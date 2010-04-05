GANN Master MT5
- Indicatori
- Ivan Stefanov
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 23 giugno 2025
- Attivazioni: 10
Livelli leggendari di William Gann in un indicatore MT5 completamente automatizzato. GANN Master individua le zone chiave in cui il prezzo è più probabile che si inverta o continui il trend, basandosi sui dati Daily, Weekly e Monthly.
Funzionalità principali
-
Pulsanti a clic singolo per il periodo: clicca Daily, Weekly o Monthly per tracciare istantaneamente le zone relative al giorno, alla settimana o al mese correnti
-
Modalità Automatica e Manuale
• Automatica: GANN Master calcola tutti i livelli per te, senza alcun input manuale
• Manuale: trascina le linee Top e Bottom per definire i tuoi punti di swing; tutti i livelli di Gann si ricalcolano all’istante
-
Livelli rialzisti e ribassisti: visualizza sia i livelli di acquisto che di vendita; le linee convergenti segnano zone forti di supporto o resistenza
-
Supporto flessibile agli strumenti: funziona su Forex, Metalli (es. Oro), Indici, Crypto e qualsiasi strumento di alto valore — basta cambiare la classe di asset nelle impostazioni per adattare scala e moltiplicatori
-
Interfaccia user-friendly: colori netti, etichette chiare e pulsanti intuitivi per regolare i livelli in tempo reale
-
Zone pronte per il trading: aree target precise per take-profit e gestione del rischio su qualsiasi timeframe
Come funziona
-
Seleziona il timeframe: clicca Daily, Weekly o Monthly per generare linee di supporto e resistenza
-
Scegli la classe di asset: nelle impostazioni seleziona Forex, Metals, Indices o Crypto e i livelli si adatteranno automaticamente
-
Regolazione manuale (opzionale): trascina le linee Top/Bottom su due punti di swing; i livelli di Gann si aggiorneranno subito
-
Cambia il tipo di strumento: modifica la classe di asset nelle impostazioni per adeguarti a Oro, Indici, Crypto ecc.
Perché i trader amano GANN Master
-
Chiarezza immediata: niente più tentativi — le zone chiave sono visibili a colpo d’occhio
-
Versatilità: ideale per principianti e professionisti, qualunque strategia e qualunque timeframe
-
Precisione visiva: linee marcate ed etichette chiare mantengono il focus sull’azione del prezzo
-
Risparmio di tempo: calcoli totalmente automatizzati liberano dal disegno manuale
Perfetto per trader di Forex, Metalli, Indici e Crypto di ogni livello. Non lasciare le tue decisioni al caso: affidati a GANN Master per evidenziare i turning point Daily, Weekly, Monthly e persino Crypto in modalità automatica e manuale. Scopri gli angoli nascosti del mercato e fai trading con vera precisione — prova GANN Master ora!