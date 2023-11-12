Enigmera
- Indicatori
- Ivan Stefanov
- Versione: 3.53
- Aggiornato: 26 giugno 2025
- Attivazioni: 20
ENIGMERA: Il cuore del mercato
Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande!
Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore.
Introduzione
Questo indicatore e sistema di trading è un approccio notevole ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la vera fase di accumulazione e fornisce direzione e obiettivi. Un sistema che funziona sia in tendenze che in correzioni.
Come funziona
La maggior parte delle funzionalità dell'indicatore è controllata tramite pulsanti sul lato sinistro del grafico, permettendo una risposta rapida a diverse condizioni di mercato.
Pulsanti
- ON/OFF – Mostra o nasconde l'intero indicatore.
- Channel – Attiva il canale di supporto, indicando una gamma accettabile di deviazioni.
- Dev1 (Prima deviazione) – Indica i movimenti di prezzo all'interno della deviazione di supporto, segnalando una consolidazione del mercato o un accumulo di forza.
- Dev2 (Seconda deviazione) – Mostra i movimenti di prezzo tra le deviazioni, segnalando la formazione e la direzione del trend.
- Dev3 (Terza deviazione) – Indica una significativa accelerazione del trend e alta volatilità.
- 45deg (45 gradi) – Mostra il ritmo del mercato e la stabilità dei movimenti rispetto alla linea dei 45 gradi.
- Tgt1/2 (Obiettivo parziale) – Rappresenta metà della linea dell'obiettivo del trend, utilizzata nella fase finale del mercato.
- Tgt (Obiettivo) – La linea dell'obiettivo del trend, che indica i livelli in cui chiudere le posizioni.
- Vol (Volume) – Mostra punti di volume sulle candele per indicare cambiamenti significativi nel volume del mercato.
- X – Mostra una "X" quando il mercato raggiunge la linea dell'obiettivo.
- Lbls (Etichette) – Mostra o nasconde le etichette sulle linee.
- RandC (Colori casuali) – Cambia i colori delle linee e delle etichette dell'indicatore per una migliore visualizzazione.
Sistema
ENIGMERA offre un quadro completo della situazione attuale, a differenza degli indicatori di mercato tipici che semplicemente eseguono l'extrapolazione dei dati passati nel presente e nel futuro. Se sei sul supporto, è supporto reale; se sei sulla resistenza, è resistenza reale. Un livello rotto indica un cambiamento di trend.
ENIGMERA è progettato per analisti finanziari e consulenti che hanno bisogno di condividere informazioni affidabili con i clienti, così come per gli investitori che richiedono la massima precisione e fiducia.
Si distingue per la sua precisione ottimale, consentendo ai trader di valutare le proprie opzioni con chiarezza e fiducia.
Combinando 20 anni di esperienza e conoscenza nel trading in un pacchetto completo, ENIGMERA è sia intuitivo che dipendente dall'utente. La sua efficacia dipende dalla corretta configurazione dell'utente per massimizzare le prestazioni.
Raccomandazioni:
- Coppie di valute: Tutte le coppie, tutti i mercati
- Timeframe: Tutti i timeframe
- Deposito minimo: Nessun deposito minimo
- Tipo di account: Nessuna limitazione
- Broker: Nessuna limitazione
Questo sofisticato indicatore è ideale per strategie di day trading e scalping efficaci. Ottimizza il tuo trading discrezionale con gli algoritmi avanzati di Enigmera, adatto per Forex, azioni, indici e mercati di criptovalute. Progettato per MetaTrader 4, Enigmera semplifica la gestione dello stop-loss e dei rischi.
Tutti gli strumenti di cui hai bisogno per diventare un trader di successo. Enigmera funziona su tutti i mercati e timeframe, senza ridisegno.
Sei pronto a portare le tue decisioni finanziarie al livello successivo?
Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.