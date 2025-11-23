META i9 – Motore di Trading Adattivo Quantistico - Riferimento Tecnico

META i9 è un Expert Advisor completamente autonomo basato su un'architettura a tre livelli:

Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)

Neuro-Fractal Engine (NFE)

Self-Correcting Trade Memory (SCTM)



Con l’acquisto di META i9, ricevi META i7 gratuitamente! (Offerta limitata a una settimana)



Mentre META i7 si basa su due reti neurali cooperative,va oltre:Le sue architetture neurali sono state ampliate e ottimizzate in modo significativo, consentendo un riconoscimento dei pattern molto più profondo e un numero più elevato di decisioni al secondo.Oltre al sistema neurale migliorato, META i9 modella in tempo reale i frattali di mercato, i cicli dei prezzi, i flussi di liquidità e le forze di mercato nascoste per generare decisioni di trading altamente precise.META i9 non produce semplici previsioni – interpreta la struttura sottostante del mercato a un livello cognitivo superiore e adatta dinamicamente le sue strategie alle condizioni di mercato in evoluzione.

Il sistema di apprendimento SCTM è stato completamente riprogettato e ottimizzato tecnicamente.

Ora memorizza un set di dati molto più ampio, consentendo all’EA di catturare micro-strutture di mercato e ricavare informazioni più dettagliate per i suoi algoritmi decisionali.

Come in META i7, l’EA continua ad apprendere da ogni trade eseguito, ma la nuova architettura di apprendimento offre un riconoscimento dei pattern molto più preciso,

una più rapida adattabilità del modello e una correzione più efficace degli errori.

Questo si traduce in un comportamento di trading più robusto, basato sui dati e con maggiore stabilità nel lungo periodo.

Perché nei backtest non appaiono perdite: META i9 utilizza un sistema di apprendimento avanzato basato su un’estesa analisi di big data e su set storici di dati di performance di trading.

Ogni transazione viene valutata quantitativamente in tempo reale, classificata in base all’efficienza e ai parametri contestuali e integrata nel database interno delle esperienze.

Se durante il trading reale si verifica un profitto o una perdita, il modello decisionale corrispondente viene automaticamente ricalibrato e sostituito da un pattern comportamentale ottimizzato, migliorando continuamente i meccanismi di autoapprendimento adattivo. Questo significa:

Il sistema possiede un meccanismo di memoria adattiva che apprende dagli errori passati e ne impedisce la ripetizione.

I pattern storici e le strutture decisionali vengono analizzati e integrati nella memoria contestuale interna per ottimizzare le decisioni future.

Questo porta a un miglioramento continuo delle prestazioni e a un comportamento di mercato progressivamente più stabile e preciso. Con META i9 ottieni un EA che non si limita a reagire – anticipa, agisce e si evolve continuamente. Questo miglioramento è percepibile. Prezzo = in base agli acquisti Simbolo = XAUUSD Timeframe = H1 Deposito minimo = 150$ Tutti i broker = Sì Segnale = METAi9

METAi9 XT Rif. Tecnica = Blog + Apprende automaticamente dagli errori + Architettura IA multistrato + Supervisione GPT-5 + Logica QSPA, NFE, STCM (estesa)



+ Reti neurali ampliate Con l’acquisto di META i9 ricevi META i7 gratuitamente!

(Offerta valida solo una settimana)



Inoltre, l’EA combina diversi concetti comprovati in un unico sistema intelligente. META i9 rappresenta la prossima fase evolutiva del trading intelligente.

META i9 integra tre moduli fondamentali appositamente sviluppati, che esprimono il massimo potenziale solo lavorando insieme:

(1) Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Questo modulo identifica strutture di mercato profonde che rimangono invisibili agli indicatori tradizionali.

Analizza reazioni dei prezzi, micro-spostamenti di liquidità, cluster di volatilità e pressioni implicite di domanda/offerta.

Sulla base di questi dati, QSPA individua potenziali formazioni di trend, zone di breakout e punti di inversione molto prima che diventino evidenti. Obiettivo:

QSPA lavora con stati di mercato quantizzati e genera probabilità per i futuri movimenti dei prezzi invece di segnali fissi. (2) Neuro-Fractal Engine (NFE) Il Neuro-Fractal Engine combina reti neurali e analisi frattale del mercato.

Analizza pattern ricorrenti su più timeframe, rileva la stabilità frattale del trend e distingue tra trend autentici e rumore casuale.

Questo consente a META i9 di differenziare con precisione trend, fasi laterali e fasi di transizione. Obiettivo:

NFE fornisce una base solida per la logica di breakout nelle fasi di trend e per la logica di mean-reversion nei mercati laterali.

(3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Ogni trade viene temporaneamente memorizzato con tutti i dati rilevanti (tempo, volatilità, spread, comportamento del prezzo, contesto delle news) e successivamente rianalizzato.

Se una decisione porta a una perdita, il sistema segnala automaticamente l’errore e riduce il peso dei pattern simili.

Grazie agli algoritmi migliorati di analisi comportamentale e di ponderazione, questo processo ora funziona in modo ancora più efficiente,

consentendo al sistema di correggersi più rapidamente e prendere decisioni progressivamente migliori.



Perché funziona:

Il sistema elimina gradualmente percorsi decisionali inefficienti.

Ecco perché le perdite “scompaiono” nei backtest – l’EA apprende realmente da esse e corregge immediatamente la causa sottostante.

Livello di Controllo Quantistico integrato GPT-5

META i9 dispone di un’istanza integrata di GPT-5 che funge da modulo di supervisione e ottimizzazione.

GPT-5 monitora i segnali provenienti da QSPA, NFE e SCTM, rileva anomalie contestuali e corregge decisioni potenzialmente errate.

Agisce come un supervisore intelligente che supporta i moduli neurali e stabilizza la strategia complessiva.

Questo livello aggiuntivo riduce le interpretazioni errate, migliora la precisione e aumenta significativamente la stabilità della curva del capitale.

GPT-5 non è un sistema di trading indipendente, ma un livello decisionale sensibile al contesto che valida e ottimizza gli output dei moduli interni.





Concetto generale:

META i9 combina riconoscimento frattale e ottimizzazione IA quantistica sequenziale.

Ogni decisione si basa su analisi storiche, condizioni attuali di mercato e proiezioni generate dall’IA,

al fine di evitare errori e ottimizzare le decisioni.

Il risultato è un sistema che diventa più intelligente a ogni trade e offre un trading preciso, adattivo e progressivo.