore, in modo semplice. Caratteristiche: Seleziona Timeframe da un menu a discesa Periodo MA personalizzato Tipo MA personalizzato (EMA, SMA...) Colore personalizzato di MTF MA Per svilupparlo sono stati utilizzati Chat gpt e AI Con
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Utilità
HiperCube Protector è qui! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector è il limitatore di DrawDown più semplice e facile per ottenere il controllo del tuo account!, questo strumento mira a proteggere il tuo account in tempo reale, usa un drawdown massimo o un'impostazione StopLoss. Caratteristiche: Controlla il DrawDown in percentuale o denaro, in base al saldo del tuo account Interfaccia amichevole ed elegante per vedere i dati in tempo reale Invia notifiche a
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube VIX Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore fornisce informazioni reali sul mercato del volume di sp500 / us500 Definizione HiperCube VIX, noto come CBOE Volatility Index, è una misura ampiamente riconosciuta della paura o dello stress del mercato. Segnala il livello di incertezza e volatilità nel mercato azionario, utilizzando l'indice S&P 500 come proxy per il mercato in generale. L'indice VIX è calcolato in base ai prezzi dei contratti d
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Presentazione del VXN Indicator Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Il tuo alleato definitivo per navigare nelle acque volatili dell'indice Nasdaq-100. Progettato per i trader che esigono precisione e affidabilità, il VXN Indicator fornisce approfondimenti in tempo reale sul sentiment del mercato e sui potenziali movimenti dei prezzi. Con il VXN Indicator, puoi: Prevedere la Volatilità : Ottieni un vantaggio competitivo anticipando con precisione i movimenti del mercato. Otti
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Utilità
Di nuovo benvenuti! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Oggi vogliamo presentare un nuovo strumento utile, HiperCube SuperVisor, questo strumento ha risolto il problema che abbiamo quando eseguiamo diversi EA contemporaneamente, rendendo la supervisione di qualcosa di difficile da fare, grazie a questo possiamo vedere in 1 grafico fino a 5 EA contemporaneamente, possiamo vedere se ognuno di loro ha posizioni aperte, profitti in acquisto, profitti in vendita e profitti total
FREE
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Scatena la potenza del trading intelligente con il nostro Robot di Trading avanzato! Pronto ad elevare la tua strategia di trading? Scopri il Robot di Trading all'avanguardia, progettato per offrire prestazioni costanti con precisione e affidabilità. Perché scegliere il nostro Robot di Trading?  Offerta esclusiva: Usa il codice DWZ2328770MGM per un incredibile sconto del 25% su Darwinex Zero ! Non perdere questo sconto a tempo limitato! 1. Performance comprovata: Supportato da anni di test rig
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Benvenuti in una strategia di trading semplice ed efficace Breakout! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo robot non funziona su Darwinex per motivi di correlazione. Segnale in diretta Con questa metodologia, massimizzerai le tue opportunità in modo sicuro ed efficiente, adattandoti all'ambiente di trading reale. Ecco tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere operazioni stabili mentre operi sui mercati FOREX più liquidi, concentrandoti sulle coppie più popolari: EURUS
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Experts
Rivoluziona il tuo trading sull'oro con il robot XAUUSD definitivo Se stai cercando una soluzione di trading sull'oro (XAUUSD) potente, intelligente e completamente automatizzata, la tua ricerca finisce qui. Il nostro Robot di Trading sull'Oro è progettato per massimizzare i tuoi profitti sfruttando una strategia intelligente e adattiva, ottimizzata attraverso anni di dati di mercato reali e backtesting. Con un'eccezionale esperienza di performance costante e una solida gestione del rischio, que
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Experts
BTC Breakout – Robot Intelligente di Swing Trading Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 IMPORTANTE! È necessario scaricare questo indicatore, con    HiperCube DonChian Pro Gale - Indicatore BTC Breakout è un sistema di trading automatizzato progettato per operare con una vera logica di swing trading , sfruttando le rotture di prezzo su coppie come BTC/USD. Si concentra su qualità e gestione del rischio, senza tecniche aggressive come martingala o grid. 65% di tasso di success
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Experts
Domina il mercato dell’oro con precisione e alta redditività Stai cercando un robot di trading professionale che offra risultati costanti e redditizi sul mercato dell’oro (XAUUSD)? Questo sistema è pensato per trader esigenti che desiderano automatizzare le operazioni e massimizzare il capitale con un controllo efficace del rischio. Performance comprovate Profitto netto totale: 164.318,02 USD Deposito iniziale: 25.000 USD Rendimento totale: +650% Recovery Factor: 5.18 Profit Factor: 1.71 Max dr
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Utilità
Trade Assistant X Light — Potenzia le tue decisioni con un solo clic Scopri Trade Assistant X Light, lo strumento progettato per i trader che cercano precisione, velocità e controllo senza complicazioni. Integrato direttamente nella tua piattaforma, questa interfaccia intuitiva ti consente di piazzare ordini a mercato e pendenti, regolare stop e target, gestire chiusure parziali e attivare funzioni automatiche come breakeven e chiusura parziale con pochi clic. Dimentica i processi lenti: ogni az
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione