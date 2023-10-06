Most visited level PRO
- Indicadores
- Ivan Stefanov
- Versión: 1.10
- Actualizado: 24 diciembre 2025
Este indicador se basa en la experiencia práctica.
Introduce la fecha/hora de tu top/bottom.
Calcula el nivel más visitado desde el top/bottom hasta el momento actual.
Se actualiza automáticamente con cada nueva vela.
Puede utilizar simultáneamente varios indicadores para diferentes tendencias y plazos.
La duración se traza siempre desde el inicio del periodo hasta el momento actual.
Útil herramienta PRO.
good idea and precision according to one's trading methods.