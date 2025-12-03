Enza

ENZA EA   è completamente automatizzato e   Aprire   Sistema con   Protezione dal calo   E   Fisso   SL.

Only 7 Copies of 10 Left  for 315$ 

Next Price 790 $  

Not Simple  Grid,  Not  Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD  M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  

Progettato per l'accessibilità e la coerenza,   ENZA EA   È ideale per i trader che desiderano far crescere il proprio capitale senza un costante intervento manuale. La sua configurazione è semplice, l'esecuzione è rapida e le prestazioni sono bilanciate, il che lo rende una scelta eccellente sia per i trader principianti che per quelli esperti.

L'algoritmo ha superato facilmente la verifica basata su Real Quotes MT5 negli ultimi 10 anni!
Si tratta di una strategia molto affidabile e a lungo termine che genera profitti ogni mese.
Il sistema ha uno SL comune e ti consente di aggiungere fino a 6 operazioni aggiuntive durante un drawdown per aumentare ulteriormente i tuoi profitti.

L'algoritmo si adatta automaticamente a spread elevati e ha parametri completamente aperti.
Puoi sempre ottimizzare e creare le tue impostazioni per altre coppie di valute.
Il sistema utilizza la reversione della media del mercato e ha un filtro integrato FOMC/NonFarm Strong News Filter (SNF)

L'algoritmo è in grado di funzionare con PropFirms e FTMO per MT5, per questo disponiamo di impostazioni speciali.
Il meccanismo consente di adattarsi in tempo reale alle condizioni di qualsiasi broker (ABRT).
Utilizziamo un filtro di volatilità del mercato, che ci consente di trovare gli ingressi di mercato più accurati.
Per i PC deboli, è possibile utilizzare la modalità 1OHLC per un controllo rapido (meno accurato).

Raccomandazioni

  • L'algoritmo potrebbe essere sensibile allo spread e allo slippage. Consiglio di utilizzare un buon broker RAW/Pro/ECN;
  • Deposito minimo: $ 200; consigliato $ 500+
  • Il sistema legge costantemente tutti gli indicatori del broker, quindi è meglio utilizzare il VPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Il consulente utilizza un calcolo adattivo delle dimensioni dei lotti, ma con una leva finanziaria bassa (1:100 e inferiore) potrebbero verificarsi problemi con i requisiti di margine sui conti con capitale basso.
  • Contattatemi per consigli personalizzati.

Altri dall’autore
Razor MT5
Anton Kondratev
5 (3)
Experts
Razor EA    è un sistema completamente automatizzato e       Aprire       Sistema con       Protezione dai prelievi       E       Fisso       SL. Only 2 Copies of 10 Left  for 745 $  Next Price 1990 $   Segnali Guida Rimborso della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  Questa è una strategia multivaluta per tre coppie di valute AUDCAD, AUD
Aurum MT5
Anton Kondratev
4.33 (6)
Experts
Aurum   EA   È a   Sistema accessibile completamente automatico   con parametri di ottimizzazione aperti e   meccanismo di ripristino in tempo reale. Only 3 Copies of 10 Left  for 395 $   Next Price 999 $  GUIDA Aurum Segnali Rimborso al broker della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        XAUUSD/GOLD M15 Ogni posizione ha sempre un       SL/TP fisso  
Nova EA
Anton Kondratev
5 (1)
Experts
NOVA EA   È   un       Sistema di indicizzazione completamente automatico e accessibile [DE40 / GER40]   con parametri di ottimizzazione aperti e un   meccanismo di recupero opzionale. Only 3 Copies of 10 Left  for 345 $ Next Price 890 $ GUIDA NOVA Segnali Rimborso del broker di commissioni Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 Ogni posizione ha sempre una
Razor MT 4
Anton Kondratev
5 (1)
Experts
Razor EA    è un sistema completamente automatizzato e       Aprire       Sistema con       Protezione dai prelievi       E       Fisso       SL. Only 2 Copies of 10 Left  for   745 $  Next Price 1990 $   Segnali Guida Rimborso della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  Questa è una strategia multivaluta per tre coppie di valute AUDCAD, A
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Experts
Zonda EA   C'est   un       Système entièrement automatique   avec paramètres d'optimisation ouverts et   mécanisme de récupération en temps réel. Only 6 Copies of 10 Left  for 390 $ Next Price 990 $  GUIDE Zonda Signaux Remboursement des commissions Mises à jour Mon blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Chaque poste a toujours un       SL fixe       et       Full Deal Tr
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Experts
DOW KING  EA   È a       Sistema accessibile completamente automatico   con tutti i parametri di ottimizzazione aperti e un   meccanismo di ripristino. Only 5 Copies of 10 Left  for 445 $ Next Price 999 $   GUIDA DOW King Segnali Rimborso al broker della commissione Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Ogni posizione ha sempre un       SL e TP fissi    
The Bitcoin EA
Anton Kondratev
Experts
Bitcoin EA   È   un       Sistema completamente automatico   con parametri di ottimizzazione aperti e   meccanismo di recupero in tempo reale. Only 4 Copies of 10 Left  for 345 $  Next Price 990 $  GUIDA EA Bitcoin Segnali Rimborso della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart    BTCUSD   M15 Ogni posizione ha sempre una       SL fisso       E       Meccanismo
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione