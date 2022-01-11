Come scrivere una buona descrizione per un prodotto del Market

Sei uno sviluppatore che guadagna scrivendo applicazioni per il Market MQL5? Ottimo! Ti aiuteremo a trarre ancora più profitto dai tuoi prodotti. Il nostro servizio ha attualmente molti prodotti in vendita, ma alcune delle loro descrizioni lasciano molto a desiderare. Molti testi hanno ovviamente bisogno di miglioramenti, poiché i trader comuni non sono in grado di comprenderli. Molte descrizioni dei prodotti contengono righe di codice, dati di input, gergo e abbreviazioni che non hanno alcun senso per i clienti. Ancora più importante, tutti questi strani elementi non sono in grado di distinguere il tuo prodotto da molti altri. Quindi una descrizione del prodotto è una componente importante per vendite di successo nel Market.









Nome del prodotto

La descrizione inizia dalla scelta di un nome per il programma. Usa una parola o un'espressione semplice, armoniosa e facile da ricordare. Ricorda che il nome di un prodotto è il tuo marchio. Un prodotto con un buon nome può essere trovato rapidamente nel Market e i tuoi clienti possono facilmente consigliarlo ai loro colleghi.

I prodotti con lo stesso nome non sono ammessi nel nostro servizio. Pertanto, ogni nome di prodotto deve essere univoco. Assicurati che una parola selezionata o un'espressione non siano già state prese. Questo può essere fatto utilizzando barra di ricerca del Market. Se il nome è già stato utilizzato, selezionane un altro per il tuo Graal. Ad esempio, puoi aggiungere un'altra parola o prendere qualche altra idea come base.

Esempio: "Expert Alligator", "MA Crossover ADX" non sono nomi desiderabili. Queste sono parole e nomi di indicatori ampiamente usati. Tali nomi non sono unici e non saranno associati al tuo marchio. "TR297EU138H.0.5.97", nessun commento, non ha alcun senso. Puoi scegliere parole che non sono correlate al trading e alla finanza. Buoni esempi: "Cullinan", il più grande diamante del mondo; "Tantal", una figura mitologica greca che aveva accesso a consigli e feste di dei.

Logo del programma

Un logo è una delle prime cose che i tuoi clienti vedono. È un'immagine visiva di un marchio che si associa a te e ai tuoi prodotti. Pertanto, il tuo logo deve contenere un'immagine semplice e di facile comprensione. Inoltre, se ha qualcosa in comune con il nome del prodotto, allora è un logo perfetto! Un buon logo attirerà più attenzione sul tuo prodotto e aumenterà le tue vendite.

Come con il nome del programma, assicurati che il tuo logo sia unico. Esamina le altre icone del Market e cerca di non utilizzare immagini simili. Ciò non renderà la tua immagine unica impedendo al tuo prodotto di distinguersi tra i suoi concorrenti.

Presta attenzione alla scalabilità dell'immagine. Avrai bisogno di due immagini con le dimensioni di 200x200 e 60x60 pixel. Naturalmente, una piccola icona può essere generata automaticamente da quella grande quando si scarica il logo sul Market. Tuttavia, la qualità dell'immagine potrebbe risentirne in tal caso. Pertanto, sarebbe meglio preparare due icone di buona qualità con le dimensioni appropriate.





Inoltre, è consigliabile non inserire alcun testo sul logo o al suo posto. Un testo, al contrario di un logo, non può svolgere il compito principale: generare un'immagine visiva del tuo marchio. Tali cattivi esempi di icone sono già apparsi nel nostro servizio. L'unico testo che può essere inserito nel logo è un nome di prodotto breve e chiaramente visibile.

Descrizione del prodotto

Devi prestare ancora più attenzione alla descrizione del tuo Expert Advisor. Questa è la parte più importante del tuo programma nel Market. I clienti devono avere una buona impressione del tuo prodotto nel primo momento in cui lo vedono. La prima impressione influenzerà notevolmente le ulteriori decisioni dei clienti.

Prima di tutto, la descrizione deve essere chiara. Tieni presente che scrivi il tuo testo per i trader comuni che non sono programmatori o sviluppatori di sistemi di trading. Termini tecnici, abbreviazioni ed elementi del codice di programma sono i segni di una cattiva descrizione. Non è probabile che i tuoi clienti leggano tali passaggi e acquistino il tuo prodotto. Scrivi un testo usando un linguaggio semplice che può essere facilmente compreso dai trader ordinari.

Breve descrizione

Inizia il testo con una breve descrizione (circa 100 caratteri). Descrivi l'idea principale del tuo programma in una frase breve usando un inglese semplice. I tuoi clienti devono cogliere l'essenza stessa del tuo prodotto dopo averlo letto.

Risparmia tempo ai tuoi clienti dicendo loro cosa stai vendendo fin dall'inizio. Se si tratta di un Expert Advisor, specificane la strategia e i simboli utilizzati.

Esempio: Tantal è un Expert Advisor multivaluta che utilizza una strategia di trend following basata sul proprio indicatore Kassandra abbinato a Elder-Ray.

Strategia di trading

Dopo una breve introduzione, descrivi in dettaglio la strategia del tuo indicatore/Expert Advisor. Non c'è limite al numero di caratteri, ma sarebbe meglio evitare la prolissità. Specifica simboli/mercati/coppie di valute/intervalli di tempo per cui il tuo Expert Advisor è stato ottimizzato. Spiega brevemente gli algoritmi e il sistema di gestione del denaro implementato nella tua strategia di trading. Inserisci un collegamento web esterno a una descrizione più dettagliata degli algoritmi implementati, se necessario.

Tieni presente che i tuoi clienti non devono dover ottimizzare i parametri di input quando hanno a che fare con una versione demo del tuo programma. Pertanto, imposta i parametri predefiniti più ottimali in conformità con la strategia di trading descritta. Naturalmente, non devi parlare di come i tuoi clienti dovrebbero ottimizzare al meglio il tuo Expert Advisor. Ricorda che non è un codice, ma un prodotto finito che viene offerto ai trader che potrebbero non sapere nulla dello sviluppo di robot di trading.

Esempio: Tantal Expert Advisor fa trading su 3 coppie di valute EURUSD, AUDUSD, EURAUD utilizzando solo ordini in sospeso. Il suo indicatore Kassandra viene utilizzato per l'analisi delle quotazioni. I segnali dell'indicatore sono verificati da Elder-Ray. Un ordine in sospeso viene impostato solo se due indicatori inviano segnali appropriati contemporaneamente. Maggiori informazioni sugli algoritmi degli indicatori sono disponibili sul mio sito. L'Expert Advisor lavora su tutti gli intervalli di tempo senza perdere la sua redditività. Tuttavia, la massima efficienza è stata osservata su H3. Il rapporto rischio/profitto è il migliore in questo periodo. Il robot di trading è altamente affidabile, in quanto è stato sviluppato considerando il trading su un conto reale. Il sistema di gestione del denaro ti consente di mettere a rischio solo il 10% del tuo deposito. Ogni operazione è protetto da ordini stop (Stop Loss e Take Profit). Durante i test multipli, il drawdown massimo ha raggiunto il 7% in media, mentre il quello assoluto era uguale a zero. Significa che l'Expert Advisor non ha mai ridotto il deposito iniziale.

Al termine del lavoro su questa sezione, devi essere completamente sicuro che i tuoi clienti saranno in grado di comprendere tutte le informazioni fornite. Se hai dei dubbi, non esitare ad aggiungere collegamenti web appropriati.

Risultati

Forse, questa è la parte più preziosa della descrizione. I risultati devono dimostrare che il tuo Expert Advisor / indicatore è redditizio e il suo prezzo è equo. Fai un semplice esempio del funzionamento del tuo programma sul mercato finanziario. Non c'è bisogno di profitti favolosi qui. Profitti incredibilmente elevati causeranno dubbi o i rischi saranno troppo alti per il trading reale.

L'esempio deve contenere dati sul tipo di Market e un periodo di tempo. I dati di base di Expert Advisor/indicatore devono essere specificati: deposito iniziale, leva, tempistica, modalità di test, parametri di input, ecc. Anche il profitto totale deve essere menzionato.

Conferma i tuoi risultati con screenshot che puoi aggiungere nella sezione appropriata. Assicurati di fornire il rapporto di prova dettagliato. Considera le dimensioni del file quando aggiungi le immagini. Sono accettati solo quelli con la risoluzione di 640x480 pixel.

Presenta tutti i dati possibili in modo che i tuoi clienti siano in grado di ripetere i tuoi risultati nello Strategy Tester. Questa sarà una prova affidabile dell'efficienza del tuo Expert Advisor e che ha un impatto positivo sul tuo marchio. Il test superato con successo sarà un argomento sostanziale a favore del tuo programma.

Esempio: Risultati del test dell’Expert Advisor: Tantal con deposito iniziale di 10 000$ ha guadagnato 33 000$ su EURUSD H3 nel periodo dal 1 ° gennaio 2012 al 1 ° settembre 2012. L'utile netto è stato pari al 330% in 9 mesi. Drawdown assoluto dello 0%, drawdown massimo del 5,5%.

Puoi ricevere dati simili scaricando la versione demo e testandola.

Descrivi alcune altre funzionalità del tuo programma dopo la sezione Risultati. Fornisci collegamenti web a dati aggiuntivi sul tuo prodotto. Se si dispone di un sito sul programma, assicurarsi di fornire il collegamento appropriato. I collegamenti a video e immagini possono essere aggiunti nella sezione Screenshot.

Informazioni sull'autore

Sarà interessante per i tuoi clienti trovare alcune brevi informazioni sull'autore. Pertanto, aggiungi alcuni fatti di base su di te: chi sei, esperienza di sviluppo di Expert Advisors, risultati. Assicurati di aggiungere un link al tuo profilo www.mql5.com, il quale va inserito prima.

Esempio: Autore: MetaQuotes, sviluppando piattaforme di trading da oltre 10 anni, leader del Market delle piattaforme di trading Forex.

Attenzione: Una condizione obbligatoria quando si aggiunge un prodotto è la presenza di una descrizione nelle lingue inglese o russa. Inoltre, puoi inserire il testo nella tua lingua madre, se disponibile.





Scrivere una descrizione richiederà un po 'di tempo, ma ne vale la pena. Crea una buona descrizione per spiegare chiaramente ai tuoi clienti cosa stai vendendo esattamente. Ciò ti aiuterà a preservare l'interesse dei clienti per i tuoi prodotti, nonché a sviluppare la tua reputazione e aumentare le vendite.