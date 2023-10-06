Most visited level PRO
- Indicatori
- Ivan Stefanov
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 24 dicembre 2025
Questo indicatore si basa sull'esperienza pratica.
Inserite la data/ora del vostro top/bottom.
Calcola il livello più visitato dal top/bottom fino al momento attuale.
Si aggiorna automaticamente a ogni nuova candela.
È possibile utilizzare contemporaneamente più indicatori per diversi trend e timeframe.
La lunghezza è sempre tracciata dall'inizio del periodo fino al presente.
Utile strumento PRO.
good idea and precision according to one's trading methods.