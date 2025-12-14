PROTO Fx si basa sulle fondamenta di PHantom N1, portando però il concetto a un livello superiore.

È basato su un approccio raffinato e orientato ai dati ed è stato addestrato per diversi anni utilizzando un’ampia quantità di dati storici di mercato e il comportamento del mercato in tempo reale.

L’ambiente di sviluppo ha incluso movimenti reali dei prezzi, cicli di volatilità, cambiamenti strutturali del mercato ed eventi macroeconomici.

Oltre ai classici indicatori tecnici, PROTO Fx elabora flussi di dati multimodali, inclusi pattern grafici visivi, strutture delle candele e profili di order flow.

L’obiettivo era creare un modello che non solo riconoscesse la dinamica del mercato, ma reagisse in modo più selettivo e robusto rispetto al suo predecessore.

PROTO Fx si adatta continuamente alle nuove condizioni di mercato e filtra i segnali di bassa qualità in modo molto più aggressivo, senza dipendere da regole rigide codificate.