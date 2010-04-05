GANN Master MT5

Livelli leggendari di William Gann in un indicatore MT5 completamente automatizzato. GANN Master individua le zone chiave in cui il prezzo è più probabile che si inverta o continui il trend, basandosi sui dati Daily, Weekly e Monthly.

Funzionalità principali

  • Pulsanti a clic singolo per il periodo: clicca Daily, Weekly o Monthly per tracciare istantaneamente le zone relative al giorno, alla settimana o al mese correnti

  • Modalità Automatica e Manuale
    • Automatica: GANN Master calcola tutti i livelli per te, senza alcun input manuale
    • Manuale: trascina le linee Top e Bottom per definire i tuoi punti di swing; tutti i livelli di Gann si ricalcolano all’istante

  • Livelli rialzisti e ribassisti: visualizza sia i livelli di acquisto che di vendita; le linee convergenti segnano zone forti di supporto o resistenza

  • Supporto flessibile agli strumenti: funziona su Forex, Metalli (es. Oro), Indici, Crypto e qualsiasi strumento di alto valore — basta cambiare la classe di asset nelle impostazioni per adattare scala e moltiplicatori

  • Interfaccia user-friendly: colori netti, etichette chiare e pulsanti intuitivi per regolare i livelli in tempo reale

  • Zone pronte per il trading: aree target precise per take-profit e gestione del rischio su qualsiasi timeframe

Come funziona

  1. Seleziona il timeframe: clicca Daily, Weekly o Monthly per generare linee di supporto e resistenza

  2. Scegli la classe di asset: nelle impostazioni seleziona Forex, Metals, Indices o Crypto e i livelli si adatteranno automaticamente

  3. Regolazione manuale (opzionale): trascina le linee Top/Bottom su due punti di swing; i livelli di Gann si aggiorneranno subito

  4. Cambia il tipo di strumento: modifica la classe di asset nelle impostazioni per adeguarti a Oro, Indici, Crypto ecc.

Perché i trader amano GANN Master

  • Chiarezza immediata: niente più tentativi — le zone chiave sono visibili a colpo d’occhio

  • Versatilità: ideale per principianti e professionisti, qualunque strategia e qualunque timeframe

  • Precisione visiva: linee marcate ed etichette chiare mantengono il focus sull’azione del prezzo

  • Risparmio di tempo: calcoli totalmente automatizzati liberano dal disegno manuale

Perfetto per trader di Forex, Metalli, Indici e Crypto di ogni livello. Non lasciare le tue decisioni al caso: affidati a GANN Master per evidenziare i turning point Daily, Weekly, Monthly e persino Crypto in modalità automatica e manuale. Scopri gli angoli nascosti del mercato e fai trading con vera precisione — prova GANN Master ora!


Preoccupato per il tuo prossimo trade? Stanco di non sapere se la tua strategia funziona davvero? Con CRT Liquidity Pro, fai trading con statistiche reali, non con emozioni. Conosci le tue probabilità, monitora le tue prestazioni e fai trading con sicurezza — basato sul Potere di 3, rilevamento intelligente della liquidità e conferme CRT. Vuoi vedere la realtà della strategia CRT Liquidity? Dopo l’acquisto, contattaci e ti forniremo gratuitamente uno dei nostri altri prodotti. Scopri i nostri
