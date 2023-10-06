Most visited level PRO

Этот индикатор основан на практическом опыте. 


Вставьте дату/время вашего топ/боттома.

Рассчитывает наиболее посещаемый уровень от вершины/нижнего уровня до текущего момента.

Обновляется автоматически с каждой новой свечой.
Вы можете одновременно использовать несколько индикаторов для разных трендов и таймфреймов.

Длина всегда строится от начала вашего периода до настоящего момента.

Полезный PRO-инструмент.

Отзывы 2
smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.12.24 16:13 
 

good idea and precision according to one's trading methods.

tito_xs
248
tito_xs 2024.09.29 03:45 
 

I like the idea. Clean and powerful tool. Thanks.

