ENIGMERA: Il cuore del mercato

Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande!

Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore.

Introduzione

Questo indicatore e sistema di trading è un approccio notevole ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la vera fase di accumulazione e fornisce direzione e obiettivi. Un sistema che funziona sia in tendenze che in correzioni.

Come funziona

La maggior parte delle funzionalità dell'indicatore è controllata tramite pulsanti sul lato sinistro del grafico, permettendo una risposta rapida a diverse condizioni di mercato.

Pulsanti

ON/OFF – Mostra o nasconde l'intero indicatore. Channel – Attiva il canale di supporto, indicando una gamma accettabile di deviazioni. Dev1 (Prima deviazione) – Indica i movimenti di prezzo all'interno della deviazione di supporto, segnalando una consolidazione del mercato o un accumulo di forza. Dev2 (Seconda deviazione) – Mostra i movimenti di prezzo tra le deviazioni, segnalando la formazione e la direzione del trend. Dev3 (Terza deviazione) – Indica una significativa accelerazione del trend e alta volatilità. 45deg (45 gradi) – Mostra il ritmo del mercato e la stabilità dei movimenti rispetto alla linea dei 45 gradi. Tgt1/2 (Obiettivo parziale) – Rappresenta metà della linea dell'obiettivo del trend, utilizzata nella fase finale del mercato. Tgt (Obiettivo) – La linea dell'obiettivo del trend, che indica i livelli in cui chiudere le posizioni. Vol (Volume) – Mostra punti di volume sulle candele per indicare cambiamenti significativi nel volume del mercato. X – Mostra una "X" quando il mercato raggiunge la linea dell'obiettivo. Lbls (Etichette) – Mostra o nasconde le etichette sulle linee. RandC (Colori casuali) – Cambia i colori delle linee e delle etichette dell'indicatore per una migliore visualizzazione.

Sistema

ENIGMERA offre un quadro completo della situazione attuale, a differenza degli indicatori di mercato tipici che semplicemente eseguono l'extrapolazione dei dati passati nel presente e nel futuro. Se sei sul supporto, è supporto reale; se sei sulla resistenza, è resistenza reale. Un livello rotto indica un cambiamento di trend.

ENIGMERA è progettato per analisti finanziari e consulenti che hanno bisogno di condividere informazioni affidabili con i clienti, così come per gli investitori che richiedono la massima precisione e fiducia.

Si distingue per la sua precisione ottimale, consentendo ai trader di valutare le proprie opzioni con chiarezza e fiducia.

Combinando 20 anni di esperienza e conoscenza nel trading in un pacchetto completo, ENIGMERA è sia intuitivo che dipendente dall'utente. La sua efficacia dipende dalla corretta configurazione dell'utente per massimizzare le prestazioni.

Raccomandazioni:

Coppie di valute : Tutte le coppie, tutti i mercati

: Tutte le coppie, tutti i mercati Timeframe : Tutti i timeframe

: Tutti i timeframe Deposito minimo : Nessun deposito minimo

: Nessun deposito minimo Tipo di account : Nessuna limitazione

: Nessuna limitazione Broker: Nessuna limitazione

Questo sofisticato indicatore è ideale per strategie di day trading e scalping efficaci. Ottimizza il tuo trading discrezionale con gli algoritmi avanzati di Enigmera, adatto per Forex, azioni, indici e mercati di criptovalute. Progettato per MetaTrader 4, Enigmera semplifica la gestione dello stop-loss e dei rischi.

Tutti gli strumenti di cui hai bisogno per diventare un trader di successo. Enigmera funziona su tutti i mercati e timeframe, senza ridisegno.

Sei pronto a portare le tue decisioni finanziarie al livello successivo?