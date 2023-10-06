Most visited level PRO
- Indicadores
- Ivan Stefanov
- Versão: 1.10
- Atualizado: 24 dezembro 2025
Este indicador baseia-se na experiência prática.
Insira a data/hora do seu topo/base.
Calcula o nível mais visitado desde o topo/base até ao momento atual.
Actualiza-se automaticamente a cada nova vela.
Pode utilizar simultaneamente vários indicadores para diferentes tendências e períodos de tempo.
O comprimento é sempre traçado desde o início do seu período até ao presente.
Ferramenta PRO útil.
good idea and precision according to one's trading methods.