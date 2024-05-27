Levelss
- Indicatori
- Ivan Stefanov
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 11 giugno 2024
- Attivazioni: 20
L'indicatore LEVELSS mostra:
- Zona rialzista e ribassista giornaliera. È visibile tutti i giorni dalle 00:00 alle 23:59.
- La zona rialzista e ribassista settimanale. È visibile da lunedì 0:00 a venerdì 23:59 ogni settimana.
- Canale appositamente calcolato da un timeframe specifico che viene visualizzato su tutti gli altri timeframe. Per impostazione predefinita, si tratta del timeframe a 4 ore, che può essere modificato in qualsiasi altro timeframe si desideri operare. Viene calcolato senza interruzioni.
Nella parte superiore sinistra dello schermo è presente un'indicazione delle zone e dei canali, che indica se sono rialzisti, ribassisti o neutrali. Quando tutte e tre sono rialziste, sulla candela corrente appare un punto verde. Quando sono tutte e tre ribassiste, appare un punto rosa.
L'indicatore non ha limitazioni.
great customer support great product