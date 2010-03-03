EA Builder Master: Domina il Mercato con Automazione Intelligente e Controllo Totale (Disponibile gratuitamente fino al 28 settembre)

Lo strumento definitivo per i trader che desiderano costruire, testare e automatizzare le proprie strategie in MetaTrader 5, senza scrivere una sola riga di codice.

Ti sei mai sentito frustrato per aver perso opportunità perché non eri davanti al grafico? Hai mai lottato contro l'indisciplina e le decisioni emotive che hanno sabotato le tue operazioni?

Immagina di avere un assistente di trading instancabile, che opera 24 ore su 24 con precisione matematica, seguendo esattamente la tua strategia.

Presentiamo EA Builder Master, la nuova generazione di Expert Advisor per MetaTrader 5. Questo non è solo un altro robot con una strategia rigida. È una robusta piattaforma di automazione, progettata per darti il potere di uno sviluppatore e la precisione di un maestro del mercato.

Cos'è EA Builder Master?

EA Builder Master è un Expert Advisor sofisticato e altamente versatile che permette la creazione e la gestione di strategie di trading direttamente sul tuo grafico. Combinando un pannello di controllo intuitivo con un potente motore logico, è stato sviluppato per adattarsi a qualsiasi asset e a qualsiasi condizione di mercato, dalle coppie di valute (Forex) agli indici e alle materie prime.

Caratteristiche Principali (Features):

Pannello di Controllo Intuitivo: Gestisci tutte le funzioni, le impostazioni e le operazioni in tempo reale da un pannello visivo pulito e organizzato, direttamente sul tuo grafico. Monitora il profitto, il rischio e lo stato del robot con un solo sguardo.

Modulo "Strategy Builder" Visivo: Combina diversi indicatori tecnici (Medie Mobili, RSI, Bande di Bollinger, ecc.) e crea regole di ingresso e uscita personalizzate. Tu definisci le condizioni, EA Builder Master esegue.

Gestione del Rischio Avanzata: Proteggi il tuo capitale con molteplici livelli di sicurezza. Configura Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop (mobile e in pip), oltre a una funzione di "Stop Giornaliero" (finanziario o percentuale) e "Breakeven" automatico.

Filtro Notizie Integrato: Evita l'alta volatilità e gli spread allargati durante importanti eventi economici. Il robot mette in pausa automaticamente il trading prima e dopo le notizie ad alto impatto.

Molteplici Modalità Operative: Configura l'EA per operare sulla base di segnali, griglia (grid), martingala o una combinazione ibrida, consentendo flessibilità per strategie sia conservative che aggressive.

Orari di Trading Configurabili: Definisci esattamente i giorni della settimana e gli orari in cui il robot può o non può operare, adattandosi perfettamente alla tua routine e alle sessioni di mercato (Londra, New York, Tokyo).

Ottimizzato per il Backtesting: Costruito con un codice pulito ed efficiente, EA Builder Master permette di eseguire backtest rapidi e affidabili nel tester di strategie di MT5, facendoti risparmiare tempo nella validazione di nuove configurazioni.

A Chi è Rivolto EA Builder Master?

Trader Discrezionali: Che desiderano automatizzare le parti ripetitive della loro strategia per concentrarsi sull'analisi.

Principianti dell'Automazione: Che vogliono la potenza di un robot personalizzato senza la complessità della programmazione MQL5.

Trader Esperti: Che necessitano di uno strumento robusto per testare e implementare rapidamente nuove idee di trading.

Persone con Poco Tempo: Che non possono seguire il mercato tutto il giorno, ma non vogliono perdere le migliori opportunità.

Avviso di Rischio: La negoziazione di valute e derivati comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatta a tutti gli investitori. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Utilizza questo strumento in modo consapevole e gestisci adeguatamente il tuo rischio, esegui backtest e fai simulazioni prima di utilizzare capitale reale.

Termini di Utilizzo:

Acquistando, installando o utilizzando l'Expert Advisor EA Builder Master (di seguito denominato "Software"), l'utente ("Utente") riconosce di aver letto, compreso e accettato integralmente i termini e le condizioni descritte di seguito. Se non si è d'accordo con questi termini, non utilizzare il Software.

Natura dello Strumento: EA Builder Master è uno strumento software progettato per automatizzare l'esecuzione di ordini sulla piattaforma MetaTrader 5, basandosi strettamente sui parametri, le impostazioni e le regole definite dall'Utente stesso. Il Software non possiede intelligenza autonoma e non prende decisioni di trading per conto proprio. È un esecutore di comandi preconfigurati. Assenza di Consulenza Finanziaria: Il fornitore di EA Builder Master non è un consulente o analista di investimenti registrato. Il Software, così come tutto il materiale di marketing, i manuali o il supporto associato, NON costituisce, in nessuna circostanza, una consulenza finanziaria, una raccomandazione di investimento, un'analisi di mercato o qualsiasi tipo di suggerimento per acquistare o vendere attività finanziarie. Rischio Inerente al Trading: Il trading sui mercati finanziari, inclusi Forex, indici, materie prime e criptovalute, comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità reale di perdite finanziarie sostanziali, che possono portare alla perdita totale del capitale investito. Responsabilità Totale ed Esclusiva dell'Utente: La responsabilità per tutte le decisioni di trading, le impostazioni dei parametri, la gestione del rischio e i risultati finanziari (profitti o perdite) derivanti dall'uso del Software è esclusiva e totale dell'Utente. Il fornitore del Software non ha alcun controllo sulle impostazioni scelte dall'Utente e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile per alcun risultato. L'Utente è l'unico responsabile di: Eseguire test approfonditi (backtesting) e operare su un conto dimostrativo (demo) prima di utilizzare il Software su un conto con denaro reale.

Determinare se il trading automatizzato è appropriato per il proprio profilo di rischio e la propria situazione finanziaria.

Configurare adeguatamente tutti i parametri del Software, inclusi, ma non limitati a, dimensione del lotto, livelli di stop loss, take profit e altre impostazioni di rischio. Performance Passate e Future: Qualsiasi performance passata mostrata in esempi, backtest o risultati di altri utenti non è una garanzia di risultati futuri. Le condizioni di mercato cambiano costantemente e la performance passata del Software non è un indicatore affidabile della sua performance futura. Rischi Tecnici e Operativi: L'Utente riconosce che il trading automatizzato dipende da molteplici fattori tecnici, come la stabilità della connessione a Internet, il funzionamento dell'hardware del computer o del server VPS e le prestazioni della piattaforma del broker. Il fornitore di EA Builder Master non è responsabile per perdite derivanti da guasti tecnici che sono fuori dal suo controllo. Nessuna Garanzia: Il Software EA Builder Master è fornito "così com'è" (as is), senza alcuna garanzia di profitto, performance, assenza di errori (bug) o idoneità per uno scopo specifico.

Utilizzando EA Builder Master, l'Utente si assume tutti i rischi associati ed esonera lo sviluppatore e i suoi affiliati da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni finanziari che potrebbero verificarsi.