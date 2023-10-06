Most visited level PRO

5
Este indicador baseia-se na experiência prática. 


Insira a data/hora do seu topo/base.

Calcula o nível mais visitado desde o topo/base até ao momento atual.

Actualiza-se automaticamente a cada nova vela.
Pode utilizar simultaneamente vários indicadores para diferentes tendências e períodos de tempo.

O comprimento é sempre traçado desde o início do seu período até ao presente.

Ferramenta PRO útil.
Comentários 2
smso9466eiou
162
smso9466eiou 2025.12.24 16:13 
 

good idea and precision according to one's trading methods.

tito_xs
248
tito_xs 2024.09.29 03:45 
 

I like the idea. Clean and powerful tool. Thanks.

Produtos recomendados
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indicadores
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicadores
O Pivot Point Fibo RSJ é um indicador que traça as linhas de suporte e resistência do dia usando as proporções   de Fibonacci. Este indicador espetacular cria até 7 níveis de suporte e resistência por meio do Pivot Point usando proporções de Fibonacci. É fantástico como os preços respeitam cada nível deste suporte e resistência, onde é possível perceber possíveis pontos de entrada / saída de uma operação. Recursos Até 7 níveis de suporte e 7 níveis de resistência Defina as cores dos níveis indi
FREE
Magneto Breakdown
Vladimir Blednov
5 (1)
Indicadores
Полная версия индикатора находится здесь . Индикатор предназначен для торговли внутри дня. Строит канал по пробою крайних уровней которого вы можете открывать ордер на покупку или продажу. Во флетовом рынке работа ведётся на отбой от этих уровней. Для фильтрации входов используется цветная гибридная скользящая средняя. Настройки по умолчанию предназначены для терминального времени GMT +3 (подходит для большинства брокеров) и для терминалов с пятизначными котировками. Индикация канала и уровней A
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicadores
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicadores
Wave Reversal Indicator - determina a direção e as reversões de preço em torno da linha de equilíbrio. O indicador mostra os movimentos das ondas e os picos de tendência. Dá recomendações sobre onde seguir o trader, ajuda a seguir a estratégia de trading. É um complemento a uma estratégia intradiária ou de médio prazo. Quase todos os parâmetros são selecionados para cada intervalo de tempo e mudam automaticamente; Prazos ideais para utilizar M5, M15, M30, H1, H4. Funciona em vários instrumentos
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indicadores
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
MASi Wave Histogram
Aleksey Terentev
5 (1)
Indicadores
This is an implementation of the market cycle indicator described by Raghee Horner in the book "Forex Trading for Maximum Profit" . The current state of the market can be determined by analyzing the inclination angle of the exponential moving average (EMA) running on a period of 34 bars. If the EMA inclination is defined as the direction of the hour hand on the dial from 12 to 2 hours, then an uptrend is considered to be present; from 2 to 4 hours, the market consolidates; from 4 to 6 hours, a d
FREE
Multi Divergence Indicator MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Multi Divergence Indicator for MT4 - User Guide Introduction Overview of the Multi Divergence Indicator and its capabilities in identifying divergences across multiple indicators. Importance of divergence detection in enhancing trading strategies and decision-making. List of Indicators RSI CCI MACD STOCHASTIC AWSOME MFI ACCELERATOR OSMA MOMENTUM WPR( Williams %R) RVI Indicator Features Indicator Selection:  How to enable/disable specific indicators (RSI, CCI, MACD, etc.) for divergence detectio
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicadores
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicadores
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
RedeeCash TimeZones
Patrick Odonnell Ingle
Indicadores
Este indicador mostrará os pregões ativos e inativos, bem como definirá variáveis globais como se o pregão está ativo (1) ou inativo (0). Usando a função de biblioteca iCustom, você pode invocar este indicador de um Expert Advisor ou Script, da seguinte forma: // Invocar indicador personalizado iCustom ( Symbol (), PERIOD_D1 , "Market/RedeeCash_TimeZone" , 0 , 0 ,Blue,Red); // obter os valores das variáveis globais double NewYorkSessionIsActive = GlobalVariableGet ( "TZ-NewYork" ); double London
FREE
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Indicadores
Você está cansado de desenhar manualmente os níveis de Fibonacci em seus gráficos? Você está procurando uma maneira conveniente e eficiente de identificar os principais níveis de suporte e resistência em sua negociação? Não procure mais!   Apresentando o DrawFib Pro, o melhor indicador do MetaTrader 4 que faz   níveis   automáticos de fibonacci       desenhando em seus gráficos e fornece alertas oportunos quando esses níveis são violados. Com o DrawFib Pro, você pode aprimorar suas estratégias d
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indicadores
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
Lisek Waves
Darius Hans Lischka
4 (1)
Indicadores
Search for an entry with low risk for trading by Lisek Waves Indicator. Using Lisek Waves Indicator can improve your trading performance. In it’s simplest form, this trading tool make it easy to s earch for an entry with low risk   and to manage your trade and risk. Lisek Wave analysis is based on the notion that markets follow specific patterns called waves which are the result of a natural rhythm of crowd psychology that exists in all markets. You can avoid the loss from taking trades that are
FREE
Squeeze Box
Sinan Durkan
Indicadores
**Squeeze Box Indicator**   Squeeze Box  is a powerful technical analysis indicator developed for the MetaTrader 4 platform, designed to support day trading strategies. This indicator analyzes market movements to detect bullish and bearish breakout signals, enabling traders to capture trends early. With its customizable features and user-friendly interface, it is ideal for both novice and experienced traders. ### Features and Functions - **Bullish and Bearish Signals**: Identifies market break
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Visão Geral do Indicador Aroon Classic O indicador Aroon Classic é uma ferramenta técnica que identifica quantitativamente o surgimento e a persistência de tendências em um gráfico. Ele utiliza duas linhas — “Aroon Up” e “Aroon Down” — para mostrar a força da tendência e os pontos de reversão em uma faixa de 0 a 100. Um valor alto de Aroon Up indica uma tendência de alta forte, enquanto um valor alto de Aroon Down indica uma tendência de baixa forte. Principais Características Distingue visualme
FREE
LineBreakMT4
Nattadecha Tangpakinwat
Indicadores
Key Features: Type of Indicator: Line Break Chart Indicator Usage: Identifying trend reversals and potential market turning points. Input Parameters: The primary input parameter is 'Lines_Break,' which represents the number of lines the price needs to move to create a new line in the opposite direction. How it works: The indicator draws green and red histogram bars to represent the line break chart. Green bars indicate an upward trend, and red bars indicate a downward trend. The indicator calcul
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Line Heiken Ashi
Andrei Gerasimenko
3.4 (5)
Indicadores
This is an unconventional version of the Heiken Ashi Smoothed indicator implemented as lines rather than a histogram. Unlike a usual histogram, the indicator draws the readings of the two moving averages in the form of colored lines. Example If the candle crosses two indicator lines upwards, a trend is assumed to be changing from bearish to bullish. If the candle crosses two indicator lines downwards, a trend is assumed to be changing from bullish to bearish. The indicator is good at displaying
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicadores
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Esse indicador acompanha a tendência do mercado com uma confiabilidade incomparável, ignorando flutuações repentinas e ruídos do mercado. Ele foi projetado para negociar gráficos intradiários e pequenos prazos. Sua proporção de vitórias é de cerca de 85%. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Localizar situações de sobrevenda / sobrecompra Desfrute de negociações sem ruído o tempo todo Evite ser chicote
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Mais do autor
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador identifica com precisão as divergências altistas e baixistas entre os movimentos de preço e o histograma MACD, usando períodos de Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 5 (rápido), 34 (lento) e um período de linha de sinal de 5. O indicador destaca os pontos onde o momentum enfraquece, sinalizando possíveis reversões de tendência. Regras para identificação correta de divergências: A divergência altista é válida quando o preço forma mínimas mais baixas e o histograma MACD simultaneame
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador é uma ferramenta interativa de marcação das Ondas de Elliott para MetaTrader 4 e 5. Ele permite que o usuário coloque manualmente rótulos de ondas diretamente no gráfico, selecionando o tamanho do rótulo, a cor e o tipo de onda (correções ABC, impulsos de cinco ondas ou estruturas WXY) a partir de um menu no próprio gráfico. Com um único clique no gráfico, o indicador posiciona sequencialmente os rótulos de ondas apropriados no preço e no tempo escolhidos, ajudando os traders a vi
FREE
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicadores
O indicador mede o desequilíbrio entre os touros e os ursos durante um período escolhido e mostra uma linha reta entre os dois pontos. Se os touros tiverem mais volume do que os ursos, a linha fica verde.  Se os ursos tiverem mais volume, a linha fica vermelha. A linha também mostra a diferença percentual no volume. O indicador mostra os mesmos dados numa janela separada. Também é possível ver o volume dividido. O indicador tem dois modos. Para este efeito, existe um botão no canto superio
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
2 SNAKES é um sistema de escalpelamento de primeira classe. Como as entradas são bastante precisas, é provável que você se torne viciado nesse sistema muito rapidamente.  Você tem 2 cobras. Quando você vê uma vela acima ou abaixo delas que não as toca, esse é o seu sinal de escalpelamento. Se você usar um período de tempo maior, o scalping pode se tornar um acompanhamento de tendência. As snakes são calculadas precisamente em relação ao estado atual do mercado. Elas NÃO SÃO médias móveis.
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador é uma ferramenta interativa de marcação das Ondas de Elliott para MetaTrader 4 e 5. Ele permite que o usuário coloque manualmente rótulos de ondas diretamente no gráfico, selecionando o tamanho do rótulo, a cor e o tipo de onda (correções ABC, impulsos de cinco ondas ou estruturas WXY) a partir de um menu no próprio gráfico. Com um único clique no gráfico, o indicador posiciona sequencialmente os rótulos de ondas apropriados no preço e no tempo escolhidos, ajudando os traders a vi
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
O indicador analisa o volume a partir de qualquer ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Linhas principais do Meravith: Linha de exaustão de volume altista – serve como alvo. Linha de exaustão de volume baixista – serve como alvo. Linha de tendência – indica a tendência do mercado. A cor muda conforme o mercado esteja em alta ou em baixa e serve como suporte de tendência. Como usar: dê um clique duplo na linha vertical roxa e mova-a para a posição desejada. Você pode
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Níveis lendários de William Gann em um indicador MT5 totalmente automatizado. O GANN Master identifica zonas-chave onde o preço tem maior probabilidade de reverter ou continuar sua tendência, com base em dados diários, semanais e mensais. Recursos principais: Botões de período com um clique: clique em Daily, Weekly ou Monthly para traçar instantaneamente as zonas do dia, da semana ou do mês atuais Modos Automático e Manual • Automático: o GANN Master calcula todos os níveis para você, sem neces
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
O SENSE é um sistema automatizado que combina métodos GANN selecionados com cálculos fractais. O sistema diz-nos onde abrir e fechar as transacções. Já não precisa de perder tempo com cálculos complexos - o SENSE faz tudo por si. Basta instalar o indicador. Princípios básicos: O mercado está em alta quando o preço está acima das linhas brancas Comprar acima das linhas brancas, parar abaixo As linhas verdes são objectivos de subida O mercado está em baixa quando o preço está abaixo das linhas
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels é um indicador de trading fácil de usar que fornece sinais claros de compra e venda juntamente com níveis de preço dinâmicos, ajudando os traders a planearem as suas entradas e saídas com mais confiança. A ferramenta é altamente flexível – pode ser usada como estratégia independente ou integrada em qualquer sistema de trading existente. Funciona em todos os prazos temporais e em todos os mercados : Forex, Ouro, Índices, Criptomoedas ou Ações. Balance Levels adapta-se a todos os es
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Este indicador separa efetivamente o volume de ticks no mercado forex em categorias de alta e de baixa. Além disso, ele fornece a funcionalidade para calcular e exibir a soma dos volumes de ticks de alta e de baixa para qualquer período selecionado de sua escolha. Pode ajustar facilmente o período movendo as duas linhas azuis no gráfico, permitindo uma análise de volume personalizável e precisa, adaptada às suas necessidades de negociação. Se achar útil, as suas opiniões serão apreciadas! B
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicadores
ENIGMERA: O núcleo do mercado Importante: A demonstração do MQL5.com funciona no Strategy Tester e pode não refletir completamente a funcionalidade do Enigmera. Verifique a descrição, as capturas de tela e o vídeo para mais detalhes. Fique à vontade para me enviar uma mensagem com qualquer dúvida! O código do indicador foi completamente reescrito. A versão 3.0 adiciona novas funcionalidades e corrige erros acumulados desde o início do indicador. Introdução Este indicador e sistema de negociação
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador LEVELSS mostra: - Zona diária de alta e de baixa. É visível todos os dias das 00:00 às 23:59.  - A zona semanal de alta e baixa. É visível de segunda-feira 0:00 a sexta-feira 23:59 todas as semanas. - Canal especialmente calculado a partir de um período de tempo específico que é exibido em todos os outros períodos de tempo. Por defeito, este é o período de 4 horas que pode ser alterado para qualquer outro período de tempo que deseje negociar. É calculado sem parar. No canto superi
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Os alvos precisos de GANN são calculados com base em seus métodos testados pelo tempo e apresentados bem à sua frente. Esta ferramenta foi projetada para tornar a negociação mais fácil e intuitiva. Ao mover a linha branca para cima ou a linha verde para baixo, você verá imediatamente por que as técnicas de GANN continuam a ser influentes no mundo do trading. As estratégias de GANN se concentram em prever movimentos de mercado com alta precisão, e esta ferramenta traz esse poder para suas mãos
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicadores
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador FIFTY agora está disponível em uma versão automatizada, eliminando a necessidade de desenhar os níveis manualmente. Esta versão traça automaticamente os níveis diários, semanais, mensais e anuais no gráfico, garantindo precisão e economizando tempo. Além disso, há botões para alternar a visibilidade desses níveis, permitindo total personalização. Para aqueles que preferem, a versão gratuita do indicador continua disponível e totalmente funcional, permitindo que os traders escolham en
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Horizont
Ivan Stefanov
Indicadores
Horizont é um sistema de trading que fornece uma configuração completa de negociação: ponto de entrada, alvo 1, alvo 2 e stop loss, tudo calculado automaticamente. O sistema identifica automaticamente os topos e fundos do mercado e os conecta para definir a tendência atual. Você seleciona qual tendência negociar e o Horizont gera os níveis correspondentes de entrada, alvos e stop. O sistema inclui gestão automática de risco. Ele verifica o saldo da sua conta, calcula o risco e sugere o tamanho d
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicadores
ENIGMERA: O núcleo do mercado (Este é um indicador manual e contém funções que podem não ser compatíveis com o ambiente atual de testes do MetaTrader) Introdução Este indicador e sistema de trading representam uma abordagem única aos mercados financeiros. ENIGMERA utiliza ciclos fractais para calcular com precisão os níveis de suporte e resistência. Mostra a fase autêntica de acumulação e fornece direção e objetivos. É um sistema que funciona tanto em tendência quanto em correção. Como funciona
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
O indicador destaca as zonas onde há declaração de interesse no mercado e, em seguida, mostra a zona de acumulação de ordens . Ele funciona como um livro de ofertas em escala ampliada . Este é o indicador para o dinheiro grande . Seu desempenho é excepcional. Qualquer interesse que existir no mercado, você verá com clareza . (Esta é uma versão totalmente reescrita e automatizada — não é mais necessário fazer análise manual .) A Velocidade de Transação é um indicador de conceito novo que mostra o
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Um dos poucos indicadores que calcula níveis exclusivamente com base no preço. O indicador não é afetado por timeframes, tendências ou ciclos de mercado. Um dos indicadores mais lógicos já criados. O indicador FIFTY agora está disponível em uma versão automatizada, eliminando a necessidade de desenhar níveis manualmente. Esta versão traça automaticamente os níveis diários, semanais, mensais e anuais no gráfico, garantindo precisão e economia de tempo. Além disso, botões estão disponíveis para al
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
SPEKULATOR é um sistema de trading manual e um indicador que ajuda você a identificar zonas-chave de suporte e a direção do mercado. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta. Você escolhe qualquer topo (TOP) e fundo (BOTTOM) no gráfico, e o indicador desenha: Uma zona de suporte para a sua tendência. Para uma tendência de alta, aparece uma zona verde; para uma tendência de baixa, uma zona vermelha. A sensibilidade da zona de suporte pode ser ajustada nas configurações do in
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicadores
Time Zones Fifty O indicador resolve um problema fundamental: Como devemos contar o tempo? Quais zonas usar, como e por quê? Ele é totalmente baseado em lógica. Aplicação das zonas de tempo Para aplicar zonas de tempo precisamos de um ponto inicial. Esse ponto deve ser logicamente definido, não escolhido ao acaso. Alguns escolhem começar a partir de: o primeiro dia do ano, o primeiro dia do mês, o início de um trimestre ou de uma semana. Mas isso pressupõe que a atividade do mercado se repete ex
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicadores
O indicador Volume Equilibrium mostra os níveis onde o volume de compra é igual ao volume de venda. Ele pode calcular esses níveis para cada dia, semana, mês e ano. Quando o preço está acima da linha, isso significa que o volume está do lado dos compradores e o mercado está em tendência de alta. Quando o preço está abaixo da linha, isso significa que o volume está do lado dos vendedores e o mercado está em tendência de baixa. O indicador utiliza o algoritmo do indicador “Meravith” para calcular
Filtro:
smso9466eiou
162
smso9466eiou 2025.12.24 16:13 
 

good idea and precision according to one's trading methods.

tito_xs
248
tito_xs 2024.09.29 03:45 
 

I like the idea. Clean and powerful tool. Thanks.

Responder ao comentário