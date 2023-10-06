Most visited level PRO
- Индикаторы
- Ivan Stefanov
- Версия: 1.10
- Обновлено: 24 декабря 2025
Этот индикатор основан на практическом опыте.
Вставьте дату/время вашего топ/боттома.
Рассчитывает наиболее посещаемый уровень от вершины/нижнего уровня до текущего момента.
Обновляется автоматически с каждой новой свечой.
Вы можете одновременно использовать несколько индикаторов для разных трендов и таймфреймов.
Длина всегда строится от начала вашего периода до настоящего момента.
Полезный PRO-инструмент.
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
good idea and precision according to one's trading methods.