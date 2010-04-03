Meravith MT5
- Indicatori
- Ivan Stefanov
- Versione: 2.21
- Aggiornato: 22 settembre 2025
- Attivazioni: 10
L’indicatore analizza il volume da qualsiasi punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume.
Linee principali di Meravith:
-
Linea di esaurimento del volume rialzista – funge da obiettivo.
-
Linea di esaurimento del volume ribassista – funge da obiettivo.
-
Linea di tendenza – indica la tendenza del mercato. Cambia colore a seconda che il mercato sia rialzista o ribassista e funge da supporto di tendenza.
Come utilizzarlo: fai doppio clic sulla linea verticale viola e spostala nella posizione desiderata.
Puoi analizzare qualsiasi cosa – trend e correzioni. Sposta l’indicatore verso l’alto, il basso o in qualsiasi punto del mercato che ritieni importante. Un buon approccio è posizionare Meravith in un’area in cui il mercato rimane tra le linee di esaurimento; in questo modo avrai obiettivi chiari da perseguire.
Se le linee di esaurimento iniziali vengono rotte, ne compariranno di nuove, creando canali aggiuntivi da tradare.
Quando viene raggiunto un livello di esaurimento, puoi riposizionare l’indicatore o passare a un altro timeframe per individuare nuovi livelli di esaurimento.
Maggiore è la distanza tra la linea di tendenza e una delle linee di esaurimento del volume, maggiore sarà il volume in quella direzione. La linea di tendenza può essere utilizzata come punto di apertura degli ordini, mentre le linee di esaurimento come livelli di take profit.
Meravith include pulsanti direttamente sul grafico, rendendo il lavoro molto più semplice e veloce – tutte le funzionalità principali possono essere attivate direttamente dal grafico. Ecco cosa fa ciascun pulsante:
-
DEV – Mostra una doppia deviazione dalla linea di supporto, che può fungere da livello di supporto aggiuntivo se all’interno del trend c’è un volume elevato.
-
95% – Disegna una curva che copre il 95% delle ultime 20 candele. Se il prezzo rompe questo livello, il movimento è considerato forte.
-
99% – Simile al 95%, ma copre il 99% delle ultime 20 candele. Una rottura oltre questa zona indica un movimento estremo.
-
CH – Mostra il canale di supporto completo per una migliore visualizzazione della struttura.
-
MID – Segna il punto medio (50%) dell’intero movimento, insieme ai livelli di 0% e 100%.
-
E – Passa tra la modalità Meravith e la modalità Enigmera. Questo dà accesso alle funzionalità di base di Enigmera.
-
Vd – Evidenzia le candele con una deviazione di volume insolitamente elevata rispetto alla media.
-
ON / OFF – Attiva o disattiva l’intero indicatore.
Raccomandazioni:
-
Coppie di valute: tutte le coppie, tutti i mercati
-
Timeframe: tutti i timeframe
-
Deposito minimo: nessun requisito
-
Tipo di conto: nessuna limitazione
-
Broker: nessuna limitazione
Prima di acquistare:
Questo prodotto può essere testato direttamente nel Tester di Strategie di MetaTrader.
Consiglio vivamente di esplorare come si comporta con i tuoi strumenti, timeframe e condizioni di mercato preferiti prima di prendere una decisione d’acquisto.
Domande o bisogno di chiarimenti?
Sentiti libero di inviarmi un messaggio privato qui su MQL5.
Sono disponibile per assisterti e fornirti una guida chiara, in modo che tu possa comprendere pienamente ciò che il prodotto offre.