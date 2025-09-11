Time Zones 50

Time Zones Fifty

L’indicatore risolve un problema fondamentale:

Come dobbiamo contare il tempo? Quali zone usare, come e perché?

È basato interamente sulla logica.

Applicazione delle zone temporali

Per applicare le zone temporali serve un punto di partenza. Questo punto deve essere definito logicamente, non scelto a caso.

Alcuni scelgono di iniziare da:

il primo giorno dell’anno,

il primo giorno del mese,

l’inizio di un trimestre o di una settimana.

Ma ciò presuppone che l’attività del mercato si ripeta esattamente nella stessa data ogni anno.

Ad esempio, ciò che è avvenuto il 12 marzo 2025 dovrebbe ripetersi il 12 marzo 2026. Chiaramente non è così.

I cicli possono ripetersi, ma non necessariamente dallo stesso punto iniziale.

Anche utilizzando i cicli di Gann, bisogna sempre stabilire un inizio — senza di esso nulla ha senso.

Dove si trova quindi questo inizio?

Opzione 1

Generalmente si accetta che siamo nell’anno 2025, il che significa che l’inizio è stato il 1° gennaio dell’anno 0 — l’anno della nascita di Cristo.

Questo è il calendario comunemente usato. Ma ne esistono altri.

Opzione 2

Il calendario con il punto di partenza più antico è il calendario bulgaro antico. Secondo esso, ora siamo nell’anno 7533.

Che cosa è successo allora? Probabilmente il Diluvio Universale.

Entrambe le opzioni sono valide: la prima perché è la più accettata, la seconda perché non esiste un calendario più antico.

Opzione 3

Logicamente si potrebbe risalire al Big Bang (13 miliardi di anni fa). Ma poiché non possiamo provare esattamente quando sia avvenuto, non possiamo usarlo.

Possiamo però usare un altro evento naturale.

Nel nostro sistema solare, i pianeti orbitano intorno al Sole seguendo dei cicli. Ogni pianeta ha il proprio ciclo.

Dal punto di vista logico, l’inizio di un ciclo è quando tutti i pianeti si allineano in una linea retta con il Sole.

Dopo, ogni pianeta si muove e la linea si rompe.

Quando è stata l’ultima volta che è accaduto?

Il 1° gennaio 1665.

Modalità dell’indicatore

L’indicatore offre tre modalità per misurare i cicli temporali:

Modalità standard – conteggio dall’anno 0 (anno attuale 2025). Modalità 1665 – conteggio dall’ultimo allineamento planetario, il 1° gennaio 1665. Calendario bulgaro antico – conteggio secondo questo calendario (anno attuale 7533).

Per impostazione predefinita, l’indicatore usa la modalità standard (1).

Le altre possono essere attivate selezionando la modalità corrispondente.

Come vengono calcolate le zone temporali

L’indicatore divide ogni periodo in due sottoperiodi uguali. Poi il sottoperiodo più recente viene nuovamente diviso in due, e così via fino al momento attuale.

Perché in due? Perché a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Questo è il ciclo.

Perché lo strumento delle zone temporali in MetaTrader non funziona correttamente?

Perché conta le candele, non il tempo.

Quando il mercato è chiuso nei fine settimana, il tempo continua a scorrere, ma MT non lo considera — il che non è logico.

Questo indicatore calcola il tempo stesso, non le candele.

Come usarlo

Poiché non sappiamo quale massimo o minimo appartenga a quale ciclo, iniziamo a misurare dal ciclo più piccolo mostrato dall’indicatore.

Quando il mercato forma un nuovo massimo o minimo ed entra nel periodo successivo:

spostiamo la linea blu dell’indicatore in avanti, in modo che la successiva linea verticale grigia (il nuovo periodo) coincida con il massimo o il minimo.

Così possiamo vedere esattamente quando finirà il ciclo attuale.

La linea blu mostra la data e l’ora esatte della fine del ciclo.

Cliccando sulla data, si può vedere quante ore e minuti mancano alla fine del ciclo. L’indicatore lo calcola automaticamente.

Versione manuale “Fifty”

L’indicatore include anche uno strumento manuale Fifty.

Con esso si può impostare un massimo (top) e un minimo (bottom), e le zone di supporto e resistenza vengono calcolate automaticamente.

Linee rosse = livelli ribassisti

Linee verdi = livelli rialzisti

Più vicini sono un livello rialzista e uno ribassista, più forte e interessante diventa la zona. Queste zone agiscono come supporti o resistenze affidabili.

Le linee Fifty possono essere attivate o disattivate in qualsiasi momento.