Yukon Gold EA

Yukon Gold EA – Expert Advisor Multi-Strategia
Yukon Gold EA è un Expert Advisor moderno multi-strategia che combina due approcci di trading comprovati: inversioni e breakout. È stato sviluppato, testato e ottimizzato con cura per molti mesi al fine di ottenere un equilibrio stabile tra limitazione del rischio e aumento dei profitti.

L’EA è progettato per limitare le perdite in modo coerente, espandendo dinamicamente le posizioni nelle fasi redditizie. In questo modo, il rischio rimane sempre sotto controllo e le fasi di mercato profittevoli vengono sfruttate al meglio.

Ecco il canale Yukon Gold EA: Clicca qui

Logica di Trading
Analisi basata sul VWAP:
Yukon Gold EA utilizza il Volume Weighted Average Price (VWAP), non da semplici dati di prezzo, ma direttamente dai dati del book ordini. Ogni decisione si basa quindi sulla liquidità reale e non solo sui movimenti delle candele.

  1. Strategia di inversione:
    Se il prezzo si allontana molto dal VWAP, indica un’eccessiva estensione.
    Il mercato in genere ritorna verso il VWAP.
    L’EA rileva questo movimento e scambia il ritorno.

  2. Strategia di breakout:
    Se il prezzo consolida a lungo vicino al VWAP e poi rompe dinamicamente,
    nasce un nuovo trend.
    L’EA entra nella direzione del trend e sfrutta il momentum.

Vantaggi della logica VWAP basata sul book ordini

  • Inversioni precise: le estensioni eccessive vengono identificate con maggiore accuratezza grazie alla visibilità degli ordini reali di grandi dimensioni.

  • Breakout forti: i segnali sono più affidabili se confermati da livelli di liquidità.

  • Alta adattabilità: le strategie di inversione e breakout si completano, permettendo all’EA di operare in modo profittevole in diverse fasi di mercato.

Raccomandazioni

  • Coppia: XAUUSD (Oro)

  • Timeframe: M15

  • Deposito minimo: $1000

  • Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi

  • Broker consigliati: Roboforex, IC Markets, VT Markets, XM Markets

  • Leva: almeno 1:100, consigliata 1:500

  • Tipo di conto: Hedge

Conclusione
Yukon Gold EA è il risultato di uno sviluppo intensivo volto a creare un rapporto rischio-rendimento ottimale. Protegge il capitale nelle fasi difficili di mercato e libera il suo potenziale nei movimenti di tendenza. È adatto sia ai trader esperti sia ai principianti che cercano una strategia chiara e ben strutturata.


