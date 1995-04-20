Elliott Wave Labeler MT4
- Indicatori
- Ivan Stefanov
- Versione: 1.0
Questo indicatore è uno strumento interattivo di etichettatura delle Onde di Elliott per MetaTrader 4 e 5.
Consente all’utente di posizionare manualmente le etichette delle onde direttamente sul grafico, selezionando la dimensione dell’etichetta, il colore e il tipo di onda (correzioni ABC, impulsi a 5 onde o strutture WXY) da un menu sul grafico.
Con un solo clic sul grafico, l’indicatore posiziona in modo sequenziale le etichette delle onde appropriate nel prezzo e nel tempo scelti, aiutando i trader a visualizzare e organizzare le strutture delle Onde di Elliott.
Valutalo se ti piace!