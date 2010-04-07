Balance Levels

Balance Levels è un indicatore di trading facile da usare che fornisce chiari segnali di acquisto e vendita insieme a livelli di prezzo dinamici, aiutando i trader a pianificare ingressi e uscite con maggiore sicurezza.

Lo strumento è molto flessibile – può essere utilizzato come strategia autonoma oppure integrato in qualsiasi sistema di trading esistente. Funziona su tutti i timeframe e su tutti i mercati: Forex, Oro, Indici, Criptovalute o Azioni.

Balance Levels si adatta a ogni stile di trading – dallo scalping e dal day trading, allo swing trading e persino agli investimenti di lungo periodo. Con i suoi segnali visivi e le zone di equilibrio, l’indicatore rende il grafico più chiaro ed elimina il “rumore” superfluo.

Dopo l’acquisto riceverai una guida e materiali extra che ti aiuteranno a sfruttare al massimo lo strumento e ad integrarlo con successo nel tuo stile di trading.

Che tu sia un principiante o un trader esperto, Balance Levels è una soluzione pratica e a basso costo che può migliorare il tuo processo decisionale sui mercati.

Scarica la versione demo gratuita e prova Balance Levels sui tuoi grafici prima di acquistarlo – scopri come si adatta al tuo stile e alle tue strategie di trading.


Prodotti consigliati
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicatori
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicatori
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indicatori
Il nostro indicatore Basic Support and Resistance è la soluzione necessaria per aumentare l'analisi tecnica.Questo indicatore consente di proiettare i livelli di supporto e resistenza sul grafico/ MT5 gratuita Funzionalità Integrazione dei livelli di Fibonacci: Con la possibilità di visualizzare i livelli di Fibonacci insieme a livelli di supporto e resistenza, il nostro indicatore ti dà una visione ancora più profonda del comportamento del mercato e delle possibili aree di inversione. Ottimi
Pattern Searching
Kourosh Hossein Davallou
Indicatori
Pattern Searching: Smart, Precise, & Customizable for MT4! Are you looking for a powerful tool to quickly and accurately identify trading patterns in Forex? This advanced indicator for MetaTrader 4 (MT4) is exactly what you need! Key Features That Will Amaze You: Automatic Classic Pattern Detection: This indicator automatically finds the closest classic Forex patterns for you. Whether you're looking for Smart Money Concepts (SMC) or NDS strategies, this tool covers it all!  * P
Three Black Crows pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Pattern 3 Corvi Neri" per MT4. - L'indicatore "Pattern 3 Corvi Neri" è molto potente per il trading di Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern ribassisti "3 Corvi Neri" sul grafico: segnale di freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed email. - È disponibile anche il suo indicatore rialzista "Pattern 3 Soldati Bianchi" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Pattern 3 Corvi Neri"
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicatori
Reversal Patterns Pro Reversal Patterns Pro is a Price Action (PA) analytical tool that scans the reversal patterns.  - Finds and marks the most dependable Japanese candlestick patterns in real-time. - Supports all time frames (Best for Scalping) - Doesn't repaint making it an exceptional indicator for Expert Advisors. Input parameters : - Support & Resistance Mode ( true or false ) for enabling advanced filtering - Donchian Period - RSI Period - RSI Oversold Level - RSI Overbought Level - Al
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Indicatori
Master Scalping M1 è un indicatore innovativo che utilizza un algoritmo per determinare il trend in modo rapido e preciso. L'indicatore calcola il tempo di apertura e chiusura delle posizioni, gli algoritmi dell'indicatore consentono di trovare i momenti ideali per entrare in un trade (acquistare o vendere un asset), il che aumenta il successo delle transazioni per la maggior parte dei trader. Vantaggi dell'indicatore: Facile da usare, non sovraccarica il grafico con informazioni inutili. Può es
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicatori
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indicatori
Laguerre SuperTrend Clouds adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the impro
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicatori
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.7 (10)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indicatori
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and several other patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced
Candles Indicator
Mikhail Gudyrin
Indicatori
A machine translation from the English product description was used. We apologize for possible imprecisions. È stata utilizzata una traduzione automatica dalla descrizione del prodotto in inglese. Ci scusiamo per eventuali imprecisioni. Un sistema di visualizzazione per i modelli di azione dei prezzi dei candelieri preferiti. Una volta collegato, l'indicatore segnerà automaticamente i modelli successivi sul grafico: Pinocchio bar  - un bar piccolo corpo con un lungo "naso", molto noto motivo inv
Lot Lines Calculator
Vyacheslav Ustinov
Indicatori
Most professional traders declare strict compliance with risk management. This simple tool allows quick calculation of trading lot size in accordance with the following basic risk management rules: The maximum allowable risk is set as a fixed percentage of the account deposit (for example, 1-2%). The risk is measured as a distance in points between the order opening level and the stop loss level. It is always difficult for beginners to calculate trade lot based on the risk value, so this indicat
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
PSI Position Smart Indicator
Damyan Malinov
Indicatori
NEW check the FULL Version Including the private ICT tools limited so far until the release of the full 2016 Mentorship Core Content to the public. Indicator type: Money Management Calculator; Forex Position Size Calculator; Fixed or ATR value for Stop Loss and Take Profit levels; Average Position Size Indicator (True Average Price); Acc ount Information; Stop-out Level, Margin and Risk Exposure Warning, Forex Sessions; Institutional Levels Grid; Major Highs and Lows, Detailed Account Report an
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Fibonacci Auto Drawing
Makarii Gubaydullin
Indicatori
Traccia automaticamente i livelli di Fibonacci, basati sui prezzi Massimo e Minimo del timeframe specificato Più barre   possono essere unite: ad esempio, puoi ottenere un Fibonacci basato sui Massimi e Minimi di 10 giorni Il mio   #1   Strumento : 66+ funzionalità, incluso questo indicatore  |   Contattami  per qualsiasi domanda  |    Versione MT5 Aiuta a identificare potenziali livelli di inversione; I pattern formati ai livelli di Fibonacci tendono a essere più forti; Riduce   notevolmente  
Protected highs lows and trend detected MT4
Minh Truong Pham
5 (2)
Indicatori
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure Shift (MSS) for reversals or a Break of Structure (BOS) for co
Position Finder
Subhajit Sur
Indicatori
The "POSITION FINDER " indicator visually combines custom Fibonacci retracement levels with a Relative Strength Index (RSI) overlay to highlight important price zones and momentum signals on the chart. It marks key support and resistance areas derived from recent highs and lows, and displays RSI values to help spot possible overbought and oversold conditions, along with buy and sell signals for easier market analysis The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1, M5 time fr
FREE
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Indicatori
Candle Pattern Finder Candle Pattern Finder is a powerful MT4 indicator designed to help traders easily detect key candlestick patterns in real-time. Whether you're trading trends, reversals, or consolidations, this tool highlights important price action signals directly on the chart — helping you make faster and more confident trading decisions. Detects popular candlestick patterns: Bullish/Bearish Engulfing Hammer & Inverted Hammer Shooting Star & Hanging Man Three White Soldiers Three Black
FREE
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star pattern" per MT4. - L'indicatore "Morning Star pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern rialzisti Morning Star sul grafico: segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - È disponibile anche il suo fratello, l'indicatore ribassista "Evening Star pattern" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Morning S
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicatori
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicatori
Gold Stuff è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Su di esso l'indicatore funziona in modo completamente automatico Expert Advisor EA Gold Stuff. Lo trovi nel mio profilo. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scriv
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Altri dall’autore
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (3)
Indicatori
L'indicatore misura lo squilibrio tra tori e orsi in un periodo scelto e mostra una linea retta tra i due punti. Se i tori hanno più volume degli orsi, la linea diventa verde.  Se gli orsi hanno più volume, la linea diventa rossa. La linea mostra anche la differenza percentuale di volume. L'indicatore mostra gli stessi dati in una finestra separata. È possibile vedere anche il volume diviso. L'indicatore ha due modalità. A tale scopo, in alto a sinistra è presente un pulsante che,  - se n
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Meravith
Ivan Stefanov
Indicatori
L'indicatore analizza il volume da ogni punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. È composto da tre linee: Linea di esaurimento del volume rialzista Linea di esaurimento del volume ribassista Una linea che indica la tendenza del mercato. Questa linea cambia colore per riflettere se il mercato è rialzista o ribassista. Puoi analizzare il mercato da qualsiasi punto di partenza tu scelga. Una volta che una linea di esaurimento del volume è raggiunta, identifica un nuovo
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
SENSE è un sistema automatizzato che combina metodi GANN selezionati con calcoli frattali. Il sistema ci dice dove aprire e chiudere le operazioni. Non è più necessario perdere tempo in calcoli complessi: SENSE fa tutto per voi. Basta installare l'indicatore. Principi di base: Il mercato è rialzista quando il prezzo è al di sopra delle linee bianche. Comprate sopra le linee bianche, fermatevi sotto Le linee verdi sono obiettivi al rialzo Il mercato è ribassista quando il prezzo è al di sott
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore LEVELSS mostra: - Zona rialzista e ribassista giornaliera. È visibile tutti i giorni dalle 00:00 alle 23:59.  - La zona rialzista e ribassista settimanale. È visibile da lunedì 0:00 a venerdì 23:59 ogni settimana. - Canale appositamente calcolato da un timeframe specifico che viene visualizzato su tutti gli altri timeframe. Per impostazione predefinita, si tratta del timeframe a 4 ore, che può essere modificato in qualsiasi altro timeframe si desideri operare. Viene calcolato senz
Naturu
Ivan Stefanov
Indicatori
“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo. Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta! Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom. Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla. Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente: Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
L’indicatore evidenzia le zone in cui viene dichiarato interesse sul mercato , per poi mostrare la zona di accumulo degli ordini . Funziona come un book degli ordini su larga scala . Questo è l’indicatore per i grandi capitali . Le sue prestazioni sono eccezionali. Qualsiasi interesse ci sia nel mercato, lo vedrai chiaramente . (Questa è una versione completamente riscritta e automatizzata – non è più necessaria un’analisi manuale.) La velocità di transazione è un indicatore concettualmente nuo
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande! Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore. Introduzione Questo indicatore e sistema di trading
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Introduzione Questo indicatore e sistema di trading rappresentano un approccio straordinario ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la fase autentica di accumulo e fornisce direzione e obiettivi: un sistema che funziona sia in trend sia in correzione. Come funziona Gran parte delle funzionalità dell’indicatore è controllata tramite pulsanti sul lato sinistro del grafico, perm
MACD divergency
Ivan Stefanov
Indicatori
Questo indicatore identifica con precisione le divergenze rialziste e ribassiste tra i movimenti di prezzo e l’istogramma MACD, utilizzando medie mobili esponenziali (EMA) con periodi di 5 (veloce) e 34 (lenta) e una linea di segnale con periodo 5. L’indicatore mette in evidenza i punti in cui il momentum si indebolisce, segnalando possibili inversioni di trend. Regole per la corretta identificazione delle divergenze La divergenza rialzista è valida quando il prezzo forma massimi crescenti e l’i
FREE
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Livelli leggendari di William Gann in un indicatore MT5 completamente automatizzato. GANN Master individua le zone chiave in cui il prezzo è più probabile che si inverta o continui il trend, basandosi sui dati Daily, Weekly e Monthly. Funzionalità principali Pulsanti a clic singolo per il periodo: clicca Daily, Weekly o Monthly per tracciare istantaneamente le zone relative al giorno, alla settimana o al mese correnti Modalità Automatica e Manuale • Automatica: GANN Master calcola tutti i livell
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
SPEKULATOR è un sistema di trading manuale e un indicatore che ti aiuta a identificare le zone di supporto chiave e la direzione del mercato. Padroneggia il mercato con una strategia semplice e una saggezza nascosta. Selezioni un qualsiasi TOP e BOTTOM nel grafico, e l'indicatore disegna: Una zona di supporto per il tuo trend. Per una tendenza rialzista, appare una zona verde; per una tendenza ribassista, una zona rossa. La sensibilità della zona di supporto può essere regolata nelle impostazion
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore FIFTY è ora disponibile in una versione automatizzata, eliminando la necessità di tracciare manualmente i livelli. Questa versione disegna automaticamente i livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali sul grafico, garantendo precisione e risparmiando tempo. Inoltre, sono presenti pulsanti per attivare o disattivare la visibilità di questi livelli, offrendo una personalizzazione completa. Per chi lo preferisce, la versione gratuita dell'indicatore rimane disponibile e complet
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Questo indicatore separa efficacemente il volume dei tick nel mercato forex in categorie rialziste e ribassiste. Inoltre, fornisce la funzionalità di calcolare e visualizzare la somma dei volumi dei tick rialzisti e ribassisti per qualsiasi periodo selezionato a scelta. È possibile regolare facilmente il periodo spostando le due linee blu sul grafico, consentendo un'analisi dei volumi personalizzabile e precisa, adatta alle proprie esigenze di trading. Se lo trovate utile, le vostre recensio
FREE
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Questo indicatore si basa sull'esperienza pratica.  Inserite la data/ora del vostro top/bottom. Calcola il livello più visitato dal top/bottom fino al momento attuale. Si aggiorna automaticamente a ogni nuova candela. È possibile utilizzare contemporaneamente più indicatori per diversi trend e timeframe. La lunghezza è sempre tracciata dall'inizio del periodo fino al presente. Utile strumento PRO.
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
2 SNAKES è un sistema di scalping di prima classe. Poiché gli inserimenti sono piuttosto precisi, è probabile che diventiate dipendenti da questo sistema molto rapidamente.  Avete 2 serpenti. Quando vedete una candela al di sopra o al di sotto di esse che non le tocca, questo è il vostro segnale di scalping. Se si utilizza un time frame più ampio, lo scalping può diventare trend following. Le serpentine sono calcolate con precisione in relazione allo stato attuale del mercato. NON SONO me
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Gli obiettivi precisi di GANN sono calcolati secondo i suoi metodi collaudati e presentati chiaramente davanti a te. Questo strumento è progettato per rendere il trading più fluido e intuitivo. Spostando la linea bianca verso l'alto o quella verde verso il basso, capirai subito perché le tecniche di GANN rimangono influenti nel mondo del trading. Le strategie di GANN si concentrano sulla previsione dei movimenti di mercato con grande precisione, e questo strumento porta quel potere a portata di
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicatori
“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo. Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta! Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom. Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla. Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente: Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l’
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Uno dei pochi indicatori che calcola i livelli esclusivamente in base al prezzo. L’indicatore non è influenzato dai timeframe, dai trend o dai cicli di mercato. Uno degli indicatori più logici mai creati. L’indicatore FIFTY è ora disponibile in una versione automatica, che elimina la necessità di tracciare manualmente i livelli. Questa versione disegna automaticamente sul grafico i livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali, garantendo precisione e risparmio di tempo. Inoltre, sono pres
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
L’indicatore analizza il volume da qualsiasi punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. Linee principali di Meravith: Linea di esaurimento del volume rialzista – funge da obiettivo. Linea di esaurimento del volume ribassista – funge da obiettivo. Linea di tendenza – indica la tendenza del mercato. Cambia colore a seconda che il mercato sia rialzista o ribassista e funge da supporto di tendenza. Come utilizzarlo: fai doppio clic sulla linea verticale viola e spostala ne
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicatori
Time Zones Fifty L’indicatore risolve un problema fondamentale: Come dobbiamo contare il tempo? Quali zone usare, come e perché? È basato interamente sulla logica. Applicazione delle zone temporali Per applicare le zone temporali serve un punto di partenza. Questo punto deve essere definito logicamente, non scelto a caso. Alcuni scelgono di iniziare da: il primo giorno dell’anno, il primo giorno del mese, l’inizio di un trimestre o di una settimana. Ma ciò presuppone che l’attività del mercato s
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione