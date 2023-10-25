Fimathe Mt4
- Experts
- Mario Miguel Marques Vara
- Versione: 2.71
- Aggiornato: 7 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Automatizza la tua strategia Fimathe su MT4: commercia con efficienza e precisione
Descrizione:
La strategia Fimathe è ampiamente riconosciuta per la sua redditività, ma è anche nota per richiedere lunghe ore di monitoraggio di mercato. Per affrontare questo problema, presentiamo Fimathe MT4, un robot che automatizza l'esecuzione della tua strategia.
Come funziona:
Fimathe MT4 opera in modalità "semiautomatica". Effettui la tua analisi e il robot esegue le operazioni in base ad essa.
Vantaggi:
Elimina la necessità di aspettare ore di fronte allo schermo per inserire una negoziazione. Il robot applica automaticamente la tecnica del "zero zero" (Breakeven) quando appropriato. Evita di perdere opportunità non monitorando costantemente il mercato. Prendi decisioni di trading libere da emozioni, mantenendo la disciplina. Fai implementare con precisione la tua analisi.
Perché acquisire questo EA:
Strategia comprovata: Il nostro EA incorpora una strategia vincente, sviluppata e testata per sfruttare le tendenze di mercato. Con risultati comprovati in diverse condizioni di mercato, offre un approccio solido al trading.
Automazione affidabile: Acquistando questo EA, automatizzi l'esecuzione della tua strategia. Ciò significa che non devi trascorrere ore di fronte al computer a monitorare il mercato. L'EA si prende cura del grosso del lavoro, eseguendo operazioni in base ai criteri che hai impostato.
Parametri personalizzabili:
- Periodo di esecuzione (Grafico_execucao): Scegliere il grafico di esecuzione per determinare la chiusura della candela.
- Prima Linea (Primeira_linha): Definire la prima linea come l'ultimo minimo in un trend ribassista o l'ultimo massimo in un trend rialzista per identificare il canale di riferimento.
- Seconda Linea (Segunda_linha): Stabilire la seconda linea come riferimento per la dimensione del canale.
- Consenti vendite (Permite_vendas): Disabilitare questa opzione se non si desidera effettuare operazioni di vendita.
- Consenti acquisti (Permite_compras): Disabilitare questa opzione se non si desidera effettuare operazioni di acquisto.
- Quantità di ordini consentiti (Qtd_Ordens_Permitidas): Definire quante operazioni l'EA può eseguire. (Ad esempio: 1 - solo la prima operazione, 2 - la prima e la cucita, se impostato su 0, opererà automaticamente ed eseguirà tutte le negoziazioni)
- Canali di Take Profit (Canais_para_Take): Scegliere il numero di canali per il Take Profit, dove ciascun livello è composto da due canali.
- Regione Take Profit, Acquisto (Região_take, _Compra): Definire una regione specifica per il Take Profit nelle operazioni di acquisto.
- Regione Take Profit, Vendita (Região_take, _Venda): Definire una regione specifica per il Take Profit nelle operazioni di vendita.
- Dimensione del lotto: Configurare la dimensione del lotto di ingresso.
- Trailing Stop avanzato (Surfada): Attivare questa opzione se si preferisce una strategia di "surf" anziché un Take Profit fisso.
- Breakeven senza chiusura della candela (ZeroZero_sem_fechamento): Attivare per applicare automaticamente "zero zero" durante il sotto-ciclo senza attendere la chiusura della candela.
- Trailing Stop avanzato senza chiusura della candela (Surfada_sem_fechamento): Attivare per regolare lo Stop Loss durante lo "surf" senza attendere la chiusura della candela.
- % Margine di presa (Percentuale per la presa): Percentuale del margine del canale lasciato per la presa.
- % Margine di stop (Percentuale per lo stop): Percentuale del margine del canale lasciato per lo stop.
- Chiudi allo stop: "True" - chiude l'ordine quando raggiunge lo stop, "False" - chiude l'ordine ogni volta che una candela si chiude fuori dalla scatola.
Raccomandazioni:
Questo EA funziona in modalità "semiautomatica" e richiede conoscenze della tecnica Fimathe per un uso efficace.
Contattaci:
Siamo disponibili per rispondere alle tue domande e ascoltare la tua esperienza con l'EA. I tuoi feedback sono essenziali per migliorare e aumentare il tuo potenziale di profitto.
This is a very useful tool for those who know the Fimathe trading strategy. It does exactly what the product description suggests. In other words, for those who know Fimathe, you will certainly find a solution for MT4, especially because Marcelo Ferreira's Fimathe Robot only offers the option for MT5. But if you have experience in Support and Resistance, this tool can be adapted for this type of strategy.