BTC Master Pro

4.5
BTC Master Pro Il tuo partner di fiducia nel trading di Bitcoin.
BTC Master Pro è la soluzione definitiva per navigare con fiducia nel mercato delle criptovalute imprevedibile. Questo Expert Advisor avanzato si basa su strategie sicure e affidabili, garantendo che ogni operazione venga eseguita con precisione e cura.
Se hai domande o hai bisogno di assistenza prima o dopo l'acquisto, non esitare a inviarmi un messaggio privato. Il mio team ed io siamo qui per aiutarti in ogni fase.

Prezzo attuale: 499$ -> Prezzo successivo: 699$ -> Prezzo finale: 999$
                            

La strategia BTC Master Pro è progettata per il trading di Bitcoin, concentrandosi sui cambiamenti del mercato ed eseguendo operazioni in punti precisi per ottenere risultati coerenti e affidabili.


Caratteristiche:

  • Protezione completa: Ogni posizione è protetta con le funzioni Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop per massimizzare la sicurezza e la redditività.
  • Trading rapido con EA: L'EA entra in operazioni che di solito durano solo pochi minuti o, al massimo, qualche ora, garantendo risultati rapidi senza posizioni lunghe e prolungate.
  • Sviluppato da esperti: Progettato e testato da programmatori e matematici esperti, questo EA utilizza strategie provate e affidabili per prestazioni costanti.
  • Focalizzato su BTCUSD: Ottimizzato esclusivamente per la coppia BTCUSD, senza grid, senza Martingale e senza copertura. L'EA apre una sola posizione alla volta, minimizzando il rischio.
  • Facile da usare: Goditi una facile e rapida installazione con impostazioni predefinite già configurate per comodità.
  • Orari di trading flessibili: Puoi fare trading 7 giorni su 7 o personalizzare giorni e ore specifiche in base alle tue preferenze.
  • Prestazioni trasparenti e realistiche dell'EA: Sentiti libero di fare backtest e rivedere l'EA. I profitti e le perdite sono trasparenti e non manipolati, mostrandoti la realtà.

Impostazione consigliata:
  • Simbolo: BTCUSD
  • Timeframe: H1
  • Deposito: Minimo 300$ (consigliato 1000$ e oltre).
  • Nota: L'EA non è sensibile allo spread o al slippage, ma consiglio di utilizzare un buon broker ECN.

Il mercato delle criptovalute, in particolare Bitcoin, è altamente volatile. Lasciare che le emozioni prendano il sopravvento spesso porta a perdere concentrazione e fare scelte sbagliate. Avere uno strumento affidabile e una strategia ben definita in questo mercato ti aiuta a rimanere calmo, concentrato e in controllo.
Che tu sia un principiante o un professionista,  BTC Master Pro è progettato per soddisfare le tue esigenze. Inizia oggi il tuo percorso verso un trading di Bitcoin più intelligente e sicuro con  BTC Master Pro!

Se desideri ricevere file di configurazione personalizzati in base alle tue esigenze e al saldo del tuo account, inviami un messaggio privato e configurerò i file di configurazione appropriati per te. (Sono disponibili file di configurazione per prestazioni aggressive e a rischio molto basso.)

Supporto: Rispondiamo continuamente a tutte le domande e idee dei clienti nel più breve tempo possibile e interagiamo con loro. Oltre a fornire file di configurazione esclusivi, offriamo assistenza nella configurazione di VPS, configurazione di MT5, download dell'EA, configurazione e esecuzione dell'EA. È anche disponibile supporto tramite Team Viewer, AnyDesk o accesso Desktop remoto per i principianti. Se hai bisogno di questi servizi, inviami un messaggio privato.

Vendita esclusivamente sul sito MQL5.


Recensioni 10
Takahashi
70
Takahashi 2025.07.15 18:14 
 

Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!

This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!

Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.

Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.

delmas Ollivierre
172
delmas Ollivierre 2025.04.13 01:19 
 

was on the hunts for bots that trade to my style and liking, found the btc master pro, ran it on back testing for a bit, then decided to purchase and give it a shot. i reached out to the creator with a few questions and also some info about my trading style. the response time was rather short and with a preset that fitted for me. i then set this bot on my live account and kept monitoring it for a bit. over a week later, i no longer hover over the bot as i had it trading with no input and to my surprise it handled all the market conditions very well. with moving the stop loss to break even and then the trailing stop loss. this bot is amazing. also got couple nice long trade in and the bot already paid back for itself. the key is to just follow what the creator said and let the bot work it magic. well created bot. p.s i took off my other bots and im just using this one now as the other bot i had; even though it was profitable, the risk was just too high that it uses.

Shri Swami Samarth
85
Shri Swami Samarth 2025.03.06 16:56 
 

A Game-Changer for Automated Trading! "I’ve using BTC Master Pro over 2 months, and it’s transformed my approach to crypto trading. The EA’s algorithm is remarkably adaptive, securing steady profits in crypto markets. Setup was effortless, and the developer provided clear guides for customization. What impressed me most is the way it trails the stop loss and book profit even during high volatility. The support team is also top-notch, answering questions promptly. After trying various other EAs, this is the first one that’s consistently profitable. Highly recommend to crypto traders seeking reliability and peace of mind!" Thanks to Farzad Saadatinia!!

