Meravith AUTO

5

Meravith Auto è una versione automatizzata del sistema di trading Meravith.

L'indicatore è composto da una linea di tendenza che cambia colore. Quando è rialzista è verde, quando è ribassista è rossa. Questa è la linea di supporto del trend. Una linea di liquidità, dove il volume rialzista è uguale al volume ribassista. Una linea di deviazione rialzista tripla. Una linea di deviazione ribassista tripla. Punti viola e blu che indicano un volume elevato. Il punto viola indica un volume maggiore di due deviazioni dalla media, il punto blu di due deviazioni.

Come usarlo?

Linea di tendenza rialzista più liquidità sopra la linea di tendenza = trend rialzista. Ci aspettiamo che il mercato salga. Apriamo posizioni long.

Linea di tendenza ribassista più liquidità sotto la linea di tendenza = trend ribassista. Ci aspettiamo che il mercato scenda. Apriamo posizioni short.

Combinalo a tua scelta con altri indicatori.
Può essere utilizzato su qualsiasi coppia e su qualsiasi timeframe.
Potresti vedere risultati diversi con diversi broker a causa del volume che quotano.
I broker più grandi sono preferibili a causa del volume maggiore.

Qual è la differenza tra la versione automatica e quella manuale?

Nella versione manuale, abbiamo una valutazione del trend basata su massimi e minimi. Di conseguenza, offre anche livelli di esaurimento del volume sul mercato.

Nella versione automatica, abbiamo un periodo che cambia nelle diverse fasi del mercato. Può variare, essendo breve in alta volatilità e lungo in bassa volatilità. Qui non ci sono livelli di esaurimento, poiché non viene analizzato il trend, ma il periodo. Questa è la ragione per cui abbiamo deviazioni. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la deviazione tripla.

Prima di acquistare, testare la versione demo nel tester di MetaTrader.


Recensioni 1
Wan Suryolaksono
1886
Wan Suryolaksono 2025.12.29 11:48 
 

Thank you Ivan, for all your kindness, to make me understand about the power of meravith. Now I can have bold confidence to predict where the gold will go, thru the pattern of how the equilibrium line always try to adapt the price movement. Very inspiring indicator, second to none

Prodotti consigliati
Veles 5 Perfect Oscilator
Gennady Mazur
Indicatori
Индикатор iVeles_Perfect_Oscilator является опережающим и одним из самых лучших осциляторов на сегодняшний день,  использует специализированный расчет текущих цен графика.  Очень качественно и своевременно показывает смену направления, очень точный подход к уровням перекупленности и перепроданности, что позволяет своевременно принять решение по сделке.  Работает качественно на любом ТФ и с любым инструментом. Параметры: Period - период расчетов Average  - усреднение  МА Method - применяемый мето
Italo Trend Indicator MT5
Italo Santana Gomes
4.9 (10)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicatori
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicatori
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Renko System
Marco Montemari
Indicatori
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Indicatori
This is Gekko's Cutomized Cutomized Average Directional Index (ADX), a customized version of the famous ADX indicator. Use the regular ADX and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the ADX calculation; PlotSignalType: How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- ShowSwingsOnTrendLevel : Show Signals for Trend Confirmation Swings; 2- ShowSwingsOnTrendLevelDirection
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicatori
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicatori
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indicatori
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
MA Acceleration MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex Moving Average Acceleration per MT5, senza ridisegno. MA Acceleration - è un indicatore di scalping, progettato come strumento ausiliario per l'indicatore "MA Speed". - Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni della fisica. Ti mostrerà l'accelerazione della linea della media mobile. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con MA Acceleration. È possibile utilizzarlo per SMA, EMA e LWMA. - MA Acceleration è una seconda derivata
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicatori
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicatori
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indicatori
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Italo Levels Indicator MT5
Italo Santana Gomes
5 (5)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO LEVELS INDICATOR  is the best levels indicator ever created, and why is that? Using high volume zones on the market and Fibonacci the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many levels indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the   Italo Levels Indicator is different , the Ital
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicatori
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
ZigZag Wave Entry Alert MT5
Azad Amanuel Gorgis Gorgis
Indicatori
The ZigZag Wave Entry Alert** indicator, created by Azad Gorgis in 2024, is designed for MetaTrader 5 and aims to provide traders with entry signals based on ZigZag patterns. Here's a brief overview of its functionality and key features: Functionality: - Detection of ZigZag Patterns: The indicator identifies significant price movements and outlines potential ZigZag patterns on the chart. It detects new highs and lows based on user-defined parameters such as Depth, Deviation, and Backstep. - A
Fibonacci Indicator
David Muriithi
Indicatori
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Madx Cobra MT5
Santi Dankamjad
Indicatori
Madx Cobra   Madx Cobra Indicator. Create to traders both experienced and inexperienced to use it because it is a basic indicator How to use : Setting Indicator 1. MA Fast  : Moving Average fast (10) 2. MA Slow :  Moving Average Slow control trend markets.(200) 3. ADX : Control trend(5) 4. For alert you can set to alert Next bar or instant bars.  When arrow sky blue show or arrow up, you can entry order "Buy" or "Long" and arrow red show or arrow down, you can entry order "Sell" or "Short" S
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicatori
Auto Optimized RSI   è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicatori
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indicatori
Tops & Bottoms Indicator FREE   Tops abd Bottoms:   An effective indicator for your trades The tops and bottoms indicator helps you to find  ascending and descending channel formations with indications of ascending and/or descending tops and bottoms. In addition, it  show possibles  opportunities with a small yellow circle when the indicator encounters an impulse formation. This indicator provide to you  more security and speed in making entry decisions. Also test our FREE advisor indicator:  
FREE
HMA Color with Alerts MT5
Pavel Zamoshnikov
4.75 (56)
Indicatori
Hull Moving Average (HMA) is well-deservedly popular among traders because of the effective averaging of market noise and a relatively small delay. The current MetaTrader 5 version changes its color when the movement direction changes. Sound and text signals are available. It also supports sending email and push messages. It is possible to trigger a signal on the current incomplete bar, although such a signal may be canceled before completion if conditions are no longer appropriate. One of the p
FREE
Ichimoku Signals Pro
Shahabeddin Baset
Indicatori
Features All Ichimoku Signals (Selectable) : Display all reliable signals generated by the Ichimoku indicator. You can choose which signals to view based on your preferences. Filter by Signal Strength : Sort signals by their strength—whether they are weak, neutral, or strong. Live Notifications : Receive real-time notifications for Ichimoku signals. Transparent Cloud : Visualize the Ichimoku cloud in a transparent manner. Available Signals Tenkensen-Kijunsen Cross Price-Kijunsen Cross Price-C
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indicatori
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
Half ma
Artem Svistunov
Indicatori
The Half ma arrow indicator for the MetaTrader 5 trading terminal is a simple but effective tool that gives a signal about a change in the current trend. The Half ma indicator looks like a solid dynamic line that changes color at the points where the trend changes. At these points, the indicator draws arrows of the corresponding color and direction.The Half ma arrow indicator for the MT5 terminal is not an independent source of input signals. It will be most effective to use it as a trend filte
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Indicatori
The SuperTrend Strategy is a widely-used technical indicator based on the Average True Range (ATR), primarily employed as a trailing stop tool to identify prevailing market trends. The indicator is designed for ease of use while providing reliable insights into the current market trend. It operates based on two key parameters: the period and the multiplier . By default, it uses a period of 15  for the ATR calculation and a multiplier of 3 . The Average True Range (ATR) plays a crucial role in th
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicatori
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
L'indicatore "JAC Trend Color Candle" per Meta Trader 5, è stato creato per facilitare visivamente il trend per il trader. Si basa su tre parametri, che identificano il mercato rialzista, ribassista e non-trend. I colori sono configurabili dal trader e anche il trader medio configurabile. i parametri di trend non possono essere configurati in quanto sono differenziali dell'indicatore.
Basic Supply Demand MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.54 (39)
Indicatori
L'indicatore di base della   domanda e dell'offerta   è un potente strumento progettato per migliorare la vostra analisi di mercato e aiutarvi a identificare le aree chiave di opportunità su qualsiasi grafico. Con un'interfaccia intuitiva e facile da usare, questo indicatore gratuito per Metatrader offre una visione chiara delle zone di domanda e offerta, consentendo di prendere decisioni di trading più informate e accurate /   Versione MT4 gratuita Dashboard Scanner per questo indicatore: ( Ba
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicat
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicatori
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema di Trading dell'Oro (XAU/USD) su MetaTrader 5 Per il trader serio: Approcciate il trading sull'Oro con una metodologia strutturata e basata sui dati che combina molteplici fattori di analisi di mercato. Questo strumento è stato creato per supportare la vostra analisi del trading sull'Oro. Opportunità di Prezzo Limitata Questa è un'occasione per possedere Gold Sniper Scalper Pro prima che il prezzo aumenti. Il prezzo del prodotto aumenterà di $50 dopo ogni 10 ac
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato sulla base degli Smart Money Concepts (SMC). È progettato per aiutare i trader ad analizzare la struttura del mercato in modo sistematico e ottenere una visione più chiara della direzione generale del mercato. Il sistema analizza automaticamente i Punti di Inversione, le Zone Chiave e la Market Structure su più timeframe, mostrando Point of Interest (POI), segnali No Repaint e Auto Fibonacci
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicatori
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicatori
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicatori
TPSproTrend PRO identifica il momento in cui il mercato cambia effettivamente direzione e forma un punto di ingresso all'inizio del movimento. Si entra nel mercato quando il prezzo sta appena iniziando a muoversi, e non dopo che il movimento si è già verificato.   Indicatore       Non ridisegna i segnali e visualizza automaticamente i punti di ingresso, lo Stop Loss e il Take Profit, rendendo il trading chiaro, visivo e strutturato. ISTRUZIONI RUS   -   VERSIONE MT4 Vantaggi principali Segnali
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indicatori
L'indicatore KT Momentum Arrows si basa su una rottura momentanea calcolata utilizzando la deviazione delle bande e la volatilità emergente in una determinata direzione. Un segnale di acquisto viene generato quando il prezzo chiude al di sopra della banda superiore, mentre un segnale di vendita viene generato quando chiude al di sotto della banda inferiore. Viene utilizzato un coefficiente di magnitudo come input, che influenza sia la deviazione delle bande sia la misurazione della volatilità. I
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicatori
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicatori
Super Signal – Skyblade Edition Sistema professionale di segnali di tendenza senza repaint / senza ritardo con tasso di vincita eccezionale | Per MT4 / MT5 Caratteristiche principali: Super Signal – Skyblade Edition è un sistema intelligente di segnali progettato specificamente per il trading di tendenza. Utilizza una logica di filtraggio multilivello per identificare esclusivamente i movimenti direzionali forti, supportati da un reale slancio (momentum). Questo sistema   non tenta di preveder
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicatori
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicatori
Semplicemente, puoi iniziare a fare trading quando il movimento dei numeri bianchi — noti come "pips" — inizia ad apparire accanto alla candela corrente. I "pips" bianchi indicano che un'operazione di acquisto o vendita è attualmente attiva e si sta muovendo nella direzione corretta, come indicato dal colore bianco. Quando il movimento dei pips bianchi si interrompe e diventa di colore verde statico, questo segnala la fine della spinta attuale. Il colore verde dei numeri rappresenta il profitto
Altri dall’autore
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore analizza il volume da ogni punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. È composto da tre linee: Linea di esaurimento del volume rialzista Linea di esaurimento del volume ribassista Una linea che indica la tendenza del mercato. Questa linea cambia colore per riflettere se il mercato è rialzista o ribassista. Puoi analizzare il mercato da qualsiasi punto di partenza tu scelga. Una volta che una linea di esaurimento del volume è raggiunta, identifica un nuovo
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indicatori
Meravith Auto è una versione automatizzata del sistema di trading Meravith. L'indicatore è composto da una linea di tendenza che cambia colore. Quando è rialzista è verde, quando è ribassista è rossa. Questa è la linea di supporto del trend. Una linea di liquidità, dove il volume rialzista è uguale al volume ribassista. Una linea di deviazione rialzista tripla. Una linea di deviazione ribassista tripla. Punti viola e blu che indicano un volume elevato. Il punto viola indica un volume maggiore di
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
Questo indicatore identifica con precisione le divergenze rialziste e ribassiste tra i movimenti di prezzo e l’istogramma MACD, utilizzando medie mobili esponenziali (EMA) con periodi di 5 (veloce) e 34 (lenta) e una linea di segnale con periodo 5. L’indicatore mette in evidenza i punti in cui il momentum si indebolisce, segnalando possibili inversioni di trend. Regole per la corretta identificazione delle divergenze La divergenza rialzista è valida quando il prezzo forma massimi crescenti e l’i
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicatori
Questo indicatore è uno strumento interattivo di etichettatura delle Onde di Elliott per MetaTrader 4 e 5. Consente all’utente di posizionare manualmente le etichette delle onde direttamente sul grafico, selezionando la dimensione dell’etichetta, il colore e il tipo di onda (correzioni ABC, impulsi a 5 onde o strutture WXY) da un menu sul grafico. Con un solo clic sul grafico, l’indicatore posiziona in modo sequenziale le etichette delle onde appropriate nel prezzo e nel tempo scelti, aiutando i
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo. Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta! Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom. Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla. Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente: Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicatori
L'indicatore misura lo squilibrio tra tori e orsi in un periodo scelto e mostra una linea retta tra i due punti. Se i tori hanno più volume degli orsi, la linea diventa verde.  Se gli orsi hanno più volume, la linea diventa rossa. La linea mostra anche la differenza percentuale di volume. L'indicatore mostra gli stessi dati in una finestra separata. È possibile vedere anche il volume diviso. L'indicatore ha due modalità. A tale scopo, in alto a sinistra è presente un pulsante che,  - se n
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
2 SNAKES è un sistema di scalping di prima classe. Poiché gli inserimenti sono piuttosto precisi, è probabile che diventiate dipendenti da questo sistema molto rapidamente.  Avete 2 serpenti. Quando vedete una candela al di sopra o al di sotto di esse che non le tocca, questo è il vostro segnale di scalping. Se si utilizza un time frame più ampio, lo scalping può diventare trend following. Le serpentine sono calcolate con precisione in relazione allo stato attuale del mercato. NON SONO me
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicatori
Questo indicatore è uno strumento interattivo di etichettatura delle Onde di Elliott per MetaTrader 4 e 5. Consente all’utente di posizionare manualmente le etichette delle onde direttamente sul grafico, selezionando la dimensione dell’etichetta, il colore e il tipo di onda (correzioni ABC, impulsi a 5 onde o strutture WXY) da un menu sul grafico. Con un solo clic sul grafico, l’indicatore posiziona in modo sequenziale le etichette delle onde appropriate nel prezzo e nel tempo scelti, aiutando i
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
L’indicatore analizza il volume da qualsiasi punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. Linee principali di Meravith: Linea di esaurimento del volume rialzista – funge da obiettivo. Linea di esaurimento del volume ribassista – funge da obiettivo. Linea di tendenza – indica la tendenza del mercato. Cambia colore a seconda che il mercato sia rialzista o ribassista e funge da supporto di tendenza. Come utilizzarlo: fai doppio clic sulla linea verticale viola e spostala ne
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Livelli leggendari di William Gann in un indicatore MT5 completamente automatizzato. GANN Master individua le zone chiave in cui il prezzo è più probabile che si inverta o continui il trend, basandosi sui dati Daily, Weekly e Monthly. Funzionalità principali Pulsanti a clic singolo per il periodo: clicca Daily, Weekly o Monthly per tracciare istantaneamente le zone relative al giorno, alla settimana o al mese correnti Modalità Automatica e Manuale • Automatica: GANN Master calcola tutti i livell
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
SENSE è un sistema automatizzato che combina metodi GANN selezionati con calcoli frattali. Il sistema ci dice dove aprire e chiudere le operazioni. Non è più necessario perdere tempo in calcoli complessi: SENSE fa tutto per voi. Basta installare l'indicatore. Principi di base: Il mercato è rialzista quando il prezzo è al di sopra delle linee bianche. Comprate sopra le linee bianche, fermatevi sotto Le linee verdi sono obiettivi al rialzo Il mercato è ribassista quando il prezzo è al di sott
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Questo indicatore separa efficacemente il volume dei tick nel mercato forex in categorie rialziste e ribassiste. Inoltre, fornisce la funzionalità di calcolare e visualizzare la somma dei volumi dei tick rialzisti e ribassisti per qualsiasi periodo selezionato a scelta. È possibile regolare facilmente il periodo spostando le due linee blu sul grafico, consentendo un'analisi dei volumi personalizzabile e precisa, adatta alle proprie esigenze di trading. Se lo trovate utile, le vostre recensio
FREE
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
Questo indicatore si basa sull'esperienza pratica.  Inserite la data/ora del vostro top/bottom. Calcola il livello più visitato dal top/bottom fino al momento attuale. Si aggiorna automaticamente a ogni nuova candela. È possibile utilizzare contemporaneamente più indicatori per diversi trend e timeframe. La lunghezza è sempre tracciata dall'inizio del periodo fino al presente. Utile strumento PRO.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicatori
Balance Levels è un indicatore di trading facile da usare che fornisce chiari segnali di acquisto e vendita insieme a livelli di prezzo dinamici, aiutando i trader a pianificare ingressi e uscite con maggiore sicurezza. Lo strumento è molto flessibile – può essere utilizzato come strategia autonoma oppure integrato in qualsiasi sistema di trading esistente. Funziona su tutti i timeframe e su tutti i mercati : Forex, Oro, Indici, Criptovalute o Azioni. Balance Levels si adatta a ogni stile di tra
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande! Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore. Introduzione Questo indicatore e sistema di trading
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore LEVELSS mostra: - Zona rialzista e ribassista giornaliera. È visibile tutti i giorni dalle 00:00 alle 23:59.  - La zona rialzista e ribassista settimanale. È visibile da lunedì 0:00 a venerdì 23:59 ogni settimana. - Canale appositamente calcolato da un timeframe specifico che viene visualizzato su tutti gli altri timeframe. Per impostazione predefinita, si tratta del timeframe a 4 ore, che può essere modificato in qualsiasi altro timeframe si desideri operare. Viene calcolato senz
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Gli obiettivi precisi di GANN sono calcolati secondo i suoi metodi collaudati e presentati chiaramente davanti a te. Questo strumento è progettato per rendere il trading più fluido e intuitivo. Spostando la linea bianca verso l'alto o quella verde verso il basso, capirai subito perché le tecniche di GANN rimangono influenti nel mondo del trading. Le strategie di GANN si concentrano sulla previsione dei movimenti di mercato con grande precisione, e questo strumento porta quel potere a portata di
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicatori
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore FIFTY è ora disponibile in una versione automatizzata, eliminando la necessità di tracciare manualmente i livelli. Questa versione disegna automaticamente i livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali sul grafico, garantendo precisione e risparmiando tempo. Inoltre, sono presenti pulsanti per attivare o disattivare la visibilità di questi livelli, offrendo una personalizzazione completa. Per chi lo preferisce, la versione gratuita dell'indicatore rimane disponibile e complet
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicatori
“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo. Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta! Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom. Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla. Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente: Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l’
Horizont
Ivan Stefanov
Indicatori
Horizont è un sistema di trading che fornisce una configurazione completa di operazione: punto di ingresso, target 1, target 2 e stop loss, tutti calcolati automaticamente. Il sistema identifica automaticamente i massimi e i minimi del mercato e li collega per definire il trend attuale. Lei seleziona quale trend tradare e Horizont genera i relativi livelli di ingresso, target e stop. Il sistema include una gestione automatica del rischio. Controlla il saldo del conto, calcola il rischio e sugge
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicatori
ENIGMERA: Il nucleo del mercato (Questo è un indicatore manuale e contiene funzioni che potrebbero non essere supportate dall’attuale ambiente di test di MetaTrader) Introduzione Questo indicatore e sistema di trading rappresentano un approccio unico ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la fase autentica di accumulazione e fornisce direzione e obiettivi. È un sistema che funziona sia in tendenza che in fas
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
L’indicatore evidenzia le zone in cui viene dichiarato interesse sul mercato , per poi mostrare la zona di accumulo degli ordini . Funziona come un book degli ordini su larga scala . Questo è l’indicatore per i grandi capitali . Le sue prestazioni sono eccezionali. Qualsiasi interesse ci sia nel mercato, lo vedrai chiaramente . (Questa è una versione completamente riscritta e automatizzata – non è più necessaria un’analisi manuale.) La velocità di transazione è un indicatore concettualmente nuo
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Uno dei pochi indicatori che calcola i livelli esclusivamente in base al prezzo. L’indicatore non è influenzato dai timeframe, dai trend o dai cicli di mercato. Uno degli indicatori più logici mai creati. L’indicatore FIFTY è ora disponibile in una versione automatica, che elimina la necessità di tracciare manualmente i livelli. Questa versione disegna automaticamente sul grafico i livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali, garantendo precisione e risparmio di tempo. Inoltre, sono pres
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
SPEKULATOR è un sistema di trading manuale e un indicatore che ti aiuta a identificare le zone di supporto chiave e la direzione del mercato. Padroneggia il mercato con una strategia semplice e una saggezza nascosta. Selezioni un qualsiasi TOP e BOTTOM nel grafico, e l'indicatore disegna: Una zona di supporto per il tuo trend. Per una tendenza rialzista, appare una zona verde; per una tendenza ribassista, una zona rossa. La sensibilità della zona di supporto può essere regolata nelle impostazion
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicatori
Time Zones Fifty L’indicatore risolve un problema fondamentale: Come dobbiamo contare il tempo? Quali zone usare, come e perché? È basato interamente sulla logica. Applicazione delle zone temporali Per applicare le zone temporali serve un punto di partenza. Questo punto deve essere definito logicamente, non scelto a caso. Alcuni scelgono di iniziare da: il primo giorno dell’anno, il primo giorno del mese, l’inizio di un trimestre o di una settimana. Ma ciò presuppone che l’attività del mercato s
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicatori
L’indicatore Volume Equilibrium mostra i livelli in cui il volume rialzista è uguale al volume ribassista. Può calcolare questi livelli per ogni giorno, settimana, mese e anno. Quando il prezzo si trova sopra la linea, significa che il volume è dalla parte dei compratori e il mercato è rialzista. Quando il prezzo si trova sotto la linea, significa che il volume è dalla parte dei venditori e il mercato è ribassista. L’indicatore utilizza l’algoritmo dell’indicatore “Meravith” per calcolare i live
Filtro:
Wan Suryolaksono
1886
Wan Suryolaksono 2025.12.29 11:48 
 

Thank you Ivan, for all your kindness, to make me understand about the power of meravith. Now I can have bold confidence to predict where the gold will go, thru the pattern of how the equilibrium line always try to adapt the price movement. Very inspiring indicator, second to none

Rispondi alla recensione