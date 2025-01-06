BTC Master Pro
- Experts
- Farzad Saadatinia
- Versione: 2.30
- Aggiornato: 23 agosto 2025
- Attivazioni: 12
BTC Master Pro è la soluzione definitiva per navigare con fiducia nel mercato delle criptovalute imprevedibile. Questo Expert Advisor avanzato si basa su strategie sicure e affidabili, garantendo che ogni operazione venga eseguita con precisione e cura.
Prezzo attuale: 499$ -> Prezzo successivo: 699$ -> Prezzo finale: 999$
- Protezione completa: Ogni posizione è protetta con le funzioni Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop per massimizzare la sicurezza e la redditività.
- Trading rapido con EA: L'EA entra in operazioni che di solito durano solo pochi minuti o, al massimo, qualche ora, garantendo risultati rapidi senza posizioni lunghe e prolungate.
- Sviluppato da esperti: Progettato e testato da programmatori e matematici esperti, questo EA utilizza strategie provate e affidabili per prestazioni costanti.
- Focalizzato su BTCUSD: Ottimizzato esclusivamente per la coppia BTCUSD, senza grid, senza Martingale e senza copertura. L'EA apre una sola posizione alla volta, minimizzando il rischio.
- Facile da usare: Goditi una facile e rapida installazione con impostazioni predefinite già configurate per comodità.
- Orari di trading flessibili: Puoi fare trading 7 giorni su 7 o personalizzare giorni e ore specifiche in base alle tue preferenze.
- Prestazioni trasparenti e realistiche dell'EA: Sentiti libero di fare backtest e rivedere l'EA. I profitti e le perdite sono trasparenti e non manipolati, mostrandoti la realtà.
- Simbolo: BTCUSD
- Timeframe: H1
- Deposito: Minimo 300$ (consigliato 1000$ e oltre).
- Nota: L'EA non è sensibile allo spread o al slippage, ma consiglio di utilizzare un buon broker ECN.
Il mercato delle criptovalute, in particolare Bitcoin, è altamente volatile. Lasciare che le emozioni prendano il sopravvento spesso porta a perdere concentrazione e fare scelte sbagliate. Avere uno strumento affidabile e una strategia ben definita in questo mercato ti aiuta a rimanere calmo, concentrato e in controllo.
Che tu sia un principiante o un professionista, BTC Master Pro è progettato per soddisfare le tue esigenze. Inizia oggi il tuo percorso verso un trading di Bitcoin più intelligente e sicuro con BTC Master Pro!
Se desideri ricevere file di configurazione personalizzati in base alle tue esigenze e al saldo del tuo account, inviami un messaggio privato e configurerò i file di configurazione appropriati per te. (Sono disponibili file di configurazione per prestazioni aggressive e a rischio molto basso.)
Supporto: Rispondiamo continuamente a tutte le domande e idee dei clienti nel più breve tempo possibile e interagiamo con loro. Oltre a fornire file di configurazione esclusivi, offriamo assistenza nella configurazione di VPS, configurazione di MT5, download dell'EA, configurazione e esecuzione dell'EA. È anche disponibile supporto tramite Team Viewer, AnyDesk o accesso Desktop remoto per i principianti. Se hai bisogno di questi servizi, inviami un messaggio privato.
Vendita esclusivamente sul sito MQL5.
Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!
This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!
Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.
Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.