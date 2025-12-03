ENZA EA è completamente automatizzato e Aprire Sistema con Protezione dal calo E Fisso SL.



Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

Progettato per l'accessibilità e la coerenza, ENZA EA È ideale per i trader che desiderano far crescere il proprio capitale senza un costante intervento manuale. La sua configurazione è semplice, l'esecuzione è rapida e le prestazioni sono bilanciate, il che lo rende una scelta eccellente sia per i trader principianti che per quelli esperti.



L'algoritmo ha superato facilmente la verifica basata su Real Quotes MT5 negli ultimi 10 anni!

Si tratta di una strategia molto affidabile e a lungo termine che genera profitti ogni mese.

Il sistema ha uno SL comune e ti consente di aggiungere fino a 6 operazioni aggiuntive durante un drawdown per aumentare ulteriormente i tuoi profitti.

L'algoritmo si adatta automaticamente a spread elevati e ha parametri completamente aperti.

Puoi sempre ottimizzare e creare le tue impostazioni per altre coppie di valute.

Il sistema utilizza la reversione della media del mercato e ha un filtro integrato FOMC/NonFarm Strong News Filter (SNF)

L'algoritmo è in grado di funzionare con PropFirms e FTMO per MT5, per questo disponiamo di impostazioni speciali.

Il meccanismo consente di adattarsi in tempo reale alle condizioni di qualsiasi broker (ABRT).

Utilizziamo un filtro di volatilità del mercato, che ci consente di trovare gli ingressi di mercato più accurati.

Per i PC deboli, è possibile utilizzare la modalità 1OHLC per un controllo rapido (meno accurato).

Raccomandazioni