HMA Crossover

HMA Crossover EA
HMA Crossover EA è un expert advisor di precisione per il follow-trend, progettato per MetaTrader 5, pensato per identificare potenziali opportunità di trading utilizzando la Hull Moving Average (HMA) dinamica e reattiva. Combinando una HMA veloce con una più lenta, l’EA monitora il mercato nei momenti in cui potrebbero verificarsi cambiamenti di trend, aiutando i trader a sfruttare possibili movimenti direzionali mantenendo una gestione del rischio solida.

Caratteristiche principali:

  • Rilevamento dinamico dei cross HMA: L’EA monitora i cross tra HMA veloce e HMA lenta per identificare potenziali cambi di trend e generare segnali di trading.

  • Stop Loss e Take Profit basati su ATR: Ogni operazione è protetta da stop loss e take profit adattivi calcolati utilizzando l’Average True Range (ATR), permettendo all’EA di adattarsi alla volatilità corrente del mercato.

  • Gestione intelligente dei lotti: Applica lotti fissi definiti dall’utente, ma si adatta automaticamente quando il saldo del conto o il margine libero sono bassi, garantendo una gestione disciplinata del rischio.

  • Direzioni di trading flessibili: Supporta solo long, solo short o entrambe le direzioni, rendendolo adattabile a diverse strategie.

  • Prestazioni ottimizzate: Calcola solo i dati necessari per le ultime due barre chiuse, garantendo un’operatività efficiente anche su timeframe ridotti o storici estesi.

  • Sicuro e affidabile: Controlli integrati prevengono esposizioni eccessive e rischi elevati, inclusi limiti sul rischio massimo percentuale e considerazione delle posizioni esistenti.

HMA Crossover EA è ideale per trader che preferiscono un approccio sistematico e basato su regole per il trading di trend. Concentrandosi sulle opportunità di trading durante i cross HMA, offre un metodo disciplinato per monitorare i mercati mantenendo flessibilità e adattabilità su diversi simboli e timeframe.

Scarica gratuitamente l’indicatore Hull Moving Average (HMA) per MT5 qui: https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site


