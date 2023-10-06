Most visited level PRO
- Indicateurs
- Ivan Stefanov
- Version: 1.10
- Mise à jour: 24 décembre 2025
Cet indicateur est basé sur l'expérience pratique.
Insérez la date/heure de votre top/bottom.
Il calcule le niveau le plus visité depuis le haut/bas jusqu'au moment présent.
Il se met à jour automatiquement à chaque nouvelle bougie.
Vous pouvez utiliser simultanément plusieurs indicateurs pour différentes tendances et différents délais.
La longueur est toujours tracée depuis le début de la période jusqu'à aujourd'hui.
Un outil PRO utile.
good idea and precision according to one's trading methods.