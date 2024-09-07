Indicement MT4

Benvenuti a Indicement!

INDICEMENT mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati degli indici.

L'EA utilizza un algoritmo molto ben studiato per trovare il miglior prezzo di ingresso ed esegue internamente più strategie per distribuire il rischio delle negoziazioni.

Tutte le operazioni hanno uno stoploss e un take profit, ma è consigliabile utilizzare anche uno stoploss e un take profit trailing per ridurre al minimo il rischio e massimizzare il potenziale di ogni operazione.

Il sistema si basa su una strategia molto popolare e collaudata: fare trading sulle rotture di importanti livelli di supporto e resistenza.

Sono felice di dire che ho perfezionato questa strategia nel corso dei miei molti anni di sviluppo di EA





Questo EA è stato sviluppato specificamente per fare trading sugli indici US500, US30 e NAS100.

Questi mercati sono particolarmente adatti al trading con questo tipo di strategia.





I backtest mostrano una curva di crescita molto stabile, con drawdown molto controllati e recuperi rapidi.

Questo EA è stato sottoposto a stress test per tutti e 3 gli indici, utilizzando più pricefeed per vari broker. Sono stati inoltre eseguiti test cross-market per eliminare il rischio di sovra-ottimizzazioni.

Nessuna strategia di vendita basata su "reti neurali/apprendimento automatico AI/ChatGPT/computer quantistici/backtest lineari perfetti", ma un sistema di trading reale e onesto, basato su una metodologia comprovata per lo sviluppo e l'esecuzione in tempo reale.

Come sviluppatore, ho +15 anni di esperienza nella creazione di sistemi di trading automatizzati. So cosa ha il potenziale per funzionare e cosa no.

Creo sistemi onesti, con la massima probabilità di fare trading come i backtest, senza imbrogliare.





Caratteristiche principali:

Molto facile da usare: installa su un solo grafico H1 e usa uno dei file di set forniti

Nessuna griglia/Nessuna Martingala/Nessuna gestione rischiosa del rischio

Estremamente stabile a lungo termine quando si utilizza il set completo di strategie

Facile da usare per le società immobiliari

Saldo minimo del conto: 150$ (utilizzare setfile "rischio estremamente basso" per conti inferiori a 300$)



Impostazione per il backtesting: (Si consiglia vivamente di utilizzare MT5 per il backtesting, poiché consentirà di eseguire tutti gli indici contemporaneamente per vedere la vera forza dell'EA.) Backtest MT4: A) assicurati di inserire i SIMBOLI CORRETTI per i 3 indici nei parametri (controlla la finestra MarketWatch per vedere i nomi effettivi degli indici) B) Seleziona il simbolo che vuoi sottoporre a backtest nel tester della strategia C) Imposta il drawdown massimo desiderato per strategia nei parametri o carica un file impostato qui (controlla lo screenshot qui per vedere il tutto insieme)

Impostazione per il trading in tempo reale: A) Carica l'EA su qualsiasi grafico H1 che desideri (EURUSD consigliato perché ha più tick). L'EA eseguirà automaticamente i 3 indici, indipendentemente dal grafico su cui lo esegui

B) IMPORTANTE: assicurati di inserire i SIMBOLI CORRETTI per i 3 indici nei parametri (controlla la finestra MarketWatch per vedere i nomi effettivi degli indici) (esempio qui ) C) Imposta il drawdown massimo desiderato per strategia nei parametri (o carica uno dei file impostati, disponibili qui )

IMPORTANTE: PERCHÉ AUTO_GMT FUNZIONI -> devi aggiungere l'URL " PERCHÉ AUTO_GMT FUNZIONI -> devi aggiungere l'URL " https://www.worldtimeserver.com/ " (rimuovi gli spazi!!) agli "URL consentiti" nel tuo terminale MT4/MT5 (strumenti -> opzioni -> consulenti esperti)







Parametri:



ShowInfoPanel -> visualizza il pannello informativo sul grafico

-> visualizza il pannello informativo sul grafico Regolazione per la dimensione dell'Infopanel -> in caso di display 4K, impostare il valore su "2"

-> in caso di display 4K, impostare il valore su "2" aggiorna il pannello informativo durante il test -> disabilitato per un backtesting più rapido

-> disabilitato per un backtesting più rapido Ora di stop del venerdì -> se non vuoi che le negoziazioni vengano sospese durante il fine settimana, imposta un valore compreso tra 0 e 23. (25 significa "disabilitato)

-> se non vuoi che le negoziazioni vengano sospese durante il fine settimana, imposta un valore compreso tra 0 e 23. (25 significa "disabilitato) SetSL_TP_After_Entry -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con SL e TP

-> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con SL e TP Utilizza Scadenza Virtuale -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con data di scadenza

-> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con data di scadenza BaseMagicNumber -> il numero magico di base che verrà utilizzato per tutte le strategie

-> il numero magico di base che verrà utilizzato per tutte le strategie Commento per le negoziazioni -> il commento da utilizzare per le negoziazioni

-> il commento da utilizzare per le negoziazioni Rimuovi suffisso commento -> rimuovi la parte che aggiunge ulteriori informazioni ai commenti (come 'US500_A')

-> rimuovi la parte che aggiunge ulteriori informazioni ai commenti (come 'US500_A') RunUS500 -> abilita la strategia per l'indice US500 (SP500)

-> abilita la strategia per l'indice US500 (SP500) US500_Symbol -> imposta il nome del simbolo per la coppia US500 (molto importante impostarlo correttamente!!)

-> imposta il nome del simbolo per la coppia US500 (molto importante impostarlo correttamente!!) US500_Strat1 -> abilita la strategia 1 per questa coppia

-> abilita la strategia 1 per questa coppia US500_Strat2 -> abilita la strategia 2 per questa coppia

-> abilita la strategia 2 per questa coppia US500_Strat3 -> abilita la strategia 3 per questa coppia

-> abilita la strategia 3 per questa coppia Valore in $ di 1 unità mossa -> il valore predefinito è "0" (automatico). Cambialo solo se la dimensione del lotto è troppo alta. Chiedimi istruzioni

-> il valore predefinito è "0" (automatico). Cambialo solo se la dimensione del lotto è troppo alta. Chiedimi istruzioni US500_MaxSpread -> spread massimo consentito

-> spread massimo consentito US500_Randomization -> questo randomizzerà un po' le entrate, le uscite e i valori TrailingSL, in modo che più utenti sullo stesso broker avranno delle negoziazioni un po' diverse. Ottimo anche per le società di proprietà.

-> Stesse opzioni per US30 e NAS100 (USTECH)

EnableNFP_Filter -> attiva o disattiva il filtro NFP

-> attiva o disattiva il filtro NFP AutoGMT -> lascia che l'EA calcoli il corretto offset GMT per il tuo broker, in modo che l'ora di NFP sia corretta

-> lascia che l'EA calcoli il corretto offset GMT per il tuo broker, in modo che l'ora di NFP sia corretta GMT_OFFSET_Winter -> per impostare manualmente l'offset GMT nel periodo invernale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)

-> per impostare manualmente l'offset GMT nel periodo invernale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!) GMT_OFFSET_Summer -> per impostare manualmente l'offset GMT durante l'ora legale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)

-> per impostare manualmente l'offset GMT durante l'ora legale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!) NFP_CloseOpenTrades -> forza l'EA a chiudere tutte le negoziazioni aperte quando inizia NFP (X minuti prima di NFP)

-> forza l'EA a chiudere tutte le negoziazioni aperte quando inizia NFP (X minuti prima di NFP) NFP_ClosePendingOrders -> forza l'EA a eliminare tutti gli ordini in sospeso quando inizia NFP (X minuti prima di NFP)

-> forza l'EA a eliminare tutti gli ordini in sospeso quando inizia NFP (X minuti prima di NFP) NFP_MinutesBefore -> quanti minuti prima dell'evento NFP, chiudere le negoziazioni e gli ordini in sospeso

-> quanti minuti prima dell'evento NFP, chiudere le negoziazioni e gli ordini in sospeso NFP_MinutesAfter -> quanti minuti dopo l'evento NFP, prima che l'EA riprenda a fare trading

-> quanti minuti dopo l'evento NFP, prima che l'EA riprenda a fare trading IMPOSTAZIONI UNICHE DI TRADE PROPIRM -> qui puoi modificare manualmente l'ingresso e l'uscita delle negoziazioni, per renderle diverse rispetto agli altri utenti dell'EA (per le società di proprietà)

-> qui puoi modificare manualmente l'ingresso e l'uscita delle negoziazioni, per renderle diverse rispetto agli altri utenti dell'EA (per le società di proprietà) Metodo di calcolo della dimensione del lotto -> qui si determina come deve essere calcolata la dimensione del lotto: dimensione del lotto fissa, rischio massimo per strategia o LotsizeStep

-> qui si determina come deve essere calcolata la dimensione del lotto: dimensione del lotto fissa, rischio massimo per strategia o LotsizeStep Startlots -> imposta il valore per la dimensione del lotto fissa, quando si sceglie tale opzione. Questo parametro verrà utilizzato come "dimensione del lotto minima" quando si utilizza una qualsiasi delle altre 2 opzioni per il calcolo della dimensione del lotto

-> imposta il valore per la dimensione del lotto fissa, quando si sceglie tale opzione. Questo parametro verrà utilizzato come "dimensione del lotto minima" quando si utilizza una qualsiasi delle altre 2 opzioni per il calcolo della dimensione del lotto Rischio massimo per strategia -> Il drawdown totale massimo consentito preferito (in %) per ogni strategia. L'EA determinerà quindi la dimensione del lotto in base al DD massimo storico di quella strategia

-> Il drawdown totale massimo consentito preferito (in %) per ogni strategia. L'EA determinerà quindi la dimensione del lotto in base al DD massimo storico di quella strategia LotsizeStep -> imposta il valore del passo per cui l'EA dovrebbe aumentare la dimensione del lotto da 0,01 a 0,02 lotti

-> imposta il valore del passo per cui l'EA dovrebbe aumentare la dimensione del lotto da 0,01 a 0,02 lotti Imposta Max Daily Drawdown -> Qui puoi impostare un drawdown giornaliero massimo consentito (in %). Se viene raggiunto, l'EA chiuderà tutte le negoziazioni e gli ordini in sospeso e attenderà il giorno successivo. Questo è utile per le società di proprietà

-> Qui puoi impostare un drawdown giornaliero massimo consentito (in %). Se viene raggiunto, l'EA chiuderà tutte le negoziazioni e gli ordini in sospeso e attenderà il giorno successivo. Questo è utile per le società di proprietà Utilizzare il patrimonio netto anziché il saldo -> utilizzare il patrimonio netto del conto per calcolare tutti i valori delle dimensioni del lotto

-> utilizzare il patrimonio netto del conto per calcolare tutti i valori delle dimensioni del lotto OnlyUp -> questo impedirà che la dimensione del lotto diminuisca dopo le perdite (recupero più aggressivo ma più rapido dopo le perdite)

-> questo impedirà che la dimensione del lotto diminuisca dopo le perdite (recupero più aggressivo ma più rapido dopo le perdite) Orari di negoziazione -> qui puoi impostare gli orari entro i quali l'EA dovrebbe negoziare





