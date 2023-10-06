Most visited level PRO

Two Snakes Ivan Stefanov 5 (1) Индикаторы

2 SNAKES - это первоклассная скальпинговая система. Поскольку входы в систему достаточно точны, вы, скорее всего, очень быстро пристраститесь к этой системе. У вас есть 2 змеи. Когда вы видите над или под ними свечу, которая не касается их - это и есть ваш сигнал для скальпинга. Если вы используете более крупный таймфрейм, то скальпинг может превратиться в следование за трендом. Змеи рассчитываются точно в соответствии с текущим состоянием рынка. Они НЕ являются скользящими средними. Вы