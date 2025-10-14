One Man Army
- Ihor Otkydach
Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con un’elevata precisione. Esattamente come piace a te. Ora vediamo i dettagli.
Risultati reali e configurazione
Per il test, utilizzare la coppia di valute EURCAD e il timeframe M15
One Man Army è stato sviluppato sulla base di test approfonditi condotti su vari asset e diverse fasi di mercato. Il comportamento del sistema è stabile, prevedibile e facile da analizzare. È progettato per trader che apprezzano controllo, sicurezza e un approccio sistematico.
Caratteristiche principali
- Nessun Martingale, nessuna mediazione
- Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss
- Adatto sia al trading personale che alle società di prop trading
- Timeframe di trading: M15
- Asset: 17 coppie di valute
- Leva finanziaria consigliata: qualsiasi (da 1:30 in su)
- Capitale minimo richiesto: 500 USD
Roadmap di sviluppo di One Man Army
Nei mesi successivi al rilascio, ho in programma di sviluppare il progetto One Man Army nelle seguenti direzioni:
- Aggiornamento regolare dei file di configurazione ogni 6 mesi, per garantire che il sistema rimanga sempre allineato alle condizioni di mercato attuali
- Sviluppo di un algoritmo di scalping aggiuntivo con una durata media delle operazioni di 5–10 ore (come portafoglio separato)
- Creazione di un algoritmo avanzato di copertura con posizioni bloccate in entrambe le direzioni (come portafoglio aggiuntivo)
- Implementazione di un algoritmo multi-posizione (2–3 operazioni simultanee) con uscite graduali basate sui livelli di Fibonacci — un’altra opzione di portafoglio aggiuntivo
Descrizione dettagliata
- One Man Army utilizza ordini limitati pendenti, entrando nel mercato solo in aree con un’alta probabilità di inversione. Niente inseguimenti di prezzo, niente ingressi casuali — solo posizionamento strutturato e pianificato.
- Ogni operazione è protetta dal proprio Stop Loss, calcolato dinamicamente in base alla struttura del mercato.
- Questo significa una solida protezione del capitale, sia per piccoli conti a partire da 500 USD, sia per portafogli più grandi.
- Nessun Martingale, nessuna mediazione — nessun trading a griglia, nessun raddoppio, nessuna logica di scommessa. Solo esposizione controllata e gestione professionale del rischio.
- 17 strumenti — un unico portafoglio. Una strategia multivaluta che distribuisce il rischio tra le principali coppie di valute, garantendo un comportamento equilibrato e stabile in diverse condizioni di mercato.
- Adatto sia per conti personali che per conti prop, conforme agli standard più rigorosi di gestione del rischio.
- Accessibile a tutti — bastano 500 USD per iniziare, senza bisogno di leva elevata (1:30 è sufficiente).
- Compatibile con qualsiasi broker MT5 nel mondo — testato e funzionante con broker in Europa, Stati Uniti e Asia.
- Completamente automatizzato — senza emozioni, segue le regole e mantiene la disciplina 24/5.
Tu mantieni il controllo — l’algoritmo fa il lavoro pesante.