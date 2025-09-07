Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato!

SGear – Logica di tendenza chiara, senza illusioni sull’IA

SGear è un Expert Advisor completamente automatizzato che segue con precisione la tendenza principale del mercato.

Si concentra su movimenti stabili – evitando reazioni impulsive o controtendenze di breve termine.

La strategia si basa su setup chiari e logici, evitando volutamente operazioni speculative in fasi di mercato instabili.

Le regole sono compatte e facili da comprendere. Gli ingressi e le uscite si basano su criteri fissi e ben definiti per ogni fase di mercato.

Si opera solo quando sono soddisfatte determinate condizioni – questo garantisce struttura, chiarezza e riduce i rischi inutili.

Un elemento centrale di SGear è il controllo della qualità dei segnali. L’algoritmo seleziona solo i setup che compaiono in fasi di mercato stabili e in trend.

Le fasi laterali o caotiche vengono ignorate automaticamente. L’attenzione resta così solo sui momenti con reale potenziale.

Perché non usiamo l’intelligenza artificiale?

Abbiamo testato a fondo l’integrazione dell’IA nel sistema di trading.

Tuttavia, nonostante le aspettative, i risultati sono stati deludenti: la maggior parte dei modelli IA sono imprecisi, troppo sensibili al rumore di mercato,

e non forniscono decisioni affidabili in un contesto reale di lungo periodo.

Per questo motivo abbiamo scelto consapevolmente di non utilizzare l’IA.

SGear non è una scatola nera, ma un sistema basato su regole chiare e trasparenti.

Il vantaggio: ogni operazione è comprensibile e valutabile, senza affidarsi a logiche oscure.



Gestione del rischio con struttura

Ogni operazione è protetta da uno stop loss fisso e un take profit definito.

Il rischio è sempre sotto controllo, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Un meccanismo dinamico accompagna le posizioni in profitto per massimizzare i movimenti forti – senza uscire prematuramente.

SGear non è pensato per lo scalping frenetico né per un elevato numero di operazioni.

L’efficienza è al centro della strategia: meno operazioni, ma più precise e mirate.

Ideale anche per chi non può seguire i mercati tutto il giorno.



Perché SGear conviene – Confronto diretto

Criterio SGear Altri EAs / Sistemi IA Direzione del trade Sempre a favore della tendenza principale Spesso senza seguire la tendenza Qualità dei segnali Filtri severi, segnali selezionati e puliti Alta frequenza, segnali spesso instabili Trasparenza Regole chiare, logica comprensibile Decisioni opache, poco spiegabili Intelligenza artificiale Non utilizzata – scelta consapevole Comportamento instabile, difficile da interpretare Gestione del rischio SL e TP fissi + protezione dinamica dei profitti Spesso troppo ottimizzato o rigido Sovraottimizzazione Evita l’eccessivo fitting sui dati storici Fortemente adattato al passato Numero di operazioni Poche operazioni, ma selezionate Tante operazioni, spesso poco efficaci Adattabilità al mercato Riconosce fasi laterali e si ferma Opera continuamente, anche in mercati incerti Stabilità a lungo termine Focalizzato sulla crescita sostenibile Buoni risultati a breve, instabile nel lungo periodo Adatto a trader impegnati Sì – funziona in autonomia e con discrezione Richiede controllo e interventi costanti

Perché SGear funziona nella pratica

Meno è meglio: SGear opera solo quando ci sono segnali reali. Protegge il capitale ed evita l’overtrading.

SGear opera solo quando ci sono segnali reali. Protegge il capitale ed evita l’overtrading. Nessuna decisione opaca dell’IA: Ogni trade ha una logica chiara. Fondamentale per la fiducia nel trading reale.

Ogni trade ha una logica chiara. Fondamentale per la fiducia nel trading reale. Performance reali, non solo backtest: SGear è progettato per i mercati reali – non solo per brillare nei test storici.

SGear è progettato per i mercati reali – non solo per brillare nei test storici. Manutenzione minima: Grazie alla logica trend-based, non richiede interventi giornalieri.

Grazie alla logica trend-based, non richiede interventi giornalieri. Nessuna promessa IA: L’intelligenza artificiale non è ancora pronta per un trading serio. SGear si basa su logica solida e trasparente.



