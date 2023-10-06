Most visited level PRO

Dieser Indikator beruht auf praktischen Erfahrungen.









Geben Sie das Datum/die Uhrzeit Ihres Top/Bottom ein.





Er berechnet das meistbesuchte Niveau von Top/Bottom bis zum aktuellen Moment.





Er aktualisiert sich automatisch mit jeder neuen Kerze.

Sie können gleichzeitig mehrere Indikatoren für verschiedene Trends und Zeitrahmen verwenden.





Die Länge wird immer vom Beginn der Periode bis zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt.





Nützliches PRO-Tool.