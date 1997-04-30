Forex Multi Indicators
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versione: 1.23
- Aggiornato: 4 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Expert Advisor, che monitora il mercato con diversi indicatori come CCI, MACD, STOCH, EMA e RSI, può essere configurato nei parametri degli indicatori, nei simboli forex, negli intervalli di tempo e nella programmazione delle operazioni giornaliere. Senza simboli o intervalli di tempo selezionati, opera sul simbolo e sull'intervallo di tempo correnti. Dispone di opzioni di gestione del rischio e moltiplica il lotto fisso all'aumentare del saldo, senza dover convertire il conto in un casinò.
Se scatta il nop l'esperto attende la chiusura di tutte le operazioni e solo se il patrimonio netto supera il capitale iniziale riprende l'attività operativa.
Il rischio assoluto sul conto agisce con precisione in più del 90% delle situazioni, ma con un solo tick di precisione potresti trovarti in un gap o in una variazione della percentuale di interesse nel calendario e nelle ottimizzazioni puoi vedere per le simulazioni con un rischio del 5% come può scendere sotto l'8 o il 9% in un insieme limitato di casi quando nell'evento onTick confronta se il tuo patrimonio netto è inferiore all'importo iniziale con un rischio minore.Scopri quali parametri offrono prestazioni migliori per ciascun simbolo nel tester di strategia e trova una buona regressione lineare in avanti.