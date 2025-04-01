Sira EA
- Experts
- Aristeidis Gitas
- Versione: 1.43
- Aggiornato: 28 aprile 2025
- Attivazioni: 15
Sira EA è un Expert Advisor per MetaTrader 5 che utilizza strategie multiple per aprire ordini pendenti (Buy Stop o Sell Stop) in base a condizioni tecniche predefinite.
Condizioni di ingresso
Basate su:
-
Valore RSI
-
Media mobile semplice (SMA) a 50 periodi
-
Volume della candela
-
Livello del prezzo
Funzionalità
-
Obiettivo di profitto attivabile (percentuale o importo fisso)
-
Stop Loss disattivato di default, ma attivabile dall’utente
-
In caso di movimento sfavorevole, possibile un'ulteriore entrata con lotto maggiore (non è martingala)
-
Chiusura automatica alla soglia di profitto
-
Calcolo automatico del lotto in base al saldo
-
Orari di trading personalizzabili
-
Possibilità di disabilitare il trading il venerdì
Raccomandazioni
-
Funziona con più coppie
-
Consigliato: EURJPY, timeframe: M30
-
Saldo minimo consigliato: $300
Compatibilità
-
Fornito in formato EX5 compilato
-
Nessun uso di DLL o librerie esterne
-
Compatibile con MetaTrader 5 e broker con spread ridotti
Supporto
-
File .set predefinito disponibile nella sezione Commenti
-
Altri file disponibili su richiesta dopo l'acquisto via messaggi MQL5
-
Supporto fornito tramite commenti del prodotto o messaggi privati MQL5
Domande Frequenti
Posso usarlo su più coppie?
Sì, utilizzando Magic Number diversi.
Il file di configurazione è incluso?
Sì, e altri sono disponibili su richiesta.
