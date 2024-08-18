Sense
- Indicatori
- Ivan Stefanov
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 23 agosto 2024
- Attivazioni: 20
SENSE è un sistema automatizzato che combina metodi GANN selezionati con calcoli frattali. Il sistema ci dice dove aprire e chiudere le operazioni. Non è più necessario perdere tempo in calcoli complessi: SENSE fa tutto per voi. Basta installare l'indicatore.
Principi di base:
Il mercato è rialzista quando il prezzo è al di sopra delle linee bianche.
Comprate sopra le linee bianche, fermatevi sotto
Le linee verdi sono obiettivi al rialzo
Il mercato è ribassista quando il prezzo è al di sotto delle linee bianche.
Vendere al di sotto delle linee bianche, stop al di sopra
Le linee rosse sono obiettivi di ribasso
Le linee verdi o rosse doppie indicano un'area più forte.
Perché SENSE:
Obiettivi di profitto: SENSE imposta automaticamente gli obiettivi per le prese di profitto, aiutandovi a massimizzare il vostro successo nel trading.
Adattamento automatico: L'indicatore ricalcola automaticamente per qualsiasi timeframe, fornendo segnali accurati e affidabili senza bisogno di regolazioni manuali.
Ottimo anche per lo scalping.
Date un'occhiata alla demo!
it is a very helpful indicator to analysis the market situation, trend , non trend and TP. I applied it on large TF as well as smaller TF.