Fifty Pro MT5

Uno dei pochi indicatori che calcola i livelli esclusivamente in base al prezzo. L’indicatore non è influenzato dai timeframe, dai trend o dai cicli di mercato. Uno degli indicatori più logici mai creati.

L’indicatore FIFTY è ora disponibile in una versione automatica, che elimina la necessità di tracciare manualmente i livelli. Questa versione disegna automaticamente sul grafico i livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali, garantendo precisione e risparmio di tempo. Inoltre, sono presenti dei pulsanti per attivare o disattivare la visibilità di questi livelli, offrendo la massima personalizzazione. Per chi preferisce, la versione gratuita dell’indicatore è ancora disponibile e pienamente funzionante, permettendo di scegliere tra strumenti manuali e automatici a seconda delle proprie esigenze di trading.

Altamente affidabile e fortemente raccomandato! Richiedi la tua versione manuale dell'indicatore FIFTY!


Video Fifty Pro MT5
