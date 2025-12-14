PROTO Fx
- Sofya Tselishcheva
PROTO Fx EA – Sistema Esperto di IA Avanzato con Intelligenza di Mercato Multilivello
PROTO Fx si basa sulle fondamenta di PHantom N1, portando però il concetto a un livello superiore.
È basato su un approccio raffinato e orientato ai dati ed è stato addestrato per diversi anni utilizzando un’ampia quantità di dati storici di mercato e il comportamento del mercato in tempo reale.
L’ambiente di sviluppo ha incluso movimenti reali dei prezzi, cicli di volatilità, cambiamenti strutturali del mercato ed eventi macroeconomici.
Oltre ai classici indicatori tecnici, PROTO Fx elabora flussi di dati multimodali, inclusi pattern grafici visivi, strutture delle candele e profili di order flow.
L’obiettivo era creare un modello che non solo riconoscesse la dinamica del mercato, ma reagisse in modo più selettivo e robusto rispetto al suo predecessore.
PROTO Fx si adatta continuamente alle nuove condizioni di mercato e filtra i segnali di bassa qualità in modo molto più aggressivo, senza dipendere da regole rigide codificate.
1. Elaborazione Visiva Avanzata del Mercato
Un componente centrale di PROTO Fx è la sua capacità di catturare e interpretare visivamente la situazione attuale del mercato, in modo simile a PHantom N1 ma con una logica di filtraggio migliorata.
L’EA genera rappresentazioni strutturate dei dati grafici e le elabora tramite un motore di pattern basato sull’IA.
Rispetto alla generazione precedente, PROTO Fx pone maggiore enfasi sulla qualità del trend e sulla stabilità strutturale: vengono valutati supporti, resistenze, zone di consolidamento e dinamiche di breakout,
mentre i setup rumorosi e a bassa probabilità vengono scartati in modo più coerente.
2. Motore di Validazione IA Multilivello
Le informazioni raccolte visivamente e tecnicamente passano attraverso un processo di validazione in più fasi che include un livello di IA semantica (GPT-5.1) per il ragionamento contestuale.
Questo motore verifica la plausibilità dei pattern rilevati, valuta il sentiment di mercato in base alle reazioni storiche e classifica i segnali in diversi livelli di qualità.
Grazie a questa pipeline multilivello – riconoscimento visivo, filtri quantitativi e analisi logica – i segnali deboli o contrastanti vengono filtrati in modo più rigoroso rispetto al passato.
PROTO Fx si concentra su setup ad alta convinzione e riduce l’overtrading nelle fasi di mercato incerte.
3. PROTO Fx Core – Logica di Trading Adattiva
Dopo la validazione, il segnale entra nel modulo PROTO Fx Core – un modello decisionale addestrato internamente che utilizza profili di rischio migliorati e il rilevamento dello stato del mercato.
Il Core valuta la forza del segnale, il regime di volatilità, le recenti performance di trading e le correlazioni con altri strumenti prima di aprire una posizione.
Rispetto a PHantom N1, PROTO Fx introduce meccanismi raffinati: scalatura dinamica del rischio basata sulla volatilità, un timing di ingresso più intelligente e
prese di profitto parziali opzionali per una curva di equity più fluida. Il processo decisionale rimane basato su regole, ma è adattivo, progettato per reagire rapidamente senza diventare instabile.
4. Esecuzione Tecnica, Controllo del Rischio & Sicurezza
- Esecuzione degli ordini ottimizzata con latenza ridotta e migliore gestione di spread/slippage
- Monitoraggio continuo di volatilità anomale o dell’impatto delle notizie
- Motore di rischio proprietario raffinato per il dimensionamento dei lotti, l’allineamento di stop-loss / take-profit e i limiti di drawdown
- Modalità di protezione durante notizie ad alto impatto o fasi di mercato estreme per ridurre l’esposizione
PROTO Fx è progettato per operare in modo autonomo, mantenendo la protezione del capitale come priorità assoluta. In condizioni di mercato poco chiare, il sistema si mette temporaneamente in pausa invece di forzare le operazioni.
5. Caratteristiche Principali a Colpo d’Occhio
- Analisi visiva in tempo reale migliorata rispetto a PHantom N1
- Pipeline di verifica IA multilivello per una maggiore qualità dei trade
- Logica decisionale adattiva con gestione del rischio sensibile alla volatilità
- Focus sulla crescita stabile dell’equity e sulla riduzione dell’overtrading
- Scalabile su più simboli, ottimizzato per M30 / H1
- Adatto al trading intraday, swing e semi-automatizzato
Requisiti & Raccomandazioni
|1
|Broker
|Qualsiasi (spread basso, esecuzione rapida)
|2
|Deposito Minimo
|100$
|3
|Leva
|Min. 1:30
|4
|Timeframe
|M30 / H1
|5
|VPS
|Si consiglia l’uso di un VPS 24/7
|6
|Simbolo
|XAUUSD (e altri)
PROTO Fx non è un semplice Expert Advisor, ma un framework di trading IA avanzato che analizza il mercato come un trader esperto — in modo più strutturato, più veloce e senza bias emotivi.
La combinazione di elaborazione visiva avanzata, validazione IA multilivello e un core decisionale aggiornato porta il concetto introdotto con PHantom N1 a un livello superiore.
Ideale per i trader che desiderano affidarsi al supporto decisionale basato sull’IA mantenendo piena trasparenza e controllo del rischio.