Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con un’elevata precisione. Esattamente come piace a te. Ora vediamo i dettagli.

Risultati reali e configurazione

Per il test, utilizzare la coppia di valute EURCAD e il timeframe M15

One Man Army è stato sviluppato sulla base di test approfonditi condotti su vari asset e diverse fasi di mercato. Il comportamento del sistema è stabile, prevedibile e facile da analizzare. È progettato per trader che apprezzano controllo, sicurezza e un approccio sistematico. SEGNALE LIVE – QUI

Guida all’installazione e configurazione – QUI

Caratteristiche principali



Nessun Martingale, nessuna mediazione

Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss

Adatto sia al trading personale che alle società di prop trading

Timeframe di trading: M15

Asset: 17 coppie di valute

Leva finanziaria consigliata: qualsiasi (da 1:30 in su)

Capitale minimo richiesto: 500 USD

Roadmap di sviluppo di One Man Army

Nei mesi successivi al rilascio, ho in programma di sviluppare il progetto One Man Army nelle seguenti direzioni:

Aggiornamento regolare dei file di configurazione ogni 6 mesi, per garantire che il sistema rimanga sempre allineato alle condizioni di mercato attuali

Sviluppo di un algoritmo di scalping aggiuntivo con una durata media delle operazioni di 5–10 ore (come portafoglio separato)

Creazione di un algoritmo avanzato di copertura con posizioni bloccate in entrambe le direzioni (come portafoglio aggiuntivo)

Implementazione di un algoritmo multi-posizione (2–3 operazioni simultanee) con uscite graduali basate sui livelli di Fibonacci — un’altra opzione di portafoglio aggiuntivo In poche parole, otterrai un algoritmo stabile e adattabile al mercato, capace di operare su quattro strategie di trading differenti. In poche parole, otterrai un algoritmo stabile e adattabile al mercato, capace di operare su quattro strategie di trading differenti.

Descrizione dettagliata



One Man Army utilizza ordini limitati pendenti, entrando nel mercato solo in aree con un’alta probabilità di inversione. Niente inseguimenti di prezzo, niente ingressi casuali — solo posizionamento strutturato e pianificato.

Ogni operazione è protetta dal proprio Stop Loss, calcolato dinamicamente in base alla struttura del mercato.

Questo significa una solida protezione del capitale, sia per piccoli conti a partire da 500 USD, sia per portafogli più grandi.

Nessun Martingale, nessuna mediazione — nessun trading a griglia, nessun raddoppio, nessuna logica di scommessa. Solo esposizione controllata e gestione professionale del rischio.

17 strumenti — un unico portafoglio. Una strategia multivaluta che distribuisce il rischio tra le principali coppie di valute, garantendo un comportamento equilibrato e stabile in diverse condizioni di mercato.

Adatto sia per conti personali che per conti prop, conforme agli standard più rigorosi di gestione del rischio.

Accessibile a tutti — bastano 500 USD per iniziare, senza bisogno di leva elevata (1:30 è sufficiente).

Compatibile con qualsiasi broker MT5 nel mondo — testato e funzionante con broker in Europa, Stati Uniti e Asia.

Completamente automatizzato — senza emozioni, segue le regole e mantiene la disciplina 24/5.

Tu mantieni il controllo — l’algoritmo fa il lavoro pesante.