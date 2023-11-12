Enigmera

5

ENIGMERA: Il cuore del mercato

Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande!

Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore.
Introduzione
Questo indicatore e sistema di trading è un approccio notevole ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la vera fase di accumulazione e fornisce direzione e obiettivi. Un sistema che funziona sia in tendenze che in correzioni.

Come funziona
La maggior parte delle funzionalità dell'indicatore è controllata tramite pulsanti sul lato sinistro del grafico, permettendo una risposta rapida a diverse condizioni di mercato.

Pulsanti

  1. ON/OFF – Mostra o nasconde l'intero indicatore.
  2. Channel – Attiva il canale di supporto, indicando una gamma accettabile di deviazioni.
  3. Dev1 (Prima deviazione) – Indica i movimenti di prezzo all'interno della deviazione di supporto, segnalando una consolidazione del mercato o un accumulo di forza.
  4. Dev2 (Seconda deviazione) – Mostra i movimenti di prezzo tra le deviazioni, segnalando la formazione e la direzione del trend.
  5. Dev3 (Terza deviazione) – Indica una significativa accelerazione del trend e alta volatilità.
  6. 45deg (45 gradi) – Mostra il ritmo del mercato e la stabilità dei movimenti rispetto alla linea dei 45 gradi.
  7. Tgt1/2 (Obiettivo parziale) – Rappresenta metà della linea dell'obiettivo del trend, utilizzata nella fase finale del mercato.
  8. Tgt (Obiettivo) – La linea dell'obiettivo del trend, che indica i livelli in cui chiudere le posizioni.
  9. Vol (Volume) – Mostra punti di volume sulle candele per indicare cambiamenti significativi nel volume del mercato.
  10. X – Mostra una "X" quando il mercato raggiunge la linea dell'obiettivo.
  11. Lbls (Etichette) – Mostra o nasconde le etichette sulle linee.
  12. RandC (Colori casuali) – Cambia i colori delle linee e delle etichette dell'indicatore per una migliore visualizzazione.

Sistema
ENIGMERA offre un quadro completo della situazione attuale, a differenza degli indicatori di mercato tipici che semplicemente eseguono l'extrapolazione dei dati passati nel presente e nel futuro. Se sei sul supporto, è supporto reale; se sei sulla resistenza, è resistenza reale. Un livello rotto indica un cambiamento di trend.

ENIGMERA è progettato per analisti finanziari e consulenti che hanno bisogno di condividere informazioni affidabili con i clienti, così come per gli investitori che richiedono la massima precisione e fiducia.

Si distingue per la sua precisione ottimale, consentendo ai trader di valutare le proprie opzioni con chiarezza e fiducia.

Combinando 20 anni di esperienza e conoscenza nel trading in un pacchetto completo, ENIGMERA è sia intuitivo che dipendente dall'utente. La sua efficacia dipende dalla corretta configurazione dell'utente per massimizzare le prestazioni.

Raccomandazioni:

  • Coppie di valute: Tutte le coppie, tutti i mercati
  • Timeframe: Tutti i timeframe
  • Deposito minimo: Nessun deposito minimo
  • Tipo di account: Nessuna limitazione
  • Broker: Nessuna limitazione

Questo sofisticato indicatore è ideale per strategie di day trading e scalping efficaci. Ottimizza il tuo trading discrezionale con gli algoritmi avanzati di Enigmera, adatto per Forex, azioni, indici e mercati di criptovalute. Progettato per MetaTrader 4, Enigmera semplifica la gestione dello stop-loss e dei rischi.

Tutti gli strumenti di cui hai bisogno per diventare un trader di successo. Enigmera funziona su tutti i mercati e timeframe, senza ridisegno.

Sei pronto a portare le tue decisioni finanziarie al livello successivo?


Recensioni 10
Altri dall’autore
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (3)
Indicatori
L'indicatore misura lo squilibrio tra tori e orsi in un periodo scelto e mostra una linea retta tra i due punti. Se i tori hanno più volume degli orsi, la linea diventa verde.  Se gli orsi hanno più volume, la linea diventa rossa. La linea mostra anche la differenza percentuale di volume. L'indicatore mostra gli stessi dati in una finestra separata. È possibile vedere anche il volume diviso. L'indicatore ha due modalità. A tale scopo, in alto a sinistra è presente un pulsante che,  - se n
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicatori
Balance Levels è un indicatore di trading facile da usare che fornisce chiari segnali di acquisto e vendita insieme a livelli di prezzo dinamici, aiutando i trader a pianificare ingressi e uscite con maggiore sicurezza. Lo strumento è molto flessibile – può essere utilizzato come strategia autonoma oppure integrato in qualsiasi sistema di trading esistente. Funziona su tutti i timeframe e su tutti i mercati : Forex, Oro, Indici, Criptovalute o Azioni. Balance Levels si adatta a ogni stile di tra
Meravith
Ivan Stefanov
Indicatori
L'indicatore analizza il volume da ogni punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. È composto da tre linee: Linea di esaurimento del volume rialzista Linea di esaurimento del volume ribassista Una linea che indica la tendenza del mercato. Questa linea cambia colore per riflettere se il mercato è rialzista o ribassista. Puoi analizzare il mercato da qualsiasi punto di partenza tu scelga. Una volta che una linea di esaurimento del volume è raggiunta, identifica un nuovo
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
SENSE è un sistema automatizzato che combina metodi GANN selezionati con calcoli frattali. Il sistema ci dice dove aprire e chiudere le operazioni. Non è più necessario perdere tempo in calcoli complessi: SENSE fa tutto per voi. Basta installare l'indicatore. Principi di base: Il mercato è rialzista quando il prezzo è al di sopra delle linee bianche. Comprate sopra le linee bianche, fermatevi sotto Le linee verdi sono obiettivi al rialzo Il mercato è ribassista quando il prezzo è al di sott
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore LEVELSS mostra: - Zona rialzista e ribassista giornaliera. È visibile tutti i giorni dalle 00:00 alle 23:59.  - La zona rialzista e ribassista settimanale. È visibile da lunedì 0:00 a venerdì 23:59 ogni settimana. - Canale appositamente calcolato da un timeframe specifico che viene visualizzato su tutti gli altri timeframe. Per impostazione predefinita, si tratta del timeframe a 4 ore, che può essere modificato in qualsiasi altro timeframe si desideri operare. Viene calcolato senz
Naturu
Ivan Stefanov
Indicatori
“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo. Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta! Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom. Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla. Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente: Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
L’indicatore evidenzia le zone in cui viene dichiarato interesse sul mercato , per poi mostrare la zona di accumulo degli ordini . Funziona come un book degli ordini su larga scala . Questo è l’indicatore per i grandi capitali . Le sue prestazioni sono eccezionali. Qualsiasi interesse ci sia nel mercato, lo vedrai chiaramente . (Questa è una versione completamente riscritta e automatizzata – non è più necessaria un’analisi manuale.) La velocità di transazione è un indicatore concettualmente nuo
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Introduzione Questo indicatore e sistema di trading rappresentano un approccio straordinario ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la fase autentica di accumulo e fornisce direzione e obiettivi: un sistema che funziona sia in trend sia in correzione. Come funziona Gran parte delle funzionalità dell’indicatore è controllata tramite pulsanti sul lato sinistro del grafico, perm
MACD divergency
Ivan Stefanov
Indicatori
Questo indicatore identifica con precisione le divergenze rialziste e ribassiste tra i movimenti di prezzo e l’istogramma MACD, utilizzando medie mobili esponenziali (EMA) con periodi di 5 (veloce) e 34 (lenta) e una linea di segnale con periodo 5. L’indicatore mette in evidenza i punti in cui il momentum si indebolisce, segnalando possibili inversioni di trend. Regole per la corretta identificazione delle divergenze La divergenza rialzista è valida quando il prezzo forma massimi crescenti e l’i
FREE
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Livelli leggendari di William Gann in un indicatore MT5 completamente automatizzato. GANN Master individua le zone chiave in cui il prezzo è più probabile che si inverta o continui il trend, basandosi sui dati Daily, Weekly e Monthly. Funzionalità principali Pulsanti a clic singolo per il periodo: clicca Daily, Weekly o Monthly per tracciare istantaneamente le zone relative al giorno, alla settimana o al mese correnti Modalità Automatica e Manuale • Automatica: GANN Master calcola tutti i livell
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
SPEKULATOR è un sistema di trading manuale e un indicatore che ti aiuta a identificare le zone di supporto chiave e la direzione del mercato. Padroneggia il mercato con una strategia semplice e una saggezza nascosta. Selezioni un qualsiasi TOP e BOTTOM nel grafico, e l'indicatore disegna: Una zona di supporto per il tuo trend. Per una tendenza rialzista, appare una zona verde; per una tendenza ribassista, una zona rossa. La sensibilità della zona di supporto può essere regolata nelle impostazion
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore FIFTY è ora disponibile in una versione automatizzata, eliminando la necessità di tracciare manualmente i livelli. Questa versione disegna automaticamente i livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali sul grafico, garantendo precisione e risparmiando tempo. Inoltre, sono presenti pulsanti per attivare o disattivare la visibilità di questi livelli, offrendo una personalizzazione completa. Per chi lo preferisce, la versione gratuita dell'indicatore rimane disponibile e complet
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Questo indicatore separa efficacemente il volume dei tick nel mercato forex in categorie rialziste e ribassiste. Inoltre, fornisce la funzionalità di calcolare e visualizzare la somma dei volumi dei tick rialzisti e ribassisti per qualsiasi periodo selezionato a scelta. È possibile regolare facilmente il periodo spostando le due linee blu sul grafico, consentendo un'analisi dei volumi personalizzabile e precisa, adatta alle proprie esigenze di trading. Se lo trovate utile, le vostre recensio
FREE
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Questo indicatore si basa sull'esperienza pratica.  Inserite la data/ora del vostro top/bottom. Calcola il livello più visitato dal top/bottom fino al momento attuale. Si aggiorna automaticamente a ogni nuova candela. È possibile utilizzare contemporaneamente più indicatori per diversi trend e timeframe. La lunghezza è sempre tracciata dall'inizio del periodo fino al presente. Utile strumento PRO.
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
2 SNAKES è un sistema di scalping di prima classe. Poiché gli inserimenti sono piuttosto precisi, è probabile che diventiate dipendenti da questo sistema molto rapidamente.  Avete 2 serpenti. Quando vedete una candela al di sopra o al di sotto di esse che non le tocca, questo è il vostro segnale di scalping. Se si utilizza un time frame più ampio, lo scalping può diventare trend following. Le serpentine sono calcolate con precisione in relazione allo stato attuale del mercato. NON SONO me
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Gli obiettivi precisi di GANN sono calcolati secondo i suoi metodi collaudati e presentati chiaramente davanti a te. Questo strumento è progettato per rendere il trading più fluido e intuitivo. Spostando la linea bianca verso l'alto o quella verde verso il basso, capirai subito perché le tecniche di GANN rimangono influenti nel mondo del trading. Le strategie di GANN si concentrano sulla previsione dei movimenti di mercato con grande precisione, e questo strumento porta quel potere a portata di
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicatori
“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo. Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta! Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom. Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla. Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente: Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l’
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Uno dei pochi indicatori che calcola i livelli esclusivamente in base al prezzo. L’indicatore non è influenzato dai timeframe, dai trend o dai cicli di mercato. Uno degli indicatori più logici mai creati. L’indicatore FIFTY è ora disponibile in una versione automatica, che elimina la necessità di tracciare manualmente i livelli. Questa versione disegna automaticamente sul grafico i livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali, garantendo precisione e risparmio di tempo. Inoltre, sono pres
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
L’indicatore analizza il volume da qualsiasi punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. Linee principali di Meravith: Linea di esaurimento del volume rialzista – funge da obiettivo. Linea di esaurimento del volume ribassista – funge da obiettivo. Linea di tendenza – indica la tendenza del mercato. Cambia colore a seconda che il mercato sia rialzista o ribassista e funge da supporto di tendenza. Come utilizzarlo: fai doppio clic sulla linea verticale viola e spostala ne
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicatori
Time Zones Fifty L’indicatore risolve un problema fondamentale: Come dobbiamo contare il tempo? Quali zone usare, come e perché? È basato interamente sulla logica. Applicazione delle zone temporali Per applicare le zone temporali serve un punto di partenza. Questo punto deve essere definito logicamente, non scelto a caso. Alcuni scelgono di iniziare da: il primo giorno dell’anno, il primo giorno del mese, l’inizio di un trimestre o di una settimana. Ma ciò presuppone che l’attività del mercato s
onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
509
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
152
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

Ivan Stefanov
4167
Risposta dello sviluppatore Ivan Stefanov 2025.02.23 18:12
Thank you! Wishing you profits!
Rutt Tungkiratichai
2679
Rutt Tungkiratichai 2025.02.01 00:11 
 

This is very good and accurate indicator.

Ivan Stefanov
4167
Risposta dello sviluppatore Ivan Stefanov 2025.02.01 11:30
Thank you for the good words! Brgds / Ivan
Osazeme Usen
506
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 
 

This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates.

Update: Not great for direction, but fantastic for TP and SL.

Ivan Stefanov
4167
Risposta dello sviluppatore Ivan Stefanov 2025.01.02 16:45
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 # EN
This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates. Thank you for the good words! Brgds/Ivan
vincenzo1964
1049
vincenzo1964 2024.07.11 15:59 
 

Assolutamente straordinario a cominciare da chi l'ha ideato Ivan, Sono assolutamete felice dell'affito/prova fatto, Enigmera è sorprendente, ti accompagna sempre sul lato giusto della tendenza sino alla fine del percorso. Se poi parliamo del dott. Ivan e della sua disponbilità, se potessi postare gli screenshot e la guida passo passo che mi ha concesso, è commovente e sorprendente. Se volete fare buon trading con giudizio e responsabilità potete tranquillamente perdere qualche giorno del vostro tempo a capire la logica ed il ragionamento che c'è dietro enigmera, solo così sarete sempre dal lato giusto del trend sino alla fine, sopratutto quando ci sono le news ed enigmera già vi sta indicando i livelli di tp da raggiungere. Proprio oggi ero già lon su eurusd e sell su usdchf ed entrambe dopo le notizie chiuse in tp. Consiglio anche l'indicatore Speed, leggetene l'utilizzo, la forza e ciò che vi può indicare, io ci sto lavorando sodo seguito da ivan perchè l'unione di enigmera e speed è devastante, alla fine dell'affitto acquisterò engmera mentre affitterò mensilmente speed (il costo è di 30.00€ mentre l'acquisto è di 3000€), ma il suo potenziale per il trend followhing e immenso, saluti e buon trading a tutti, grazie Ivan...

Irfan
1392
Irfan 2024.06.21 13:44 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ivan Stefanov
4167
Risposta dello sviluppatore Ivan Stefanov 2025.01.02 16:46
Irfan 2024.06.21 13:44 # EN
Enigmera gives you an entirely different way of looking at the market. It does not look into the past, what has happened in the past stays in the past it gives you a picture of what is going on in the market right now and gives you logical understanding for trading. The author is so confident about his product the he gave me a full version of the indicator so that I could try it for a week before I decided to buy it. Ivan spent a lot of time chatting with me, educating me how to use the indicator. He is very quick and replies to your questions. I have already seen good results with this indicator and it has increased my confidence. Thank you for the good words, Irfan!
Sajid Iqubal
183
Sajid Iqubal 2024.06.08 21:59 
 

Enigmera is an exceptional trading indicator that has greatly improved my trading performance. Ivan Stefano offers the best support and guidance, always going above and beyond like an elder brother to me. His guidance and the effectiveness of Enigmera make a winning combination. I highly recommend using Enigmera.

eman11
1244
eman11 2023.11.22 20:29 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ivan Stefanov
4167
Risposta dello sviluppatore Ivan Stefanov 2025.01.02 16:47
eman11 2023.11.22 20:29 # EN
I was an institutional trader for a decade and rarely write reviews or spend more then 50 or a 100 on any indicator as my trading is well established, but always open to something interesting and new. The author is an intelligent and real trader , per many chats with him, and this indicator compliments well existing trading as is from a unique perpective. The price is not cheap , but it it is a legit and unique system, is as decribed, which can be put to good use particulalry with experienced traders who may best integrate multiple styles and ideas successfully. Great work Ivan. Thank you for the good words, Eman11 / Brgds / Ivan
ebel
1221
ebel 2023.11.22 14:41 
 

This indicator is undoubtedly expensive but I believe it to be the Ferrari of indicators and the only one you will ever need. The video in the overview is self explanatory, take the time to find the setups as described and the R:R can be extremely good. I have only been using the indicator for a week but have found several very profitable trades and feel confident that I can make back more than sufficient each month to cover my 6 monthly rental. The author is extremely responsive and helpful and is starting a telegram group so that we can share prospective setups. I believe the indicator is difficult to get to work in Strategy Tester but the author is open to free trials which demonstrates his trust in the product. I can't post images here but I will post a trade I made this morning in the comments. I can't promise it is the perfect setup as I am still learning but just this one trade covered my monthly rental cost. IMPORTANT - do not try to change to a lower timeframe while the indicator is loaded. The code is incredibly complex and trying to recalculate everything on a lower tf over a significant period will freeze your MT4 installation. You will need to delete the indicator from your MT4, force a shut down, restart and re-install. Once you understand the complexity it is not a problem, just open another chart on a lower tf or delete the indicator, change the tf and put it back on.

UPDATE 23/11

I have just seen that the author has been debarred from selling! I have just paid for 6 months rental and this is a good indicator that is making me money. What to I do after 6 months if I can't renew? And why has this happened, the author is very courteous and helpful.

