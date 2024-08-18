Sense

SENSE è un sistema automatizzato che combina metodi GANN selezionati con calcoli frattali. Il sistema ci dice dove aprire e chiudere le operazioni. Non è più necessario perdere tempo in calcoli complessi: SENSE fa tutto per voi. Basta installare l'indicatore.

Principi di base:

Il mercato è rialzista quando il prezzo è al di sopra delle linee bianche.

Comprate sopra le linee bianche, fermatevi sotto
Le linee verdi sono obiettivi al rialzo
Il mercato è ribassista quando il prezzo è al di sotto delle linee bianche.

Vendere al di sotto delle linee bianche, stop al di sopra
Le linee rosse sono obiettivi di ribasso
Le linee verdi o rosse doppie indicano un'area più forte.

Perché SENSE:

Obiettivi di profitto: SENSE imposta automaticamente gli obiettivi per le prese di profitto, aiutandovi a massimizzare il vostro successo nel trading.
Adattamento automatico: L'indicatore ricalcola automaticamente per qualsiasi timeframe, fornendo segnali accurati e affidabili senza bisogno di regolazioni manuali.

Ottimo anche per lo scalping.

Date un'occhiata alla demo!
smso9466eiou
152
smso9466eiou 2025.02.23 15:35 
 

it is a very helpful indicator to analysis the market situation, trend , non trend and TP. I applied it on large TF as well as smaller TF.

lauro1956
5732
lauro1956 2025.02.10 11:40 
 

Enigmera's little brother

