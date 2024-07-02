Nasdaq100 Algo Trading

Benvenuto in Nasdaq Algo Trading

Questo EA (Expert Advisor) è creato e progettato da un team con oltre 13 anni di esperienza in programmazione e trading.

L'EA si concentra sullo sviluppo di un sistema in grado di fornire profitti stabili e a lungo termine. Utilizza strategie senza rischio, evitando metodi come Martingale, Grid e Hedging, così come strategie che utilizzano stop loss eccessivamente lunghi, che sono praticamente equivalenti a non avere uno stop loss.

Questo EA cambierà la tua prospettiva sui bot di trading.

Caratteristiche Dettagliate

- Utilizza una strategia di azione del prezzo per trovare punti di ingresso basati sulla mentalità del breakout Dravas.
- Include funzionalità adatte per le aziende prop: gestione dei drawdown, gestione delle notizie e gestione dei tempi di trading.
- Offre tre modalità strategiche tra cui scegliere.
- NON utilizza strategie Martingale, Grid, Hedging o NO SL.
- Fissa sempre lo stop loss per ogni operazione.
- Apre solo una posizione alla volta.
- Si concentra sul tasso di successo, quindi il rapporto rischio-rendimento (RR) è piccolo. Il take profit (TP) è flessibile, con operazioni che hanno RR = 0.2, 0.5, 1 o 2.
- Fornisce segnali live da conti reali, garantendo trasparenza e chiarezza.
- L'algoritmo verrà aggiornato regolarmente in base alle richieste degli utenti.

Installazione: Clicca qui

- Principalmente utilizzato con coppie come Nas100, USTech, US100 (Nasdaq100) o US30, DJ30 (Dow Jones, non raccomandato).
- Time Frame: M15.
- Spread: Si consigliano broker che supportano spread a 2 cifre di 50-100 per Nas100.
- Deposito minimo: Dipende dal tuo broker, non è richiesto un minimo specifico.

Avviso di Rischio

- Prima di acquistare l'EA, sii consapevole dei rischi coinvolti.
- Le performance passate non garantiscono la redditività futura (l'EA potrebbe anche comportare perdite).
- I backtest mostrati (ad es., nelle schermate) non possono essere applicati direttamente al 100% nel trading live.

Recensioni 6
krtpdms
96
krtpdms 2025.04.01 01:55 
 

This EA has generated good profits. Personally, I recommend the nas100_1 setting

Beetle
145
Beetle 2025.03.31 13:00 
 

Great EA with constant profits! Highly recommended!

TradeArmin
155
TradeArmin 2025.03.09 07:59 
 

Highly recommended EA - I use it together with Diamond Titan - thus on the Dow Jones and on the Nasdaq, for me a great combination - alone or in combination, very reliable, high hit rate, highly recommended - if you have any questions, please contact me

