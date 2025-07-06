MACD divergency
- Indicatori
- Ivan Stefanov
- Versione: 1.0
Questo indicatore identifica con precisione le divergenze rialziste e ribassiste tra i movimenti di prezzo e l’istogramma MACD, utilizzando medie mobili esponenziali (EMA) con periodi di 5 (veloce) e 34 (lenta) e una linea di segnale con periodo 5. L’indicatore mette in evidenza i punti in cui il momentum si indebolisce, segnalando possibili inversioni di trend.
Regole per la corretta identificazione delle divergenze
-
La divergenza rialzista è valida quando il prezzo forma massimi crescenti e l’istogramma MACD contemporaneamente forma minimi crescenti al di sopra della linea zero.
-
La divergenza ribassista è valida quando il prezzo forma massimi più alti e l’istogramma MACD contemporaneamente forma massimi più bassi al di sotto della linea zero.
-
I segnali di divergenza sono invalidi se gli estremi dell’istogramma e quelli del prezzo non sono allineati dallo stesso lato della linea zero, poiché ciò può portare a segnali falsi.
Questo approccio rappresenta il metodo più accurato e affidabile per applicare l’analisi delle divergenze MACD.
Caratteristiche dell’indicatore
-
Segna chiaramente le divergenze rialziste e ribassiste confermate.
-
Rispetto rigoroso delle regole di validazione delle divergenze MACD per una maggiore affidabilità.
-
Informazioni aggiuntive: l’indicatore è fornito come file EX5 compilato per MetaTrader 5. Non richiede librerie esterne né file DLL. Si consiglia ai trader di utilizzare questo strumento in combinazione con la propria strategia di trading complessiva. Testate sempre accuratamente su un conto demo prima di operare in reale. Questo indicatore non garantisce profitti e serve come supporto analitico per identificare divergenze MACD genuine.
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.