RSI adaptive MT5

Oscillatore di momentum avanzato che regola automaticamente il suo periodo in base alla volatilità del mercato per segnali di ipercomprato e ipervenduto più accurati. Come Funziona: L'indicatore utilizza un calcolo del periodo adattivo che si riduce durante l'alta volatilità e si allunga durante la bassa volatilità. Questa regolazione dinamica fornisce segnali più rapidi quando il mercato è in trend e riduce i falsi segnali durante le fasi di lateralità. Il valore RSI viene calcolato sulla base di questo periodo variabile, rendendolo più reattivo alle condizioni di mercato attuali. Vengono utilizzati i livelli tradizionali di 30 (ipervenduto) e 70 (ipercomprato), ma la natura adattativa significa che questi livelli vengono raggiunti con maggiore significatività. Caratteristiche principali: Regolazione automatica del periodo di calcolo basata sulla volatilità del mercato, Frecce sul grafico per i momenti di acquisto/vendita, Oscillatore colorato - sopra 50 verde, sotto 50 rosso, Risposta più rapida durante i mercati in trend, Meno falsi segnali durante i mercati laterali, Indicatore non repaint - i valori rimangono fissi dopo la chiusura della candela, Funziona su tutti i timeframe e tutti i mercati.

