Nasdaq100 Algo Trading

ProTradeX Canberk Dogan Denizli 5 (1) Experts

Se stai cercando coerenza e sostenibilità nel mercato Forex e un EA potente e affidabile che possa aiutarti, hai bisogno di ProTradeX, il miglior EA per il trading di precisione! ProTradeX è un EA innovativo che utilizza una strategia a griglia per fare trading con precisione e accuratezza. Una strategia a griglia è una tecnica che prevede l'apertura di più ordini di acquisto e vendita a intervalli predefiniti attorno al prezzo corrente. L'idea è quella di sfruttare le fluttuazioni del mercato