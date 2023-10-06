Most visited level PRO

5
Dieser Indikator beruht auf praktischen Erfahrungen. 


Geben Sie das Datum/die Uhrzeit Ihres Top/Bottom ein.

Er berechnet das meistbesuchte Niveau von Top/Bottom bis zum aktuellen Moment.

Er aktualisiert sich automatisch mit jeder neuen Kerze.
Sie können gleichzeitig mehrere Indikatoren für verschiedene Trends und Zeitrahmen verwenden.

Die Länge wird immer vom Beginn der Periode bis zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt.

Nützliches PRO-Tool.
Bewertungen 2
smso9466eiou
162
smso9466eiou 2025.12.24 16:13 
 

good idea and precision according to one's trading methods.

tito_xs
248
tito_xs 2024.09.29 03:45 
 

I like the idea. Clean and powerful tool. Thanks.

