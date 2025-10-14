One Man Army

Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con un’elevata precisione. Esattamente come piace a te. Ora vediamo i dettagli.

Risultati reali e configurazione

Per il test, utilizzare la coppia di valute EURCAD e il timeframe M15

One Man Army è stato sviluppato sulla base di test approfonditi condotti su vari asset e diverse fasi di mercato. Il comportamento del sistema è stabile, prevedibile e facile da analizzare. È progettato per trader che apprezzano controllo, sicurezza e un approccio sistematico.

SEGNALE LIVE – QUI
Guida all’installazione e configurazione – QUI

Caratteristiche principali

  • Nessun Martingale, nessuna mediazione
  • Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss
  • Adatto sia al trading personale che alle società di prop trading
  • Timeframe di trading: M15
  • Asset: 17 coppie di valute
  • Leva finanziaria consigliata: qualsiasi (da 1:30 in su)
  • Capitale minimo richiesto: 500 USD

Roadmap di sviluppo di One Man Army

Nei mesi successivi al rilascio, ho in programma di sviluppare il progetto One Man Army nelle seguenti direzioni:

  • Aggiornamento regolare dei file di configurazione ogni 6 mesi, per garantire che il sistema rimanga sempre allineato alle condizioni di mercato attuali
  • Sviluppo di un algoritmo di scalping aggiuntivo con una durata media delle operazioni di 5–10 ore (come portafoglio separato)
  • Creazione di un algoritmo avanzato di copertura con posizioni bloccate in entrambe le direzioni (come portafoglio aggiuntivo)
  • Implementazione di un algoritmo multi-posizione (2–3 operazioni simultanee) con uscite graduali basate sui livelli di Fibonacci — un’altra opzione di portafoglio aggiuntivo
In poche parole, otterrai un algoritmo stabile e adattabile al mercato, capace di operare su quattro strategie di trading differenti.

Descrizione dettagliata

  • One Man Army utilizza ordini limitati pendenti, entrando nel mercato solo in aree con un’alta probabilità di inversione. Niente inseguimenti di prezzo, niente ingressi casuali — solo posizionamento strutturato e pianificato.
  • Ogni operazione è protetta dal proprio Stop Loss, calcolato dinamicamente in base alla struttura del mercato.
  • Questo significa una solida protezione del capitale, sia per piccoli conti a partire da 500 USD, sia per portafogli più grandi.
  • Nessun Martingale, nessuna mediazione — nessun trading a griglia, nessun raddoppio, nessuna logica di scommessa. Solo esposizione controllata e gestione professionale del rischio.
  • 17 strumenti — un unico portafoglio. Una strategia multivaluta che distribuisce il rischio tra le principali coppie di valute, garantendo un comportamento equilibrato e stabile in diverse condizioni di mercato.
  • Adatto sia per conti personali che per conti prop, conforme agli standard più rigorosi di gestione del rischio.
  • Accessibile a tutti — bastano 500 USD per iniziare, senza bisogno di leva elevata (1:30 è sufficiente).
  • Compatibile con qualsiasi broker MT5 nel mondo — testato e funzionante con broker in Europa, Stati Uniti e Asia.
  • Completamente automatizzato — senza emozioni, segue le regole e mantiene la disciplina 24/5.

Tu mantieni il controllo — l’algoritmo fa il lavoro pesante.

