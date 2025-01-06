BTC Master Pro Il tuo partner di fiducia nel trading di Bitcoin.

BTC Master Pro è la soluzione definitiva per navigare con fiducia nel mercato delle criptovalute imprevedibile. Questo Expert Advisor avanzato si basa su strategie sicure e affidabili, garantendo che ogni operazione venga eseguita con precisione e cura.

La strategia BTC Master Pro è progettata per il trading di Bitcoin, concentrandosi sui cambiamenti del mercato ed eseguendo operazioni in punti precisi per ottenere risultati coerenti e affidabili.





Caratteristiche:

Protezione completa: Ogni posizione è protetta con le funzioni Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop per massimizzare la sicurezza e la redditività.

Trading rapido con EA: L'EA entra in operazioni che di solito durano solo pochi minuti o, al massimo, qualche ora, garantendo risultati rapidi senza posizioni lunghe e prolungate.

Sviluppato da esperti: Progettato e testato da programmatori e matematici esperti, questo EA utilizza strategie provate e affidabili per prestazioni costanti.

Focalizzato su BTCUSD: Ottimizzato esclusivamente per la coppia BTCUSD, senza grid, senza Martingale e senza copertura. L'EA apre una sola posizione alla volta, minimizzando il rischio.

Facile da usare: Goditi una facile e rapida installazione con impostazioni predefinite già configurate per comodità.

Orari di trading flessibili: Puoi fare trading 7 giorni su 7 o personalizzare giorni e ore specifiche in base alle tue preferenze.

Prestazioni trasparenti e realistiche dell'EA: Sentiti libero di fare backtest e rivedere l'EA. I profitti e le perdite sono trasparenti e non manipolati, mostrandoti la realtà.





Impostazione consigliata:

Simbolo: BTCUSD

Timeframe: H1

Deposito: Minimo 300$ (consigliato 1000$ e oltre).

Nota: L'EA non è sensibile allo spread o al slippage, ma consiglio di utilizzare un buon broker ECN.

Se desideri ricevere file di configurazione personalizzati in base alle tue esigenze e al saldo del tuo account, inviami un messaggio privato e configurerò i file di configurazione appropriati per te. (Sono disponibili file di configurazione per prestazioni aggressive e a rischio molto basso.)

Il mercato delle criptovalute, in particolare Bitcoin, è altamente volatile. Lasciare che le emozioni prendano il sopravvento spesso porta a perdere concentrazione e fare scelte sbagliate. Avere uno strumento affidabile e una strategia ben definita in questo mercato ti aiuta a rimanere calmo, concentrato e in controllo.

Supporto: Rispondiamo continuamente a tutte le domande e idee dei clienti nel più breve tempo possibile e interagiamo con loro. Oltre a fornire file di configurazione esclusivi, offriamo assistenza nella configurazione di VPS, configurazione di MT5, download dell'EA, configurazione e esecuzione dell'EA. È anche disponibile supporto tramite Team Viewer, AnyDesk o accesso Desktop remoto per i principianti. Se hai bisogno di questi servizi, inviami un messaggio privato.



