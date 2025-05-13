Transaction Speed MT5

5

L’indicatore evidenzia le zone in cui viene dichiarato interesse sul mercato, per poi mostrare la zona di accumulo degli ordini.
Funziona come un book degli ordini su larga scala.
Questo è l’indicatore per i grandi capitali. Le sue prestazioni sono eccezionali.
Qualsiasi interesse ci sia nel mercato, lo vedrai chiaramente.

(Questa è una versione completamente riscritta e automatizzata – non è più necessaria un’analisi manuale.)
La velocità di transazione è un indicatore concettualmente nuovo che mostra dove e quando si accumulano grandi ordini sul mercato e quali vantaggi offre.
Riesce a rilevare i cambiamenti di tendenza in fase molto precoce.
Nel Forex, il volume viene spesso frainteso: in realtà si tratta di variazione di prezzo nel tempo, quindi il termine corretto è velocità di transazione.
Tutto dipende da come pensiamo, agiamo e analizziamo.
Cambiare paradigma è essenziale.
Questo indicatore ridefinisce completamente il concetto di volume nel Forex, applicando una logica precisa e trasformandola in uno strumento unico e accurato.

Come si usa:

Per impostazione predefinita, l’indicatore è in modalità automatica e può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
Per passare alla modalità manuale, basta cliccare sul pulsante Auto / Manual Mode.

In modalità manuale, tutti i calcoli iniziano dal 1º gennaio 2025.
È possibile modificare liberamente questa data per osservare risultati diversi.
Il periodo dati ottimale è di quattro-sei mesi, così da includere diversi cicli di mercato e garantire basi solide.
Più è lungo il periodo, meno zone vengono visualizzate.

La zona in cui il mercato mostra interesse dichiarato è indicata con un rettangolo viola.
Successivamente, viene mostrata la zona di accumulo degli ordini.

  • Se il mercato rompe sopra questa zona, la tendenza è rialzista e la zona diventa verde;

  • Se rompe sotto, la tendenza è ribassista e la zona diventa rossa.

Una candela che chiude completamente al di fuori della zona, senza toccarne i bordi, è considerata un vero breakout.

Quando una candela si forma completamente fuori dalla zona di accumulo, segnala un breakout e mostra la direzione del mercato.
La tendenza rimane valida fino a un breakout opposto o alla comparsa di una nuova zona di interesse.

Puoi fare trading seguendo la logica “da zona a zona”:

Esempio 1:
Quando c’è un breakout della zona di accumulo, apri un’operazione nella direzione del mercato.

Esempio 2:
Sul grafico H4 c’è un breakout rialzista e il mercato sale. Dopo un po’ appare una zona su H1.
Puoi chiudere la posizione e aspettare che la zona H1 indichi la prossima direzione.

Esempio 3:
Se ti trovi all’interno di una zona, puoi vendere dalla parte superiore o acquistare da quella inferiore, finché non c’è un breakout.
Questa è una strategia di trading in range, ma più rischiosa.
Non fare mai trading contro l’indicatore! Mai!

Se una zona viene rotta su entrambi i lati, riceverai un segnale di alta volatilità (High Volatility Alert).

Queste sono le tracce del denaro.
E tutto ciò non è visibile a occhio nudo, perché nel Forex si usa il volume per tick, uno dei più grandi equivoci del mercato.
Questo indicatore di velocità di transazione converte il volume per tick in attività reale di mercato.

È uno strumento estremamente serio, pensato per analisi avanzate.

Raccomandazioni:

  • Coppie di valute: solo strumenti con alto volume per tick – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, ecc.

  • Timeframe: tutti

  • Deposito minimo: nessuno

  • Tipo di conto: nessuna limitazione

  • Broker: nessuna limitazione (meglio broker grandi per via del maggior volume)

Scienza pura.


Recensioni 2
Max2233
346
Max2233 2025.07.08 10:33 
 

I would like to compliment this work of art composed by IVAN, a very precise indicator and in combination with his other jewels created by him, trading has simply become simpler and more intuitive. A round of applause to IVAN.

Mase
1699
Mase 2025.05.29 14:17 
 

Simply perfect! In combination with Ivan's other technical indicators, it is a powerful tool. Warning: highly addictive, as the indicators bring so much joy and success. Highly recommended.

