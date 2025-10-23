Aurum Trader mt5

Aurum Adaptive Scalper combina una strategia di breakout e una strategia di trend-following con un massimo di due operazioni al giorno.

Sfruttando un Adaptive Learning Core che si evolve con la struttura del mercato dell'oro, offre le migliori prestazioni dal 2023 in poi, quando la sua ottimizzazione dinamica si adatta completamente alle moderne condizioni di volatilità.

Spiegazione dell'Intelligenza Adattiva:

Aurum Adaptive Scalper integra due strategie complementari che operano in un unico framework adattivo.

Il Breakout Engine rileva le espansioni della volatilità a breve termine e cattura i rapidi movimenti intraday, mentre il Trend Module segue le continuazioni dei microtrend per profitti più sostenuti.

Entrambi i moduli sono gestiti da un Adaptive Learning Core, che analizza l'efficienza delle recenti negoziazioni e il comportamento del mercato per ricalibrare continuamente i livelli di stop, la logica di trailing e la frequenza delle negoziazioni.

Con l'evoluzione della volatilità e del profilo di liquidità dell'oro dal 2023, il sistema si è ottimizzato in base alle attuali dinamiche di mercato, il che spiega le migliori performance degli ultimi anni.

Sebbene Aurum Trader mostri risultati stabili in tutti i periodi testati, i backtest dal 2023 in poi rappresentano al meglio il suo comportamento adattivo maturo e la sincronizzazione realistica del mercato.

Consigli:

Simbolo: XAUUSD (Oro) Intervallo di tempo: Grafico giornaliero

Saldo minimo: 100 USD Lotto iniziale: 0,01 (consigliato)

È possibile scalare proporzionalmente, ad esempio:

Saldo di 500 USD → 0,05 lotti

Saldo di 1000 USD → 0,10 lotti

Anche lotti di dimensioni inferiori sono accettabili per operazioni a basso rischio.

I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui. Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale! Impostazioni e manuale qui

